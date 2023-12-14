Учёные создали искусственный мозг и подключили его к компьютеру. Он уже понимает речь и решает уравнения

Восстание машин не за горами.
Американские исследователи из университета Индианы соединили ткань человеческого мозга с электроникой и сварганили биокомпьютер Brainoware. Штуковина умеет анализировать, вычислять и запоминать. Например, уже решает математические примеры и распознаёт речь.
Чтобы показать работу электрических мозгов, учёные загрузили в него 240 записей на разных языках и скомандовали найти нужную. Прошло два дня и «робомозг» стал определять речь с точностью в 78%. Он постоянно анализирует, корректирует полученные результаты и учится, этакая нейросеть 2.0.
Создатели биомозга пока скромничают и заверяют, что это не замена человеческому разуму. Пока. Но в будущем это биочудо будет только развиваться и умнеть. На определённом этапе его станут вживлять в железяки, которые сейчас выглядят довольно нелепо:
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Тогда они очень быстро перестанут быть корявенькими жестянками и начнут имитировать человеческое поведение. По прогнозам учёных, это случится в ближайшие 20-30 лет. Скептики утверждают, что исследователи будто хотят побыстрее вытолкать биологического человека на обочину эволюции и заменить его роботом с нейросетью или биомозгом. А другие считают, что это прогресс - его можно немного затормозить, но остановить уже не получится.
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Сейчас везде суют "искуственный интеллект", коим нарекают все от обычного алгоритма поиска в красивой упаковке, до продвинутого Т9 который сейчас именуется ChatGPT.
Все для маркетинга, все для хомячков
Tesla отзывает более 2 миллионов роботов из-за автопилота.
Далее. В смысле аргументировать? Этой чуши просто нет. Это выдумки - создание живого искусственного мозга и его коммуникация с компьютером. Это связанно с принципиальным противоречием. Наука пока не знает, на каких принципах работает мозг и нейроны, как возникает сознание и отражение в нем чувств, образов и мыслей и целенаправленное оперирование этим волей мозга. И это просто факт.