20 звёздных детей, которые очень похожи на своих родителей в молодости

Большинство детей очень похожи на своих родителей — и в этом нет ничего сверхъестественного, только элементарная генетика. Но некоторые похожи настолько, что буквально не отличить. Взглянем на некоторых "звёздных" детей, которые очень похожи на своих знаменитых родителей в молодости.