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В Ростове-на-Дону разыскивают бородача, который обиделся на замечание и жестоко избил администратора игрового клуба

В Ростове-на-Дону разыскивают бородача, который обиделся на замечание и жестоко избил администратора игрового клуба

Автор:
07 ноября 2023 09:23
Сообщество : Криминал
Метки: А.Бастрыкин   Видео   Ростов-на-Дону   бородач   игровой клуб   избиение   полиция   следствие   
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Примечательно, что отомстил парню он через несколько дней - видимо, долго думал и основательно готовился.

29 октября в один из компьютерных клубов Ростова-на-Дону пришла компания посетителей. Мужчины вели себя нагло: разбрасывали джойстики, хамили, громко разговаривали, мешая другим. Администратор клуба сделал гостям замечание и попросил покинуть заведение, если те не собираются играть. Гости вспылили, поскандалили, один из клиентов ударил администратора, но компания ушла.


А через несколько дней, 5 ноября, один из обидевшихся снова навестил клуб и жестоко избил администратора заведения, нанеся ему несколько ударов по голове. Сейчас пострадавший в тяжёлом состоянии находится в больнице города, ему предстоит операция по восстановлению черепа - у мужчины раздроблены кости.


По факту инцидента возбуждено уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель СК РФ А. Бастрыкин


Сейчас полиция устанавливает личность посетителя и проводит розыскные мероприятия. А сестра пострадавшего сообщила, что "5.11.2023, в 1:03 один из этих людей пришёл снова в компьютерный клуб, но уже намеренно, чтоб избить". "Удары были жестокие и смертельно опасные. Мой брат лежит сейчас в БСМП в тяжёлом состоянии, с двух сторон раздроблены черепные кости, сотрясение, травмирован глаз. Впереди нас ждут серьёзные операции, по восстановлению черепа, будут ставить пластины, но на данный момент очень сильный отёк, который не позволяет сейчас провести эту операцию. Заявление написано, надеемся на справедливость!", - цитирует девушку паблик "Это Ростов!"

Источник:

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Метки: А.Бастрыкин   Видео   Ростов-на-Дону   бородач   игровой клуб   избиение   полиция   следствие   
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9  комментариев
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49k
Элек Мек Час назад
Ну вот что с ним делать? Только усыплять...
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1k
Илья Полчаса назад
Граждане государство вас защитить не может и не хочет , так что вооружайтесь и собирайтесь в дружины по обеспеченью правопорядка . Мусора без пенка от Бастрыкина даже из отделения не выезжают .
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1k
Илья Полчаса назад
Только пожизненный срок для чебуреков за подобные преступления .
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10k
МихА Полчаса назад
Писец какой то... Зашел сюда после выходных, 80% постов про черножопое отребье. Избили, ограбили, матом обложили и тд и тп
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34k
Fat Lynx 51 минуту назад
Да что тут выяснять? Чернопопики пришли кошмарить малый бизнес, а те вовремя не предложили долю малую.
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1k
Звёздный странник 57 минут назад
Вообще-то "После драки кулаками не машут". А дитё гор аж только через неделю храбрости набралось, чтобы прийти выяснять то, за что сразу ответить не смог.
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169
Вах Звёздный странник 7 минут назад
Скорее всего не только храбрости. Учитывая то что кости черепа раздроблены - при ударах использовался вспомогательные предмет. Что то вроде кастета.
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