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Опасная погоня: бегемот прогнал катер с туристами

Опасная погоня: бегемот прогнал катер с туристами (6 фото + 2 видео)

Автор:
02 июня 2021 08:55
Сообщество : Животные
Метки: Погоня   африка   видео   гиппопотам   животные   кения   опасная встреча   туристы   
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В сети опубликовано видео из Кении, на котором разъяренный бегемот прогоняет со своей территории катер с туристами. Катер изо всех сил удирает от разозлившегося на вторжение животного: с такой махиной шутки плохи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Погоня   африка   видео   гиппопотам   животные   кения   опасная встреча   туристы   
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3  комментария
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4k
Денис Колосов 45 минут назад
Это гиды специально делают, я тоже был на сафари, сначала мы ехали рядом с жирафом, но он отказывался на нас бычится, убегал, мы за ним некоторое время ехали. Затем мы попипикали слонихе со слоненком, слониха жест не оценила, погналась за нами. Тоже самое , когда плыли по озеру Альберт, подплыли к бегемотам, они бросились катамараном, хотя не так агрессивно, как на видео.
Вобщем все эти как бы случайные нападения, гиды провоцируют, чтобы на всю жизнь сафари отпечаталось в памяти)
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8k
Lev Asriev 14 минут назад
Бегемоты убивают 3000 человек ежегодно. Бегемоты с виду кажутся вполне безобидными и добрыми, но на самом деле это чрезвычайно опасные и очень агрессивные по своей природе животные.
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5k
ДеониS 20 минут назад
Хорошо бегемот брасом плывет
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