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«Лёха, вставай!»: российский треш-блогер выпил бутылку водки залпом и умер прямо во время трансляции

«Лёха, вставай!»: российский треш-блогер выпил бутылку водки залпом и умер прямо во время трансляции

Автор:
06 ноября 2023 17:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   блогер   водка   донат   запрет   смерть   треш-стримы   
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А в Госдуме призвали ввести ответственность за это опасное развлечение.

С треш-блогерами дела в России обстоят интересные. Вроде бы их периодически сажают, но только по факту - когда они натворят что-нибудь серьёзное. А до этого, блогеры делают, что хотят - чем больше дичи на их трансляциях, тем больше внимания аудитории и донатов.

И вот один из этих блогеров-стримеров из Витебска, Алексей Кутис, он же Шлюзбери, согласился за донат в несколько тысяч рублей выпить залпом бутылку водки. После этого его отправили отдыхать на диван.

Там он и заснул - навсегда. Собутыльники сначала не поверили и пытались его разбудить.

Осторожно, грубый чёрный юмор:

А приехавшая «скорая» констатировала смерть блогера. И он уже не первый. На это обратили внимание депутаты и решили с трешем разобраться. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил:

Ну а в прошлом месяце член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, что треш-стримы нужно запретить. Составить список критериев, по которым квалифицируется насилие, жестокость и прочий «треш» и выкатывать уголовные и административные статьи тем, кто распространяет такой контент.

Источник:

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Метки: Видео   блогер   водка   донат   запрет   смерть   треш-стримы   
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35  комментариев
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10k
JeanLuk 2 часа назад
Премия Дарвина нашла своего героя
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30k
Aqueronte 21 минуту назад
А что, кто-то расстроился?
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158
Александра С Полчаса назад
Алкашне тудой и дорога.
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38k
russger Полчаса назад
Зачем им что-то подобное запрещать? Пусть самовыпиливается этот мусор никому ненужный
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37k
Алексей Полчаса назад
ой да ладно подобная забава еще из моего детства, при чем народ пил на спор на вторую бутылку)
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266
unclejohn Полчаса назад
Когда был молодой, на двоих 0,5 свободно. Сейчас три глоточка уже нормально.
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123k
parallax 37 минут назад
Зачем запрещать? Общество самочищается от дегенератов и это хорошо.
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158
Александра С parallax Полчаса назад
Налоги тогда кто платить будет?
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11k
Seledochnik 48 минут назад
Токсикацию никто не отменял
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2k
Росомаха 50 минут назад
Взрослый мужик не смог переварить 0,5? Видимо в петровские времена мужчины были сильнее!!!!!
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26k
ПаганецЪ 51 минуту назад
Не мешайте биомусору самовыпиливаться.
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1k
Igor Grishaev 51 минуту назад
треш-блогер, блогер-стример.. это что за звери, к какому классу приматов относятся?
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1k
DimON 55 минут назад
Я бы еще приравнял таких "донатеров" к убийцам... естественно с заключением на зону!
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53k
Войнов 59 минут назад
А какое отношение Госдума России имеет к городу Витебску?
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169
Илья Большаков Час назад
А давайте не будем треш- мудакам эксперименты над собой запрещать. Дарвин рулит. Кстати, они могут вместе с помощниками этим заниматься.
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18k
Shtoppi Час назад
минус один, следующему приготовиться.
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605
Sadik-mardik Час назад
Интересно сколько раз он в смену бутылок за два косаря выпивал!?
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22k
babuby Час назад
Блогер из Витебска = Российский блогер? Автор, а давно Витебск в состав России вошёл? Лукашенко знает?
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32k
Юрий Час назад

Ссылка www.youtube.com
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189
iskra 2 часа назад
Не вижу ничего плохого в том, что идиоты самовыпиливаются. Все равно от них никакой пользы обществу нет,и не будет.
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36k
albedo 2 часа назад
Слабак.
Мой дед, прошедший войну.
Потерял зрение в 1945 из за пулевого ранения в голову.
Почти до самой смерти работал на заводе всесоюзного общества слепых.

Он на ура раскручивал бутылку водки, выпивал ее из горла.
И потом еще сказки мне рассказывал.

Слабое поколение этих блохеров.
Ничего тяжелее мыши в руках не держали.
А туда же лезут.
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14k
gavrosh 2 часа назад
У нас в гаражах бесплатно выпьют бутылку залпом, только дайте этот пузырь. Люди годами тренируются!
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