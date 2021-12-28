ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее организатора

В ночном клубе Ростова-на-Дону с 25 на 26 декабря устроили подпольную вечеринку для лиц нетрадиционной ориентации. Мероприятие было закрытым, однако кто-то из посетителей проболтался о нем в Сети, и все заверте...
Вечеринка была в самом разгаре, когда в клуб нагрянули бойцы ОМОН. Часть гостей попыталась споро покинуть ставшее опасным место, но уйти им не удалось. Каждого из присутствующих "взяли на карандаш", записав личные данные посетителя.
Силовиков интересовали несколько нюансов: разрешение на проведение мероприятия во время пандемии, пропаганда ЛГБТ и употребление незаконных веществ.
Организатор вечеринки попытался было под шумок ускользнуть, однако его вежливо попросили остаться. Денис Рудницкий всячески отрицал свое участие в организации пати, однако Кировский районный суд посчитал иначе и отправил товарища на 11 суток в камеру изолятора временного содержания (ИВС).
Участником этой вечеринки был и Рома Жёлудь - диджея пригласили поработать за гонорар в 100000 рублей. Он прилетел из Арабских Эмиратов, но праздника не получилось. В итоге Жёлудь обвинил бойцов ОМОН в ненадлежащем к нему отношении. Наверное, будет жаловаться.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика
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я Вас удивлю, но п.и.д.о.р.а.с.ы выглядят так же, как и мы))))
В быту у них там какие-то свои фишечки, с намеками о принадлежности... А так.. это не вот эта вот разноцветная петушня, выходящая на парад
А было бы еще лучше, если ОМОН разогнал БДСМ вечеринку :)
Что за дискриминация по половому признаку?
Даешь мочиво лесбух в кровище!
А то ишь чего удумали... когда х.у.и сосут - это не правильно, а пилотки лизать можно?
Что за полумеры?
На фишках запрещено выступать против гомосексуалистов? Вы их приверженец? Защитник их идей?
С уроками все в порядке, сейчас каникулы.
После каникул нужно выкатить на прод новую версию почтового сервера, но это после каникул.
Дату регистрации хотя бы смотри, учитель