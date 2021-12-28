ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее организатора

Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге

На авторов ролика о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело о хулиганстве

Алек Болдуин застрелил женщину-оператора на съемочной площадке: что известно о трагедии

Синдром Рашкина: сотрудника ДПС и судебного пристава поймали за убийством оленя в заповеднике

"Из пневматики стрелять буду": в Москве задержали подростка, угрожавшего напасть на школу

В Германии полицейские задержали Санта-Клауса - антиваксера