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Первый контракт Мэрилин Монро показал её скромный доход

Первый контракт Мэрилин Монро показал её скромный доход

Автор:
01 сентября 2023 16:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Монро   аукцион   звезды   знаменитости   известные люди   истории   кино   мэрилин монро   факты   шоу бизнес   
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На аукцион выставили первый контракт Мэрилин Монро на съёмки в кино. Тогда, в 1946 году, студия "Двадцатый век Фокс" заключила с начинающей актрисой шестимесячный контракт. Оказалось, первые доходы Монро были весьма скудными по актёрским меркам.

На аукционе выставили первый контракт Мэрилин Монро, который актриса заключила со студией 20th Century Studios (20 век Фокс) в 1946 году. Тогда 20-летняя Норма Джин Догерти несколько раз работала моделью, и была относительно неизвестной начинающей актрисой. Студия заключила с ней скромный шестимесячный контракт, по которому за съёмки ей выплачивали 150 долларов в неделю - примерный эквивалент 2350 долларов на сегодняшние деньги (226 тысяч рублей). По актёрским меркам это довольно небольшая сумма. Позже, в период расцвета конца 1950-х, она зарабатывала 500 тысяч долларов за фильм - это сегодняшний эквивалент более 5 миллионов долларов.


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Первый контракт Монро, оригинальный, подписанный от руки и датированный 25 июля 1946 года, продадут на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Его примерная стоимость, согласно оценщикам - до 35 000 долларов (3,4 млн рублей). Изначально глава киностудии Дэррил Занук не был в восторге от кинопроб актрисы, но решил предложить ей шестимесячный контракт - чтобы помешать ей подписать контракт с конкурирующей студией RKO. Именно в рамках этого контракта Норма Джин взяла знаменитый псевдоним Мэрилин Монро по совету режиссёра Бена Лайона.


По истечении в феврале 1947 года, контракт продлили. Тогда у Монро были небольшие роли в фильмах "Опасные годы" (1947), где она сыграла официантку, и "Скудда-У! Скудда-Эй!" (1948). Но в августе 1947 года киностудия её уволила, и актриса играла второстепенные роли в театре и находила случайные заработки - пока её не заметили Columbia Pictures.

Сотрудничая с Columbia Pictures, она снялась в одном фильме - "Леди из хора" (1948), а затем вновь начала работать с 20th Century Studios. На этот раз Монро получала не 150, а 500 долларов в неделю. В 1953 году её карьера взлетела вверх: фильмы "Ниагара", "Джентльмены предпочитают блондинок" и "Как выйти замуж за миллионера" принесли ей известность.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Монро   аукцион   звезды   знаменитости   известные люди   истории   кино   мэрилин монро   факты   шоу бизнес   
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4  комментария
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84
oleg Pesotsky 45 минут назад
Конечно как актриса она не очень но есть в ней что-то привлекательное и притягивающее. Просто любуешься. Красивых женщин полно но в ней есть какое то обаяние.
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2k
Duke_kir Полчаса назад
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14k
KotSkripaley 36 минут назад
Это инкам, позволил девушке такие зубки сделать?
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21k
Corvus Corax 46 минут назад
Не читал, но не одобряю... (с)
А ты думал, вот так прям сразу приперлась девица с улицы, все офуели и дали ей 100500 миллионов только за появление, а за первую роль - ваще повелительница всея голактего...
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