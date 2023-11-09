"Да будь уже мужиком!": нейросеть унизила транса, показав его настоящий пол

Трансгендер подумал, что достаточно макияжа и пышной причёски, чтобы нейросетевые алгоритмы узнали в нём девушку. Как же он ошибался!
В соцсети Тик-Ток появился встроенный фильтр, который позволяет создать персонаж аниме и манги на основе реального образа. Только вот нейросеть считывает изначальный пол, а не выдуманный, из-за чего некоторые трансгендеры готовы устроить настоящую истерику.
Биологический парень пытается получить новый образ, в котором он предстанет прекрасной девушкой. Он надувает губы, кокетливо поворачивает голову, но искусственный интеллект не обманешь. Нейросеть упорно рисует персонажа мужского пола, несмотря на все попытки автора сойти за девушку.
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Ни мейкап, ни нарощенные ногти, ни макияж не сделают из мужчины женщину.
Кстати, ранее вышел еще один забавный казус с нейросетями. С середины декабря на Twitch выходил ситком Nothing, Forever, основанный на комедийном сериале «Сайнфелд» из 1990-х.
Интересно то, что этот бесконечный сериал от идеи до реализации генерировали нейросети. Они писали сценарий, они рисовали и озвучивали персонажей. И все шло нормально, пока ChatGPT, которая отвечала за сценарий, не психанула. Она сгенерировала главному герою несколько неполиткорректных реплик, которые понравились натуралам, но вызвали неприкрытое возмущение у представителей ЛГБТ-сообщества. "Трансгендерность — это психическое заболевание", "Трангендеры разрушают ткань общества" - за эти изречения Twitch тут же забанил бесконечный сериал.
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Хотя Мистер Гаррисон это немного другой случай. Он сменил пол на женский чтобы трахаться с женщинами))))