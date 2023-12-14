Учёные создали искусственный мозг и подключили его к компьютеру. Он уже понимает речь и решает уравнения

Тогда они очень быстро перестанут быть корявенькими жестянками и начнут имитировать человеческое поведение. По прогнозам учёных, это случится в ближайшие 20-30 лет. Скептики утверждают, что исследователи будто хотят побыстрее вытолкать биологического человека на обочину эволюции и заменить его роботом с нейросетью или биомозгом. А другие считают, что это прогресс - его можно немного затормозить, но остановить уже не получится.