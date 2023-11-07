В Ростове-на-Дону разыскивают бородача, который обиделся на замечание и жестоко избил администратора игрового клуба

А через несколько дней, 5 ноября, один из обидевшихся снова навестил клуб и жестоко избил администратора заведения, нанеся ему несколько ударов по голове. Сейчас пострадавший в тяжёлом состоянии находится в больнице города, ему предстоит операция по восстановлению черепа - у мужчины раздроблены кости.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель СК РФ А. Бастрыкин