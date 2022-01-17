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Полицейские задержали дагестанца, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе

Полицейские задержали дагестанца, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 09:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Герой   автохам   дагестанец   задержание   оскорбление   полиция   
5993
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29-летний мужчина был задержан на территории Калужской области и доставлен в отдел полиции.

Автохама, оскорблявшего водителя и пассажиров московского автобуса, задержали. Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором агрессивный дагестанец высказывал националистические идеи в отношении русских, обещал всех "бить", урожал расправой и, вообще, вел себя по--скотски. Под его словесную раздачу попали и пенсионеры, и более молодые пассажиры, сделавшие замечание.


Ролик с "гражданином России" быстро стал вирусным, и вызвал оживленные дискуссии в Сети. Интернет-пользователи призывали на голову автохама всевозможные кары. Глава Дагестана Сергей Меликов возмутился тем, что мужчина говорил от имени всего дагестанского народа. Он заметил, что подобное поведение не входит в кодекс дагестанца, определяющему, помимо прочего, отношене к старшим. Меликов заметил, что дебошир должен извиниться не только перед теми, кого грубо оскорбил, но и перед дагестанцами, которых унизил.


Извинения - это, конечно, хорошо, однако как сообщают СМИ, одними покаяниями, похоже, эта ситуация не исчерпается. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту унижении человеческого достоинства. Дагестанцу может грозить тюремное заключение на срок до шести лет лишения свободы.


И хотя официальные источники не сообщают имени задержанного, в некоторых СМИ появилась эта информация. Дебоширом оказался 28-летний Шугаиб Болатукаев. В Сети также есть сообщения о том, что ранее мужчина был судим. Ну и фото героя в неформальной обстановке.


Сам дагестанец себя виноватым не считает. Напротив, обвиняет всех пассажиров в "нацизме". А он всего лишь вспылил, когда задели его религиозные чувства.


Кто в этой ситуации был прав или виноват, выяснит суд.

А пока задержанный извинился.


И интересно, дождемся ли мы не только традиционных извинений, но и настоящего, а не формального наказания?

А вот еще один "герой", пообещавший в столичном метро "мочить русских" и устраивать терракты, пока не найден. Во всяком случае, информации о его поимке не было. Интересно, эти угрозы тоже были сделаны, потому что "мальчик обиделся"? Все-таки хочется надеется, что в ситуации с этим товарищем неназванной национальности извинениями не обойдутся.

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Метки: Ynews   Герой   автохам   дагестанец   задержание   оскорбление   полиция   
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9k
antonium 3 часа назад
Уже появилось видео с извинениями. Там товарищ без национальности, уже без бороды, что как бы явно показывает, чего стоят их шакальи принципы.
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476
Жопа 9 минут назад
Его видать свои уже побрили...
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267
sapsanbosh 14 минут назад
Подавляющее большинство аналогичных персонажей действуют по принципу: Среди овец - я молодец, а у молодца я и сам овца. У них не моральных принципов в отношении иноверцев. Привлекать к уголовной ответственности их надо по всей строгости (по максимальной планке) закона. К счастью, лёд сдвинулся и их хамство начали пресекать.
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41k
Олег 18 минут назад
Какие-же эти ублюдки ранимые! Вся гордость и смелость мгновенно пропадает как только берут за жопу. А извинения свои пусть засунет диаспоре... Их извинения ничего не стоят
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14k
Александр Полчаса назад
А бороду он сбрил от оскорбления за религию? Что скажет обрезавший его имам? А в Калугу он уехал от страха перед "нацистами"? А "извинялся" на втором видео зачем, если кругом прав? Из всего этого можно сделать вывод, что пока их не будут привлекать "по-взрослому", ничего не меняется, и они это знают...
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21k
Ego sum qui sum Полчаса назад
"29-летний мужчина"
нет уж, если национальность нельзя то и пол:
29 летняя особь
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1k
Веселый Пук 36 минут назад
Надо внести в УК изменение в виде наказания принимать извенения. Дурдом.
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1k
Жан Плов Лагман 40 минут назад
А где второй который из метро?
https://old.fishki.net/4053614-my-budem-vas-mochity-budem-ustraivaty-terakty---dva-borodacha-ustroili-vyhodku-v-moskve.htmlhttps://old.fishki.net/4053614-my-budem-vas-mochity-budem-ustraivaty-terakty---dva-borodacha-ustroili-vyhodku-v-moskve.html
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833
Derzkiy_xAxAlb 44 минуты назад
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3k
Дмитрий 45 минут назад
кто то сказку на ходу сочиняет )))) не убедил
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765
АртемШишков 49 минут назад
Как и все остальные сразу превратился в пушистого зайку как только за жопу взяли !!!
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2k
Наблюдатель 50 минут назад
Как же зaипaли уже эти извинения...
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26k
Григорий 53 минуты назад
Смотри-ка какой смышленный и бородку сбрил, и в Калугу свалил, а не помогло.
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1k
Somion Ant 55 минут назад
рубрика, очередная необучаема обезьяна сбежала из аула, гражданам быть аккуратнее
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9k
Алексей 55 минут назад
Вот одного понять не могут черти - нельзя быть немножко здесь плохим, а там хорошим,а в общем получается ты будешь хорошим. Если ты гнида , то ты гнида будешь сука всю жизнь. Ты мразь какого черта сюда приехал??? Тебя сука сюда звали?? Ты мешаешь жить другим овцеиоп.
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356
udok7856 55 минут назад
Вот такие кавказцы пускай у себя в Дагестане и живут, теракты они будут устраивать, это уже угрозы серьёзные, этими терактами сколько невинных жизней угроблено, за такие угрозы надо голову проламывать.
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5k
Артем Кощеев Час назад
Насколько же тупым бараном надо быть, чтобы в 21 веке, когда камеры висят на каждом метре общественных мест, так себя вести?
Тюрьма, конечно, мозгов ему не добавит, но хотя бы научит бояться открывать рот
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3k
leto2016 Час назад
слышу голос, совесть не слышу. посадить. он не раскаивается он отмазывается а-ля "я скажу и вы отвалите". 282 впаять без ребячества и угрозу терроризма. может хоть дойдет что кровь у всех течет, воздухом дышат, и по земле грешной ходят. хотя не дойдет, на киче (т.е. в местах заключения) у него дохрена и больше сородичей и союзников.
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311
Дмитрий Самохин Час назад
после фото со стволом все дальше ясно и профессия и национальность и поведение в обществе
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1k
Денис Ануфриев Час назад
снова всё с рук сойдет для безнациональной вешалки для бороды(((и да,а разве водитель автобуса ошибся,назвав его чуркой???
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4k
мемфрид Час назад
Удивительно. Невероятно. Разве такое вообще могло произойти? Ведь сразу же видно, что это милейший человек, глубоко благородного и культурного воспитания.
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