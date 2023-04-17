Доступность нейросетей подчас приводит к непредсказуемому результату. В США мошенник сымитировал похищение 15-летней девочки и потребовал от её родителей 1.000.000$ за выкуп.
Дженнифер Де-Стефано рассказала, как ей позвонила 15-летняя дочь. Девочка плакала, кричала и молила о помощи:
- Мама, меня связали! Помоги мне, мама. Пожалуйста, помогите мне!
После этого мужской голос сообщил женщине, что её дочь находится в заложниках.
"Послушай. У меня твоя дочь. Если вы вызовете полицию или расскажете кому-нибудь об этом, я накачаю ее наркотиками."
"И в этот момент меня просто начало трясти", - рассказывает мать ребёнка.
Для её освобождения мошенник потребовал деньги. Сумма, названная им, повергла мать в шок. Дженнифер сообщила, что миллиона долларов у неё нет, после чего мужчина согласился снизить стоимость выкупа до 50.000$.
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В это время дочь была за городом, где каталась на лыжах, и, конечно, сначала мать ребёнка запаниковала, но затем она обратилась в полицию. Стражи порядка быстро выяснили, что с девочкой всё в порядке.
Дженнифер утверждает, что была уверена в подлинности голоса дочери. Выяснилось, что мошенник воспользовался нейросетью, чтобы сгенерировать нужную аудиозапись. Для этого он нашёл голосовые сообщения девочки и переработал их с помощью ИИ. Кстати, у дочери Дженнифер нет общедоступных аккаунтов в соцсетях, но она не раз давала интервью для школьных репортажей, участвовала в различных мероприятиях и постановках, поэтому найти голос девочки было сложно, но можно.
Дженнифер опасается, что такие ситуации могут повториться и с другими людьми, и тогда, застигнутые врасплох мошенниками, они могут лишиться денег. Но страшнее всего, уверена она, что подумав на розыгрыш, кто-то не среагирует на реальное похищение. "Придумайте контрольное слово или вопрос, которые будете знать только вы, чтобы вы могли подтвердить, что не являетесь жертвой мошенничества с искусственным интеллектом", - советует она.
Между тем, ФБР рекомендует быть осторожными с личной информацией, которой люди часто делятся в социальных сетях, поскольку мошенники могут проанализировать её и создать убедительный сценарий развода. В этом случае действительно хорошо бы в таких ситуациях не запаниковать и задать тот вопрос, ответ на который знает только близкий человек.
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Я тут описывал случай попытки развода моих соседей:
Сначала бабушка не поверила и решила, что это он хочет её обмануть.