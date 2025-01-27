Стример постригся за донат в сто тысяч долларов, но есть нюанс

MrBeast пообещал стримеру щедрый донат в 100 000 за пустяк: парень должен остричься налысо. Ради таких денег многие пойдут на что угодно, а уж избавиться от волос на голове - тем более! Стример согласился на предложение без раздумий, но оказалось, что всё не так, как он себе представлял.

Выяснилось, что речь шла о зимбабвийских долларах, и "подгон" Мистера Биста не так и щедр: в переводе на американскую валюту донат составляет всего чуть больше 300 долларов США. К тому моменту стример уже сбрил свой роскошный чуб.



