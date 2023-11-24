Львиный прайд окружил отбившегося от стада буйвола и на протяжении нескольких минут пытался устроить пир на глазах у туристов в природном заповеднике Масаи-Мара, Кения.

Многочисленное поголовье парнокопытных обитателей африканских прерий не позволило случиться кровопролитию. Буйволы оттеснили хищников от своего соплеменника в тот момент, когда глава прайда присоединился к охоте.

Cреди бросившихся в сторону хищных кошек буйволов были замечены юные телята,. Они в едином порыве бежали на выручку к своему собрату.