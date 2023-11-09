Популярный блогер обеспечил водой 500 тысяч человек в Африке, а его за это обвинили в дискредитации местных властей и расизме

После этого его обнимали, долго трясли руку и благодарили со слезами на глазах. Он и сам чуть не прослезился от такой искренности и сердечности. С этим и уехал.

А через несколько дней африканские активисты заявили:

В одночасье появляется этот человек, белый мужчина с огромным кошельком денег, и внезапно именно он получает все внимание. Это немного расстраивает, но это также помогает понять природу того, как устроен мир, - поведала основательница FACE Africa Саран Каба Джонс.

Появились и другие персонажи, которые стали сокрушаться о том, что блогер «подчеркнул неудачи кенийского правительства» и укрепил «стереотип об Африке, которая зависит от подачек и филантропического вмешательства». Видимо, этих активистов больше устраивала ситуация, когда люди были на грани жизни и смерти от засухи.