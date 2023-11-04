"Просто костюмированная вечеринка". Агата Муцениеце извинилась за фото с мертвым "ребенком"

Хэллоуин закончился, но не для всех бесследно. Говорят, на западе в соцсетях массово отписываются от Ким Кардашьян, которая измазала своего старшего сына бутафорской кровью. А в России от глупости эпотажа пострадала актриса Агата Муцениеце.

На праздник всея нечисти звезда «Закрытой школы» нарядилась в мрачный костюм с капюшоном, напоминающий смерть с косой, в качестве аксессуара взяла на ручки куклу в виде ребенка и снабдила фото комментарием: