"Да будь уже мужиком!": нейросеть унизила транса, показав его настоящий пол

В соцсети Тик-Ток появился встроенный фильтр, который позволяет создать персонаж аниме и манги на основе реального образа. Только вот нейросеть считывает изначальный пол, а не выдуманный, из-за чего некоторые трансгендеры готовы устроить настоящую истерику.

Биологический парень пытается получить новый образ, в котором он предстанет прекрасной девушкой. Он надувает губы, кокетливо поворачивает голову, но искусственный интеллект не обманешь. Нейросеть упорно рисует персонажа мужского пола, несмотря на все попытки автора сойти за девушку.