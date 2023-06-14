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На международном экономическом форуме в Петербурге ЛДПР представит нейросеть "Жириновский"

На международном экономическом форуме в Петербурге ЛДПР представит нейросеть "Жириновский"

Автор:
14 июня 2023 10:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Искусственный интеллект   Нейросеть   ПМЭФ-2023   Санкт-Петербург   видео   жириновский   презентация   
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А пока появился маленький ролик-демонстрация работы новой нейросети.

Искусственный интеллект все уверенней шагает по планете. В ЛДПР тоже решили не мелочиться и создали собственную нейросеть под названием "Жириновский". Презентовать новый продукт планируют на ПМЭФ в Санкт-Петербурге 15 июня, а пока можно посмотреть небольшое видео "для затравки".


Сообщается, что нейросеть будет носить исключительно просветительский характер. Для её обучения разработчики загрузили целый массив научных публикаций, интервью и телевизионных выступлений основателя партии Владимира Жириновского.


За два месяца нейросеть обработала порядка 1 ТБ видео, текстов, изображений - в результате сумели создать текстовую версию алгоритма, диалоговую модель и логический модуль, а с аналитическим модулем работа всё еще не закончена и продолжается.


Разработчики не уверены, стоит ли делать общедоступной голосовую диалоговую функцию, поэтому в каком виде нейросеть будет доступна для пользователей, пока не ясно. Вице-спикер Госдумы и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что для создания этого продукта привлекались лучшие айтишники и математики России.

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Метки: Ynews   Искусственный интеллект   Нейросеть   ПМЭФ-2023   Санкт-Петербург   видео   жириновский   презентация   
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