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"Да будь уже мужиком!": нейросеть унизила транса, показав его настоящий пол

"Да будь уже мужиком!": нейросеть унизила транса, показав его настоящий пол

Автор:
09 ноября 2023 17:28
Сообщество : Нейротворчество
Метки: transgender   Видео   Искусственный интеллект   Нейросеть   истерика   тик ток   фильтр   
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Трансгендер подумал, что достаточно макияжа и пышной причёски, чтобы нейросетевые алгоритмы узнали в нём девушку. Как же он ошибался!

В соцсети Тик-Ток появился встроенный фильтр, который позволяет создать персонаж аниме и манги на основе реального образа. Только вот нейросеть считывает изначальный пол, а не выдуманный, из-за чего некоторые трансгендеры готовы устроить настоящую истерику.


Биологический парень пытается получить новый образ, в котором он предстанет прекрасной девушкой. Он надувает губы, кокетливо поворачивает голову, но искусственный интеллект не обманешь. Нейросеть упорно рисует персонажа мужского пола, несмотря на все попытки автора сойти за девушку.


Ни мейкап, ни нарощенные ногти, ни макияж не сделают из мужчины женщину.


Кстати, ранее вышел еще один забавный казус с нейросетями. С середины декабря на Twitch выходил ситком Nothing, Forever, основанный на комедийном сериале «Сайнфелд» из 1990-х.


Интересно то, что этот бесконечный сериал от идеи до реализации генерировали нейросети. Они писали сценарий, они рисовали и озвучивали персонажей. И все шло нормально, пока ChatGPT, которая отвечала за сценарий, не психанула. Она сгенерировала главному герою несколько неполиткорректных реплик, которые понравились натуралам, но вызвали неприкрытое возмущение у представителей ЛГБТ-сообщества. "Трансгендерность — это психическое заболевание", "Трангендеры разрушают ткань общества" - за эти изречения Twitch тут же забанил бесконечный сериал.

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Метки: transgender   Видео   Искусственный интеллект   Нейросеть   истерика   тик ток   фильтр   
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15  комментариев
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3k
Максим 2 часа назад
Наштукатурился, все равно на педа похож
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6k
мемфрид 16 минут назад
Пхахахаха, даже кампутер это понимает)))
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2k
Bonefacius 24 минуты назад
Какой еще мужчина,парень, еще каких-то трансгендеров выдумали. Обычный пид...р. И никакие сценарии и нейросети это не исправят.
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2k
Николай 39 минут назад
Вот. Весь смысл этих трансгендеров)
Хотя Мистер Гаррисон это немного другой случай. Он сменил пол на женский чтобы трахаться с женщинами))))
Ссылка www.youtube.com
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0
Евгений 58 минут назад
Там и без нейросети с женщиной не перепутаешь.
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23k
hebpat Час назад
да, да, нам нужен скайнет из терминатора, который точно различает кто мужчина а кто прендергаст и настроить его на уничтожение прендергастов и земля очистится, когда в любом социуме начинали преобладать прендергасты от наших времён до глубокой древности оно гибло, поэтому вопрос избавления от них это вопрос существования цивилизации
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127k
Аааа Час назад
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11k
Летучий Мыш Час назад
Ахаха, нейросеть то тролль
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4k
poбт 2 часа назад
дурачек
3.14зду надо было показывать
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33k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Подлый нейросеть.А пи.дор он и в Африке пи.дор.
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7k
Бу 2 часа назад
НЕТ - наш П*И*Д*А*Р*А*М* ответ!!!
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27k
Сталкер 2 часа назад
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