Популярный блогер обеспечил водой 500 тысяч человек в Африке, а его за это обвинили в дискредитации местных властей и расизме

Человек из собственного кармана оплатил бурение 100 скважин. Теперь готовится к тому, что будут «отменять».
MrBeast - это 25-летний американский блогер. У него 208 миллионов подписчиков в YouTube и неприличное количество денег - за один лишь 2021 год он заработал 54 миллиона долларов. Также блогер открыл сеть бургерных - больше 300 точек по всем Штатам и в последнее время плотно занялся благотворительностью.
Один из проектов - бурение скважин в Африке. Не нефтяных, а с питьевой водой - чтобы люди наконец перестали мучиться от жажды. Блогер решил организовать колодцы в деревнях Кении, Зимбабве, Уганды, Сомали и Камеруна. Когда решил проблему с водой - отправился в местные школы и купил туда компьютеры, проекторы, мебель и доски.
После этого его обнимали, долго трясли руку и благодарили со слезами на глазах. Он и сам чуть не прослезился от такой искренности и сердечности. С этим и уехал.
А через несколько дней африканские активисты заявили:
В одночасье появляется этот человек, белый мужчина с огромным кошельком денег, и внезапно именно он получает все внимание. Это немного расстраивает, но это также помогает понять природу того, как устроен мир, - поведала основательница FACE Africa Саран Каба Джонс.
Появились и другие персонажи, которые стали сокрушаться о том, что блогер «подчеркнул неудачи кенийского правительства» и укрепил «стереотип об Африке, которая зависит от подачек и филантропического вмешательства». Видимо, этих активистов больше устраивала ситуация, когда люди были на грани жизни и смерти от засухи.
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Ну а сам блогер может и удивился такой «благодарности», но вида не подал. Наоборот, заявил, что будет и дальше заниматься благотворительностью. Даже если для этого ему придётся догнать страдальцев и причинить им добро.
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Эта новость уже была здесь пару дней назад.
Белое превосходство угнетателей, везде мы палки в колеса ставим, этим неграм активистам.
Остаётся только спросить, а какого хера местные активисты сами колодцы не копают?
Мистер Бист за один ролик на ютубе сделал для африки больше чем весь фонд этой бабы за всю жизнь. Не перед какими чиновниками не выступал, воздух не сотрясал, а просто поехал и сделал на своё же бабло.
Понятно, что у нее пердак бомбанул.
Власти во всех странах хотят чтобы бабло шло через их карман. Вот и недовольны что прошло мимо.
сегодня им скважину, завтра еду, после завтра что? они дома тупо сидеть и подачек ждать будут?
А может . как выше написал санчес, им тупо не дают бурить чинуши? А человеку с баблом и известностью легче выбить разрешение.
про запреты от правительства ... не буду отрицать, об этом не подумал. просто сколько живу на этой планете, столько им все и помогают. инвалиды млять прям. и руки у них есть и ноги, прям как у нас
Видать мимо неё нехилый поток бабла проплывает, раз так жопу рвёт. Как нап"здить денежек, если окажется что водоснабжение можеть быть дешевле...
Вот я лично больше верю этому америкосу, чем ей.
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И доуя кенийцы сделали пока его не было?