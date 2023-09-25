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20 звёздных детей, которые очень похожи на своих родителей в молодости

20 звёздных детей, которые очень похожи на своих родителей в молодости

Автор:
25 сентября 2023 19:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дети знаменитостей   дети и родители   звезды   звёздные дети   знаменитости   знаменитые люди   известные люди   фото   шоу бизнес   
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Большинство детей очень похожи на своих родителей — и в этом нет ничего сверхъестественного, только элементарная генетика. Но некоторые похожи настолько, что буквально не отличить. Взглянем на некоторых "звёздных" детей, которые очень похожи на своих знаменитых родителей в молодости.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дети знаменитостей   дети и родители   звезды   звёздные дети   знаменитости   знаменитые люди   известные люди   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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9k
Гомерчик Час назад
есть похожие, но далеко не все
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4k
Евгений 10 минут назад
Яблоко от яблони недалеко яблонется
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6k
Трям 14 минут назад
Похожи как черенок от лопаты на дерево!
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5k
BenderRodriguez 21 минуту назад
Риз Уизерспун и сама горячая штучка и дочка такая же!
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3k
DVPET 48 минут назад
Дети могут быть похожи на родителей? Какая неожиданная новость
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