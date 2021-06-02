Опасная погоня: бегемот прогнал катер с туристами

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В сети опубликовано видео из Кении, на котором разъяренный бегемот прогоняет со своей территории катер с туристами. Катер изо всех сил удирает от разозлившегося на вторжение животного: с такой махиной шутки плохи.
В сети появилось видео, снятое в Кении, на котором бегемот гонится за катером с туристами. Путешественники помешали ему своим вторжением, и гиппопотам, который только что спокойно купался, с яростными звуками погнался за ними.
Бегемот спокойно купался, но, увидев катер, издал недовольный звук и нырнул. Туристы решили, что животное скрылось, но нет: бегемот на полной скорости погнался за ними. Катер тоже развернулся и начал уходить: разъяренный бегемот легко мог разнести его в щепки.
Видео опубликовал в сети британский турист, 27-летний Дикен Мачена. Это он с тремя друзьями был в катере, за которым гнался бегемот. Это был уже второй случай за последние шесть месяцев, когда дикое животное пыталось выгнать его и его друзей-туристов со своей территории.
В декабре Маккена со своими друзьями побывал в качестве туриста в кенийском заповеднике Масаи-Мара. Они уже уезжали после целого дня осмотра заповедника, когда за ними погнался крупный жираф. Как говорит Мачена, они решили, что жираф принял их за врагов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вобщем все эти как бы случайные нападения, гиды провоцируют, чтобы на всю жизнь сафари отпечаталось в памяти)