Полицейские задержали дагестанца, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе

Ролик с "гражданином России" быстро стал вирусным, и вызвал оживленные дискуссии в Сети. Интернет-пользователи призывали на голову автохама всевозможные кары. Глава Дагестана Сергей Меликов возмутился тем, что мужчина говорил от имени всего дагестанского народа. Он заметил, что подобное поведение не входит в кодекс дагестанца, определяющему, помимо прочего, отношене к старшим. Меликов заметил, что дебошир должен извиниться не только перед теми, кого грубо оскорбил, но и перед дагестанцами, которых унизил.





Извинения - это, конечно, хорошо, однако как сообщают СМИ, одними покаяниями, похоже, эта ситуация не исчерпается. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту унижении человеческого достоинства. Дагестанцу может грозить тюремное заключение на срок до шести лет лишения свободы.





И хотя официальные источники не сообщают имени задержанного, в некоторых СМИ появилась эта информация. Дебоширом оказался 28-летний Шугаиб Болатукаев. В Сети также есть сообщения о том, что ранее мужчина был судим. Ну и фото героя в неформальной обстановке.



