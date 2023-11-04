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"Просто костюмированная вечеринка". Агата Муцениеце извинилась за фото с мертвым "ребенком"

"Просто костюмированная вечеринка". Агата Муцениеце извинилась за фото с мертвым "ребенком"

Автор:
04 ноября 2023 21:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Агата Муцениеце   Хэллоуин   извинения   костюм   павел прилучный   ребенок   смерть   шутка   
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Бывшая жена Павла Прилучного записала видео с извинениями за то, что примерила на Хеллоуин костюм смерти с куклой «мёртвого ребёнка» в руках, но почему-то списала все это на «мелочь и шутку», которую восприняли «слишком остро».

Хэллоуин закончился, но не для всех бесследно. Говорят, на западе в соцсетях массово отписываются от Ким Кардашьян, которая измазала своего старшего сына бутафорской кровью. А в России от глупости эпотажа пострадала актриса Агата Муцениеце.

На праздник всея нечисти звезда «Закрытой школы» нарядилась в мрачный костюм с капюшоном, напоминающий смерть с косой, в качестве аксессуара взяла на ручки куклу в виде ребенка и снабдила фото комментарием:

Просила лялечку не класть в пакет.

"Сегодня, когда из-за вспыхнувших конфликтов ежедневно гибнут сотни маленьких детей, такая неосмотрительность не прощается. Актрису обвинили в хайпе на крови", - пишет Woman.ru.

Пользователи сети увидели в образе актрисы отсылку к образу палестинской матери с погибшим ребёнком:

Совпадение прям: и в арабское одеяние облачились, и мёртвый ребёнок в руке, и подпись ваша под постом: «Просила лялечку не класть в пакет» — прекрасно понятно, куда была отсылка этими страшными словами

, - приводит пример одного из комментариев RT.

На упреки в свой адрес Агата ответила видео-извинениями:

Я не из тех людей, которые могут смеяться над несчастьем других людей! Наше общество и так находится в негативе и напряжении, и я точно не хочу быть причиной еще большей нелюбви друг к другу! Но, видимо, это напряжение так высоко, что любые подобные вещи искажаются и прочитываются неверно! Всех люблю! Какой кошмар, что так все вывернулось!


Если так случилось, что произошли эти ассоциации, я, конечно, прошу прощения у всех, кого я задела. У меня не было такого замысла. Это была просто костюмированная вечеринка. Ничего больше.

СМИ пишут, что после вспыхнувшего скандала актриса удалила пост. Однако, в её ТГ-канале он до сих пор присутствует. С соответствующими комментариями:

Также актриса пожелала всем своим подписчикам больше доброты, любви и света:

Мы живем в другое время, когда такие шутки могут быть восприняты очень остро, потому что общество сейчас болеет.

"За "общество болеет" придётся, наверное, извиниться отдельно)), - иронизирует ТГ-канал "Коза кричала".

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Метки: Агата Муцениеце   Хэллоуин   извинения   костюм   павел прилучный   ребенок   смерть   шутка   
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343
ДедМаздай 45 минут назад
тп
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24k
ЦСКА 8 минут назад
Очередная ТП! Общество, осудившее её звериный поступок, оказывается болеет! Надо эту идиотку, срочно изолировать от общества!!
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7k
Андрей Крылов 21 минуту назад
Мразь.
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1k
Alex Zx 22 минуты назад
общество болеет? да и ты и есть больная на голову, невменяемая дегенератка. Ты идёшь на говнопоаздник с куклой изображающей мёртвого ребёнка. А потом это существо сидит и рассуждает о том что общество больно.
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95
Сергей 24 минуты назад
а кто эта агата мацунеешьте? чем прославилась?
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461
trancer001 24 минуты назад
Костюм не взят из коробки в слепую. Она знала на что идёт. Ответственность за такие поступки надо нести
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2k
Rom Полчаса назад
Много много лет назад ее видел в жизни. Дурочка была, дурочкой и осталась.
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15k
GROMOZEKA Полчаса назад
Отрицательная популярность
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369
Уверенный пользователь Полчаса назад
интересно как автор поста узнал о существовании персонажа персонажа?
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1k
Звёздный странник 36 минут назад
Если к 34 годам мозги так и не появились, то это уже диагноз.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84639



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