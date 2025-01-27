Стример постригся за донат в сто тысяч долларов, но есть нюанс

Никто не обещал, что это будут доллары США.
MrBeast пообещал стримеру щедрый донат в 100 000 за пустяк: парень должен остричься налысо. Ради таких денег многие пойдут на что угодно, а уж избавиться от волос на голове - тем более! Стример согласился на предложение без раздумий, но оказалось, что всё не так, как он себе представлял.
Выяснилось, что речь шла о зимбабвийских долларах, и "подгон" Мистера Биста не так и щедр: в переводе на американскую валюту донат составляет всего чуть больше 300 долларов США. К тому моменту стример уже сбрил свой роскошный чуб.
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Впрочем, предложение, похоже, поступило с фейкового аккаунта, потому что полулысый бедолага в результате не получил даже обещанных 300 долларов.
Это далеко не первый случай обмана стримеров, падких на крупные донаты. Ранее Lacy сбрил волосы и брови за донат в $2,5 тысячи, но деньги так и не получил. Точнее, когда парень закончил с бритьём, обнаружил, что щедрый подписчик вернул свои средства, заявив о краже карты.
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Может потом, на примере такого развода, остальной тиктокнутый био-мусор наконец-то соизволит эволюционировать из амёбы в организм с зачатком разума.
Согласен с вашей позицией)