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ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее организатора

ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее организатора (3 фото)

Автор:
28 декабря 2021 10:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Вечеринка   Рома Жёлудь   задержание   омон   полиция   ростов-на-дону   шоу бизнес   
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В ночном клубе Ростова-на-Дону с 25 на 26 декабря устроили подпольную вечеринку для лиц нетрадиционной ориентации. Мероприятие было закрытым, однако кто-то из посетителей проболтался о нем в Сети, и все заверте...

Вечеринка была в самом разгаре, когда в клуб нагрянули бойцы ОМОН. Часть гостей попыталась споро покинуть ставшее опасным место, но уйти им не удалось. Каждого из присутствующих "взяли на карандаш", записав личные данные посетителя.


Силовиков интересовали несколько нюансов: разрешение на проведение мероприятия во время пандемии, пропаганда ЛГБТ и употребление незаконных веществ.


Организатор вечеринки попытался было под шумок ускользнуть, однако его вежливо попросили остаться. Денис Рудницкий всячески отрицал свое участие в организации пати, однако Кировский районный суд посчитал иначе и отправил товарища на 11 суток в камеру изолятора временного содержания (ИВС).


Участником этой вечеринки был и Рома Жёлудь - диджея пригласили поработать за гонорар в 100000 рублей. Он прилетел из Арабских Эмиратов, но праздника не получилось. В итоге Жёлудь обвинил бойцов ОМОН в ненадлежащем к нему отношении. Наверное, будет жаловаться.


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Метки: Ynews   Вечеринка   Рома Жёлудь   задержание   омон   полиция   ростов-на-дону   шоу бизнес   
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18  комментариев
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4k
onebibis 58 минут назад
На видео ничто не говорит о том, что это пати п.и.д.о.р.а.с.о.в. Мальчики и девочки, довольно юные. Одеты обычно.
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−2
Александра 2 минуты назад
onebibis
я Вас удивлю, но п.и.д.о.р.а.с.ы выглядят так же, как и мы))))
В быту у них там какие-то свои фишечки, с намеками о принадлежности... А так.. это не вот эта вот разноцветная петушня, выходящая на парад
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1k
Herr Mannelig 8 минут назад
Если уж быть справедливым, то пропаганды как раз таки и не было, с остальным нужно разобраться
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−88
Инженер 9 минут назад
Это хорошо.
А было бы еще лучше, если ОМОН разогнал БДСМ вечеринку :)
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2k
Anatoly Tananykhin 15 минут назад
Надо ОМОН наказать за пропаганду ЛГБТ, если бы не они, то никто из непричастных о вечеринке бы и не узнал.
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1k
Андрей Манахов 21 минуту назад
ОМОн не пригласили на вечеринку, вот они и обиделись.
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684
Chaim Kushnir 22 минуты назад
мы пережили настоящий треееш.... Сука, в кандалы всех и на каторгу - ковать величие Родины на значимых стройках.
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125
Сигизмунд Лазаревич 38 минут назад
какие-то не стильные голубцы...
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3k
Kozlodoev 43 минуты назад
Эх, Ростов-папа... Неужели ты уже не тот?
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13k
Вася 47 минут назад
Ссылка coub.com
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4k
Дмитрий 47 минут назад
Тот случай, когда фраза: "Пи...ы они все!" наиболее полно характеризует происходящее!
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20k
kamanch 49 минут назад
Почему ГЕЙ-вечерика?
Что за дискриминация по половому признаку?
Даешь мочиво лесбух в кровище!
А то ишь чего удумали... когда х.у.и сосут - это не правильно, а пилотки лизать можно?
Что за полумеры?
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