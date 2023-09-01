Первый контракт Мэрилин Монро показал её скромный доход

На аукционе выставили первый контракт Мэрилин Монро, который актриса заключила со студией 20th Century Studios (20 век Фокс) в 1946 году. Тогда 20-летняя Норма Джин Догерти несколько раз работала моделью, и была относительно неизвестной начинающей актрисой. Студия заключила с ней скромный шестимесячный контракт, по которому за съёмки ей выплачивали 150 долларов в неделю - примерный эквивалент 2350 долларов на сегодняшние деньги (226 тысяч рублей). По актёрским меркам это довольно небольшая сумма. Позже, в период расцвета конца 1950-х, она зарабатывала 500 тысяч долларов за фильм - это сегодняшний эквивалент более 5 миллионов долларов.