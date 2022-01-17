Полицейские задержали дагестанца, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе

29-летний мужчина был задержан на территории Калужской области и доставлен в отдел полиции.
Автохама, оскорблявшего водителя и пассажиров московского автобуса, задержали. Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором агрессивный дагестанец высказывал националистические идеи в отношении русских, обещал всех "бить", урожал расправой и, вообще, вел себя по--скотски. Под его словесную раздачу попали и пенсионеры, и более молодые пассажиры, сделавшие замечание.
Ролик с "гражданином России" быстро стал вирусным, и вызвал оживленные дискуссии в Сети. Интернет-пользователи призывали на голову автохама всевозможные кары. Глава Дагестана Сергей Меликов возмутился тем, что мужчина говорил от имени всего дагестанского народа. Он заметил, что подобное поведение не входит в кодекс дагестанца, определяющему, помимо прочего, отношене к старшим. Меликов заметил, что дебошир должен извиниться не только перед теми, кого грубо оскорбил, но и перед дагестанцами, которых унизил.
Извинения - это, конечно, хорошо, однако как сообщают СМИ, одними покаяниями, похоже, эта ситуация не исчерпается. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту унижении человеческого достоинства. Дагестанцу может грозить тюремное заключение на срок до шести лет лишения свободы.
И хотя официальные источники не сообщают имени задержанного, в некоторых СМИ появилась эта информация. Дебоширом оказался 28-летний Шугаиб Болатукаев. В Сети также есть сообщения о том, что ранее мужчина был судим. Ну и фото героя в неформальной обстановке.
Сам дагестанец себя виноватым не считает. Напротив, обвиняет всех пассажиров в "нацизме". А он всего лишь вспылил, когда задели его религиозные чувства.
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Кто в этой ситуации был прав или виноват, выяснит суд.
А пока задержанный извинился.
И интересно, дождемся ли мы не только традиционных извинений, но и настоящего, а не формального наказания?
А вот еще один "герой", пообещавший в столичном метро "мочить русских" и устраивать терракты, пока не найден. Во всяком случае, информации о его поимке не было. Интересно, эти угрозы тоже были сделаны, потому что "мальчик обиделся"? Все-таки хочется надеется, что в ситуации с этим товарищем неназванной национальности извинениями не обойдутся.
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нет уж, если национальность нельзя то и пол:
29 летняя особь
https://old.fishki.net/4053614-my-budem-vas-mochity-budem-ustraivaty-terakty---dva-borodacha-ustroili-vyhodku-v-moskve.htmlhttps://old.fishki.net/4053614-my-budem-vas-mochity-budem-ustraivaty-terakty---dva-borodacha-ustroili-vyhodku-v-moskve.html
Тюрьма, конечно, мозгов ему не добавит, но хотя бы научит бояться открывать рот