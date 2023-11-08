В Южной Корее робот уничтожил работника, приняв его за коробку с перцем

Погибший, как сообщает издание, был опытным рабочим и занимался проверкой датчиков в центре распределения сельхоз продукции. Во время ночной проверки он столкнулся с технической неисправностью, что привело к катастрофическим последствиям. Робо-рука идентифицировав его как объект погрузки и захватив, потащила на конвейерную ленту.

Полиция, принявшаяся за расследование этого случая, выявила халатность руководства сортировочного центра в обеспечении безопасности сотрудников. Но это не точно. Подобные случаи происходили и ранее.

В марте этого года инцидент произошел с пятидесятилетним сотрудником компании по производству автомобильных запчастей.

После трагических происшествий подобного рода руководство завода настаивает на создании точных и безопасных систем, которые могли бы предотвратить подобные аварии в будущем.

Восстание машин уже близко.