В кенийском заповеднике Масаи-Мара туристы стали свидетелями нападения львов на буйвола. Однако вскоре появилось стадо буйволов и отбило у хищников своего сородича.
Львиный прайд окружил отбившегося от стада буйвола и на протяжении нескольких минут пытался устроить пир на глазах у туристов в природном заповеднике Масаи-Мара, Кения.
Многочисленное поголовье парнокопытных обитателей африканских прерий не позволило случиться кровопролитию. Буйволы оттеснили хищников от своего соплеменника в тот момент, когда глава прайда присоединился к охоте.
Cреди бросившихся в сторону хищных кошек буйволов были замечены юные телята,. Они в едином порыве бежали на выручку к своему собрату.
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