Опасная погоня: бегемот прогнал катер с туристами

Видео опубликовал в сети британский турист, 27-летний Дикен Мачена. Это он с тремя друзьями был в катере, за которым гнался бегемот. Это был уже второй случай за последние шесть месяцев, когда дикое животное пыталось выгнать его и его друзей-туристов со своей территории.