FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15249 постов • 1693 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Буйволы отбили у львов своего сородича

Буйволы отбили у львов своего сородича

Автор:
24 ноября 2023 07:55
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   буйвол   животные   заповедник   кения   лев   
905
1
1

В кенийском заповеднике Масаи-Мара туристы стали свидетелями нападения львов на буйвола. Однако вскоре появилось стадо буйволов и отбило у хищников своего сородича.

Львиный прайд окружил отбившегося от стада буйвола и на протяжении нескольких минут пытался устроить пир на глазах у туристов в природном заповеднике Масаи-Мара, Кения.
Многочисленное поголовье парнокопытных обитателей африканских прерий не позволило случиться кровопролитию. Буйволы оттеснили хищников от своего соплеменника в тот момент, когда глава прайда присоединился к охоте.

Cреди бросившихся в сторону хищных кошек буйволов были замечены юные телята,. Они в едином порыве бежали на выручку к своему собрату.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Африка   Видео   буйвол   животные   заповедник   кения   лев   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
268
Vladimir Grishin 5 минут назад
Буйволы молодцы! Они дружные ребята! Своего не бросают. Они ещё при случае накидают львам. И память у них хорошая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
MPEG-8 41 минуту назад
Позже завалят бычару.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

724080



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Резня бензопилой. На выборах в Аргентине победил неженатый бездетный либерторианец, отрицающий государство
Резня бензопилой. На выборах в Аргентине победил неженатый бездетный либерторианец,...
Хавьер Милей и его... странные цитаты
Хавьер Милей и его... странные цитаты
Набирающие популярность в сообществах
Как «мусорная» рыбка в СССР превратилась в настоящие деликатесные шпроты
Как «мусорная» рыбка в СССР превратилась в настоящие деликатесные шпроты
От 195 кликов за 30 секунд: киберспортсмены в России будут сдавать нормативы по скорости нажатий левой кнопки мыши
От 195 кликов за 30 секунд: киберспортсмены в России будут сдавать нормативы по...
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Было?

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#люди#дети#фильм#позитив#забавно#истории#кот
#Юмор#автомир#интересное#Прикол#кино#аварии#Автовсячина#США#факты#Китай
#автомобили#машина#ДТП#в мире#Ynews#авто аварии#Россия#история#работа#милота
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Злобный бегемот 10 минут удерживал кенийского рыбака в заложниках Злобный бегемот 10 минут удерживал кенийского рыбака в заложниках Мощь и сила: грозный африканский буйвол Мощь и сила: грозный африканский буйвол Опасная погоня: бегемот прогнал катер с туристами Опасная погоня: бегемот прогнал катер с туристами Лев и крокодил не могут поделить тушу буйвола Лев и крокодил не могут поделить тушу буйвола Волнительная сцена погони кровожадного льва за детёнышем жирафа Волнительная сцена погони кровожадного льва за детёнышем жирафа

На что жалуетесь?

Вернуться