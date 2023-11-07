В Ростове-на-Дону разыскивают бородача, который обиделся на замечание и жестоко избил администратора игрового клуба

Примечательно, что отомстил парню он через несколько дней - видимо, долго думал и основательно готовился.
29 октября в один из компьютерных клубов Ростова-на-Дону пришла компания посетителей. Мужчины вели себя нагло: разбрасывали джойстики, хамили, громко разговаривали, мешая другим. Администратор клуба сделал гостям замечание и попросил покинуть заведение, если те не собираются играть. Гости вспылили, поскандалили, один из клиентов ударил администратора, но компания ушла.
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А через несколько дней, 5 ноября, один из обидевшихся снова навестил клуб и жестоко избил администратора заведения, нанеся ему несколько ударов по голове. Сейчас пострадавший в тяжёлом состоянии находится в больнице города, ему предстоит операция по восстановлению черепа - у мужчины раздроблены кости.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель СК РФ А. Бастрыкин
Сейчас полиция устанавливает личность посетителя и проводит розыскные мероприятия. А сестра пострадавшего сообщила, что "5.11.2023, в 1:03 один из этих людей пришёл снова в компьютерный клуб, но уже намеренно, чтоб избить". "Удары были жестокие и смертельно опасные. Мой брат лежит сейчас в БСМП в тяжёлом состоянии, с двух сторон раздроблены черепные кости, сотрясение, травмирован глаз. Впереди нас ждут серьёзные операции, по восстановлению черепа, будут ставить пластины, но на данный момент очень сильный отёк, который не позволяет сейчас провести эту операцию. Заявление написано, надеемся на справедливость!", - цитирует девушку паблик "Это Ростов!"
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