Дженнифер Де-Стефано рассказала, как ей позвонила 15-летняя дочь. Девочка плакала, кричала и молила о помощи:

- Мама, меня связали! Помоги мне, мама. Пожалуйста, помогите мне!

После этого мужской голос сообщил женщине, что её дочь находится в заложниках.

"Послушай. У меня твоя дочь. Если вы вызовете полицию или расскажете кому-нибудь об этом, я накачаю ее наркотиками."

"И в этот момент меня просто начало трясти", - рассказывает мать ребёнка.

Для её освобождения мошенник потребовал деньги. Сумма, названная им, повергла мать в шок. Дженнифер сообщила, что миллиона долларов у неё нет, после чего мужчина согласился снизить стоимость выкупа до 50.000$.