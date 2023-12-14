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Учёные создали искусственный мозг и подключили его к компьютеру. Он уже понимает речь и решает уравнения

Учёные создали искусственный мозг и подключили его к компьютеру. Он уже понимает речь и решает уравнения

Автор:
14 декабря 2023 15:36
Сообщество : Наука
Метки: Видео   Нейросеть   биомозг   вычисления   киборг   компьютер   робот   
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Восстание машин не за горами.

Американские исследователи из университета Индианы соединили ткань человеческого мозга с электроникой и сварганили биокомпьютер Brainoware. Штуковина умеет анализировать, вычислять и запоминать. Например, уже решает математические примеры и распознаёт речь.

Чтобы показать работу электрических мозгов, учёные загрузили в него 240 записей на разных языках и скомандовали найти нужную. Прошло два дня и «робомозг» стал определять речь с точностью в 78%. Он постоянно анализирует, корректирует полученные результаты и учится, этакая нейросеть 2.0.

Создатели биомозга пока скромничают и заверяют, что это не замена человеческому разуму. Пока. Но в будущем это биочудо будет только развиваться и умнеть. На определённом этапе его станут вживлять в железяки, которые сейчас выглядят довольно нелепо:

Тогда они очень быстро перестанут быть корявенькими жестянками и начнут имитировать человеческое поведение. По прогнозам учёных, это случится в ближайшие 20-30 лет. Скептики утверждают, что исследователи будто хотят побыстрее вытолкать биологического человека на обочину эволюции и заменить его роботом с нейросетью или биомозгом. А другие считают, что это прогресс - его можно немного затормозить, но остановить уже не получится.

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Метки: Видео   Нейросеть   биомозг   вычисления   киборг   компьютер   робот   
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6  комментариев
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665
Человек Разумный 2 часа назад
В недавнем прошлом было модно слово "нано", нано было все, от нано моек до нанотольевичей.
Сейчас везде суют "искуственный интеллект", коим нарекают все от обычного алгоритма поиска в красивой упаковке, до продвинутого Т9 который сейчас именуется ChatGPT.
Все для маркетинга, все для хомячков
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34k
БамбарбияКиргуду 24 минуты назад
Через несколько лет.
Tesla отзывает более 2 миллионов роботов из-за автопилота.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Удивительный феномен. Когда пишут бред и откровенную чушь, в том числе от псевдонаучных организаций, о, к примеру, наличия паранормальных явлениях - это вызывает справедливую реакцию отторжения. Но когда наукообразный бред касается мозга и ИИ - та же самая публика соплями исходится от восторга. Есть в этом феномене комичная идеологичность. Особая вера неучей в свою "научную" образованность. А также вера в светлое будущее и якобы свою причастность к строительству этого будущего - этакое инфантильное самоудовлетворение. Типа веры во всё хорошее, но только в сфере науки.
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