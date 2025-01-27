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Стример постригся за донат в сто тысяч долларов, но есть нюанс

Стример постригся за донат в сто тысяч долларов, но есть нюанс

Автор:
27 января 2025 16:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: MrBeast   Видео   вознаграждение   доллары   донат   обман   стрим   
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Никто не обещал, что это будут доллары США.

MrBeast пообещал стримеру щедрый донат в 100 000 за пустяк: парень должен остричься налысо. Ради таких денег многие пойдут на что угодно, а уж избавиться от волос на голове - тем более! Стример согласился на предложение без раздумий, но оказалось, что всё не так, как он себе представлял.


Выяснилось, что речь шла о зимбабвийских долларах, и "подгон" Мистера Биста не так и щедр: в переводе на американскую валюту донат составляет всего чуть больше 300 долларов США. К тому моменту стример уже сбрил свой роскошный чуб.


Впрочем, предложение, похоже, поступило с фейкового аккаунта, потому что полулысый бедолага в результате не получил даже обещанных 300 долларов.


Это далеко не первый случай обмана стримеров, падких на крупные донаты. Ранее Lacy сбрил волосы и брови за донат в $2,5 тысячи, но деньги так и не получил. Точнее, когда парень закончил с бритьём, обнаружил, что щедрый подписчик вернул свои средства, заявив о краже карты.


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Метки: MrBeast   Видео   вознаграждение   доллары   донат   обман   стрим   
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20k
Majul 2 часа назад
Только подобным образом и лечить этих дебилов.
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13k
Vital Idol Минуту назад
письма из Нигерии надёжнее!!! БУГАГА!
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875
3zo672nyb9t0 3 минуты назад
постанова
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10k
Евгений 17 минут назад
реакция тупого жадного дурня
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5k
Звёздный странник 22 минуты назад
А в следующий раз какой-нибудь стример пусть палец или ухо себе оттяпает за миллион каких-нибудь тугриков, которые в эквиваленте составят 1 доллар
Может потом, на примере такого развода, остальной тиктокнутый био-мусор наконец-то соизволит эволюционировать из амёбы в организм с зачатком разума.
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21k
a_komolow Полчаса назад
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13k
Трив Полчаса назад
Зумеры познают мир.
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341
Liberman Полчаса назад
эх,обидно, что лысым как - я нет даже шанса даже получить предложение такого типа((((
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7k
dagobers Полчаса назад
Хахлы за пачку печенья независимость продали
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45k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Играешь в дебильные игры - выигрываешь дебильные призы.
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24k
BiZ 44 минуты назад
постановы кругом
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73k
turyst 52 минуты назад
Такими пусть ему платят.
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8k
перевозчик 54 минуты назад
я и так стригусь под насадку 1 мм... чето даже 300 баксов мне за это никто не платил...
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32k
Егор 55 минут назад
За 500 рублей любая купюра из этих продается на озоне
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11k
S__D Час назад
Насколько я в курсе - в Зимбабве официальная валюта - доллары США, а местные, зимбабвийские (именно из-за инфляции) давно отменили. Так что этот "гений" кругом в пролёте.
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310
I am .. . Час назад
Вообще Mr Beast еще больший ушлепок чем эти стримеры.
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310
I am .. . S__D 46 минут назад
Вы более толерантны нежели я!
Согласен с вашей позицией)
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5k
poбт Час назад
"300 долларов США" для ЛЮБОГО среднестатистического америкоса это более чем до*х*уя чтоб сделать тоже самое не раздумывая
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16k
Дмитрий 2 часа назад
Всё нормально!!! Дебилы кинули дебила! Хотя нет! Те, которые кинули, вовсе и не дебилы! А вот кого кинули, таки да!
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33k
Григорий 2 часа назад
Моя стрижка обычно стоит 6 баксов. За 100 я готов обрить себя налысо. если меня кинут, то особо переживать не буду - просто сэкономлю пару-тройку месяцев 6 баксов.
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22k
anpetrof 2 часа назад
Вот таких мошенников поддерживаю
!!!
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12k
Роман 2 часа назад
Ну и часто вы под рукой держите машинку для стрижки головы? ))
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 3026 постов (3017 в горячем)

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