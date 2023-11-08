В Южной Корее робот уничтожил работника, приняв его за коробку с перцем

40-летний специалист сельскохозяйственного сортировочного центра в Южной Корее погиб, став жертвой взбесившегося робота, который ошибочно принял его за коробку с овощами. Это произошло во время проверки датчиков робота, который занимался загрузкой готовой продукции на поддоны.
Как сообщило информационное агентство Yonhap, инцидент произошел в провинции Южный Кёнсан. Автоматизированное робо-устройство, которое должно было грузить коробки с болгарским перцем, выйдя из строя придавило человека к конвейерной ленте, что привело к тяжелым травмам лица и груди. Мужчина был экстренно доставлен в больницу, где и умер.
Погибший, как сообщает издание, был опытным рабочим и занимался проверкой датчиков в центре распределения сельхоз продукции. Во время ночной проверки он столкнулся с технической неисправностью, что привело к катастрофическим последствиям. Робо-рука идентифицировав его как объект погрузки и захватив, потащила на конвейерную ленту.
Полиция, принявшаяся за расследование этого случая, выявила халатность руководства сортировочного центра в обеспечении безопасности сотрудников. Но это не точно. Подобные случаи происходили и ранее.
В марте этого года инцидент произошел с пятидесятилетним сотрудником компании по производству автомобильных запчастей.
После трагических происшествий подобного рода руководство завода настаивает на создании точных и безопасных систем, которые могли бы предотвратить подобные аварии в будущем.
Восстание машин уже близко.
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Простой несчастный случай на производстве. Наверняка было нарушение техники безопасности...
Когда в 80-е годы проходил практику на заводе, то по правилам ТБ строго запрещалось находится в зоне работы роботизированного оборудования, подходить можно было только после того как оно обесточено, даже если оно полностью исправно!