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Популярный блогер обеспечил водой 500 тысяч человек в Африке, а его за это обвинили в дискредитации местных властей и расизме

Популярный блогер обеспечил водой 500 тысяч человек в Африке, а его за это обвинили в дискредитации местных властей и расизме

Автор:
09 ноября 2023 17:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: MrBeast   Африка   Видео   Джимми Дональдсон   благодарность   блогер   бурение   вода   кения   скважины   
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Человек из собственного кармана оплатил бурение 100 скважин. Теперь готовится к тому, что будут «отменять».

MrBeast - это 25-летний американский блогер. У него 208 миллионов подписчиков в YouTube и неприличное количество денег - за один лишь 2021 год он заработал 54 миллиона долларов. Также блогер открыл сеть бургерных - больше 300 точек по всем Штатам и в последнее время плотно занялся благотворительностью.

Один из проектов - бурение скважин в Африке. Не нефтяных, а с питьевой водой - чтобы люди наконец перестали мучиться от жажды. Блогер решил организовать колодцы в деревнях Кении, Зимбабве, Уганды, Сомали и Камеруна. Когда решил проблему с водой - отправился в местные школы и купил туда компьютеры, проекторы, мебель и доски.

После этого его обнимали, долго трясли руку и благодарили со слезами на глазах. Он и сам чуть не прослезился от такой искренности и сердечности. С этим и уехал.

А через несколько дней африканские активисты заявили:

В одночасье появляется этот человек, белый мужчина с огромным кошельком денег, и внезапно именно он получает все внимание. Это немного расстраивает, но это также помогает понять природу того, как устроен мир, - поведала основательница FACE Africa Саран Каба Джонс.

Появились и другие персонажи, которые стали сокрушаться о том, что блогер «подчеркнул неудачи кенийского правительства» и укрепил «стереотип об Африке, которая зависит от подачек и филантропического вмешательства». Видимо, этих активистов больше устраивала ситуация, когда люди были на грани жизни и смерти от засухи.

Ну а сам блогер может и удивился такой «благодарности», но вида не подал. Наоборот, заявил, что будет и дальше заниматься благотворительностью. Даже если для этого ему придётся догнать страдальцев и причинить им добро.

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Метки: MrBeast   Африка   Видео   Джимми Дональдсон   благодарность   блогер   бурение   вода   кения   скважины   
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Сталкер 2 часа назад
Февралёк, ты обосралось. ))
Эта новость уже была здесь пару дней назад.
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18k
Александр 3 минуты назад
Ну да, белого гетеросексуального мужчину обвиняют в дискредитации правительства очередной Блэкэсслендии, потому что у него хватило денег, раскопать колодец....Так понимаю, что ему пришлось еще нанять лучших ученых мира из атомной энергетики и космических программ, потому что копать колодцы, трындец как сложно и ООН с многомиллиардной поддержкой в течении десятилетий так и не научилась добывать воду в Африке, кроме поставок их туда в дамской сумке Анджелины Джоли.

Белое превосходство угнетателей, везде мы палки в колеса ставим, этим неграм активистам.

Остаётся только спросить, а какого хера местные активисты сами колодцы не копают?
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22k
Killgrave 5 минут назад
Все его деяния абсолютно чужды и не нужны великой африканской Ваканде. Они хотят как и раньше умываться коровьей мочой и "укреплять" стены хижин зебриным говном.
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7k
Андрей Крылов 5 минут назад
Идиотский пиар. Не более того. Натсоящий обеспечитель "тиран и деспот" всея Африки был убит американскими костблеголовыми наёмниками в Ливии. ИТ об этом всем помнят, у гого есть мозг. Его программа орашения Сахары - до сиз пор не превзайдённый шедевр! Хотя она и не была закончена, но и сейчас (в крайне куцем враианте) снабжает водой куда больше людей. И нехер тут приарить разных полудурков. Хотя... Вот чел ни чего плозого и не сделал. Даже наоборот. Может я немножко слишкоми злой? ;)
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1k
АНДРЕЙ 23 минуты назад
Делай добро и убегай.))
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899
Александр Полчаса назад
То есть получается сделал больше чем эта Саран, которая "заботится" об Африке совсем не в Африке - да как он посмел!!!
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2k
Николай 44 минуты назад
Ну а чего тут не понятного?
Мистер Бист за один ролик на ютубе сделал для африки больше чем весь фонд этой бабы за всю жизнь. Не перед какими чиновниками не выступал, воздух не сотрясал, а просто поехал и сделал на своё же бабло.
Понятно, что у нее пердак бомбанул.
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3k
Руслан 50 минут назад
Ну так всё до банального просто.
Вот сколько десятков лет существуют программы помощи голодающим Африки? Сколько себя помню, вечная озабоченность ООН, гуманитарных организаций, всяких комиссий, миссий и тд. Это же тысячи бюрократов всех мастей, которые кормятся десятилетиями на этой теме! А ещё сколько денег можно отмыть! В итоге бюджеты осваиваются, а количество голодающих только больше становится. Классика. А тут приходит один чувак с деньгами и делает то, что многочисленные чиновники не могут сделать годами! Непорядок? Непорядок!
Это ж бюрократы, получается, не нужны? Как местные, так и из международных организаций. Поэтому что? Надо парня обоср@ть и результаты его работы обнулить. Гнильё чиновничье везде одинаково.
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2k
Демьян Час назад
Ни делай добра - не получишь зла.
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23k
sanchesS80 Час назад
Напоминает наши власти, когда люди за свой счёт прокладывают дороги в деревнях, а власти требуют снести (типа не соответствует снипам и гостам).
Власти во всех странах хотят чтобы бабло шло через их карман. Вот и недовольны что прошло мимо.
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31k
Головасыр коричнештанник Час назад
эти нигеры уже так обленились, что скважину себе пробурить не могут?
сегодня им скважину, завтра еду, после завтра что? они дома тупо сидеть и подачек ждать будут?
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57k
Опиум для народа Час назад
Вот только эта овца сама-то живёт в Бостоне.
Видать мимо неё нехилый поток бабла проплывает, раз так жопу рвёт. Как нап"здить денежек, если окажется что водоснабжение можеть быть дешевле...
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66
Ден Опиум для народа Час назад
Если он кому-то поможет и не сделает ничего плохого(или хуже чем есть)- да и пофиг,пусть бабло гребёт
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66
Ден Опиум для народа 48 минут назад
Виноват. Не совсем понял твой комментарий))
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33k
БамбарбияКиргуду Час назад
«подчеркнул неудачи кенийского правительства» и укрепил «стереотип об Африке, которая зависит от подачек и филантропического вмешательства».
-------------
И доуя кенийцы сделали пока его не было?
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