20 звёздных детей, которые очень похожи на своих родителей в молодости

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Большинство детей очень похожи на своих родителей — и в этом нет ничего сверхъестественного, только элементарная генетика. Но некоторые похожи настолько, что буквально не отличить. Взглянем на некоторых "звёздных" детей, которые очень похожи на своих знаменитых родителей в молодости.
1. Джордж Харрисон (гитарист The Beatles), когда ему было за 20, и его сын Дхани Харрисон в 25 лет
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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