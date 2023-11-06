«Лёха, вставай!»: российский треш-блогер выпил бутылку водки залпом и умер прямо во время трансляции

А в Госдуме призвали ввести ответственность за это опасное развлечение.
С треш-блогерами дела в России обстоят интересные. Вроде бы их периодически сажают, но только по факту - когда они натворят что-нибудь серьёзное. А до этого, блогеры делают, что хотят - чем больше дичи на их трансляциях, тем больше внимания аудитории и донатов.
И вот один из этих блогеров-стримеров из Витебска, Алексей Кутис, он же Шлюзбери, согласился за донат в несколько тысяч рублей выпить залпом бутылку водки. После этого его отправили отдыхать на диван.
Там он и заснул - навсегда. Собутыльники сначала не поверили и пытались его разбудить.
Осторожно, грубый чёрный юмор:
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А приехавшая «скорая» констатировала смерть блогера. И он уже не первый. На это обратили внимание депутаты и решили с трешем разобраться. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил:
Ну а в прошлом месяце член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, что треш-стримы нужно запретить. Составить список критериев, по которым квалифицируется насилие, жестокость и прочий «треш» и выкатывать уголовные и административные статьи тем, кто распространяет такой контент.
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- Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура»
- Китайский стример в прямом эфире выпил несколько бутылок алкоголя - и умер
- Легендарный блогер Apetor: любитель водки и ледяной воды погиб во время съемок в Норвегии
- Бодибилдер погиб, пытаясь поднять 204 килограмма
- Стример побрился налысо и удалил брови за донат в 2500 долларов, но оказалось - зря
Мой дед, прошедший войну.
Потерял зрение в 1945 из за пулевого ранения в голову.
Почти до самой смерти работал на заводе всесоюзного общества слепых.
Он на ура раскручивал бутылку водки, выпивал ее из горла.
И потом еще сказки мне рассказывал.
Слабое поколение этих блохеров.
Ничего тяжелее мыши в руках не держали.
А туда же лезут.