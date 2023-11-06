«Лёха, вставай!»: российский треш-блогер выпил бутылку водки залпом и умер прямо во время трансляции

С треш-блогерами дела в России обстоят интересные. Вроде бы их периодически сажают, но только по факту - когда они натворят что-нибудь серьёзное. А до этого, блогеры делают, что хотят - чем больше дичи на их трансляциях, тем больше внимания аудитории и донатов.

И вот один из этих блогеров-стримеров из Витебска, Алексей Кутис, он же Шлюзбери, согласился за донат в несколько тысяч рублей выпить залпом бутылку водки. После этого его отправили отдыхать на диван.

Там он и заснул - навсегда. Собутыльники сначала не поверили и пытались его разбудить.

Осторожно, грубый чёрный юмор: