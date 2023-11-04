"Просто костюмированная вечеринка". Агата Муцениеце извинилась за фото с мертвым "ребенком"

Бывшая жена Павла Прилучного записала видео с извинениями за то, что примерила на Хеллоуин костюм смерти с куклой «мёртвого ребёнка» в руках, но почему-то списала все это на «мелочь и шутку», которую восприняли «слишком остро».
Хэллоуин закончился, но не для всех бесследно. Говорят, на западе в соцсетях массово отписываются от Ким Кардашьян, которая измазала своего старшего сына бутафорской кровью. А в России от
глупости эпотажа пострадала актриса Агата Муцениеце.
На праздник всея нечисти звезда «Закрытой школы» нарядилась в мрачный костюм с капюшоном, напоминающий смерть с косой, в качестве аксессуара взяла на ручки куклу в виде ребенка и снабдила фото комментарием:
Просила лялечку не класть в пакет.
"Сегодня, когда из-за вспыхнувших конфликтов ежедневно гибнут сотни маленьких детей, такая неосмотрительность не прощается. Актрису обвинили в хайпе на крови", - пишет Woman.ru.
Пользователи сети увидели в образе актрисы отсылку к образу палестинской матери с погибшим ребёнком:
Совпадение прям: и в арабское одеяние облачились, и мёртвый ребёнок в руке, и подпись ваша под постом: «Просила лялечку не класть в пакет» — прекрасно понятно, куда была отсылка этими страшными словами
, - приводит пример одного из комментариев RT.
На упреки в свой адрес Агата ответила видео-извинениями:
Я не из тех людей, которые могут смеяться над несчастьем других людей! Наше общество и так находится в негативе и напряжении, и я точно не хочу быть причиной еще большей нелюбви друг к другу! Но, видимо, это напряжение так высоко, что любые подобные вещи искажаются и прочитываются неверно! Всех люблю! Какой кошмар, что так все вывернулось!
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Если так случилось, что произошли эти ассоциации, я, конечно, прошу прощения у всех, кого я задела. У меня не было такого замысла. Это была просто костюмированная вечеринка. Ничего больше.
СМИ пишут, что после вспыхнувшего скандала актриса удалила пост. Однако, в её ТГ-канале он до сих пор присутствует. С соответствующими комментариями:
Также актриса пожелала всем своим подписчикам больше доброты, любви и света:
Мы живем в другое время, когда такие шутки могут быть восприняты очень остро, потому что общество сейчас болеет.
"За "общество болеет" придётся, наверное, извиниться отдельно)), - иронизирует ТГ-канал "Коза кричала".
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