На международном экономическом форуме в Петербурге ЛДПР представит нейросеть "Жириновский"

За два месяца нейросеть обработала порядка 1 ТБ видео, текстов, изображений - в результате сумели создать текстовую версию алгоритма, диалоговую модель и логический модуль, а с аналитическим модулем работа всё еще не закончена и продолжается.

Разработчики не уверены, стоит ли делать общедоступной голосовую диалоговую функцию, поэтому в каком виде нейросеть будет доступна для пользователей, пока не ясно. Вице-спикер Госдумы и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что для создания этого продукта привлекались лучшие айтишники и математики России.