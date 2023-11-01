В Южной Корее известная спортсменка чуть не вышла замуж за мнимого парня

Нам Хен Хи, одна из лучших фехтовальщиц в истории Южной Кореи, недавно оказалась в центре скандала. Её обвела вокруг пальца некая девица, которая сумела выдать себя за парня и изобразить пылкую романтическую влюбленность. Ещё чуть-чуть — и на пальце мошенницы красовалось бы обручальное кольцо. Вся Южная Корея взбудоражена этим событием.
В минувший понедельник 42-летняя Нам Хён Хи представила миру своего жениха. Слухи о том, что знаменитая бывшая спортсменка наконец-то вновь обрела любовь, ходили давно. В августе она развелась со своим мужем-велогонщиком после 12-летнего брака.
Нам Хён Хи и её новый избранник провели фотосессию и дали интервью, в котором рассказали о своих отношениях. Но вместо поддержки со стороны поклонников и общественности на Нам Хён Хи обрушился шквал обвинений в адрес её жениха по имени Чон Чун Чжо. Она представила его как молодого чеболя (этот термин используется для описания человека из богатой деловой семьи), который принимал участие в соревнованиях по конному спорту, пока травма не заставила его уйти из спорта. Однако, по мнению всех, кто узнал этого человека, он был всего лишь мошенником — или, вернее, мошенницей, поскольку на самом деле это женщина, выдающая себя за мужчину.
«Чон Чун Чжо — девушка, но она даже не сменила имя, выдавая себя за мужчину...? А я ее одноклассница. Что за чеболь в третьем поколении? Я знаю, что она выросла в Канхвадо. Как и Нам Хён Хи... Пожалуйста, бегите от неё скорее!» — прокомментировал кто-то фотографию влюблённых.
«Ого... Чон Чун Чжо? Она жила этажом ниже нас. Тогда она носила имя Чон Чан Чжо. Все в нашем квартале думали, что она мужчина. Когда полиция принесла ее фотографию и спросила, знает ли кто-нибудь эту женщину, мы все были шокированы, узнав, что это женщина... Полиция разыскивала её по поводу мошенничества», — написал другой комментатор.
Вскоре социальные сети заполнились сообщениями, подобными приведённым выше, но Нам Хён Хи не только отвергла их, но и пригрозила судебным иском всем, кто пытается дискредитировать её будущего мужа. Несмотря на попытки Нам защитить свою любовь, в интернете продолжали появляться всё новые и новые доказательства. Одно из новостных изданий сообщило, что Чон — студентка Korea Horseman High School, академии конного спорта, и опубликовало её фотографии. Другие источники поведали, что Чон — бывшая заключенная, попавшая в тюрьму по обвинению в мошенничестве и вымогательстве, и что она действительно женщина.
Издание Dispatch, специализирующееся на новостях о знаменитостях, сообщило, что в одном из случаев в 2019 году Чон выдавала себя за незаконного сына Филиппа Чона, председателя совета директоров Paradise Hotel and Casino Group. Однако в заявлении компании эти утверждения были признаны ложными. Она также была приговорена к двум годам и трем месяцам тюремного заключения за выманивание денег у многочисленных жертв.
Перед лицом неопровержимых доказательств Нам Хён Хи окончательно порвала отношения с Чон Чун Чжо и объявила, что их свадьба отменяется. Чон не слишком хорошо восприняла эту новость, и её задержали у дома матери бывшей невесты... Чон звонила в дверь в час ночи, требуя пустить её в дом, и полиция задержала её, обвинив в преследованиях.
Интересно, что после того, как Нам Хён Хи объявила миру о своем женихе, она сказала, что беременна от него. Когда правда раскрылась и бывшую звезду фехтования спросили, как она могла забеременеть от женщины, она объяснила, что мошенница несколько раз подсовывала ей поддельные тесты на беременность, и в итоге она поверила в эту ложь. Однако она также рассказала, что её бывший жених выдавал себя за трансгендера, который перенёс операцию по изменению пола, что делает саму идею беременности невозможной.
Источник:
«Не знаю, поэтому я и подумала, что это странно, — сказала Нам. — Мне показалось подозрительным, что тест показал положительный результат. Я собиралась проверить все в гинекологической клинике, но Чон все время останавливал меня».
После расставания Нам Хён Хи узнала, что её бывший «жених» уже успел использовать её имя для обмана целого ряда инвесторов, многие из которых заявили, что дали деньги на некую его «бизнес-идею» только потому, что доверяли бывшей спортсменке.
Чон Чун Чжо была освобождена из-под ареста, поскольку полиция не считает её склонной к побегу или уничтожению улик, однако на неё наложен запрет на приближение к Нам Хён Хи ближе чем на 100 метров, а также на звонки и смс-сообщения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 10 фейковых фотографий, которые претендовали на историчность, но были разоблачены
- Выпускница средней школы больше года изображала из себя врача в государственной больнице
- В Подмосковье россиянка перевела мошеннику с аватаркой Джона Бон Джови 1,5 млн рублей
- Верный способ разбогатеть от Большой Терезы
- Женщина 12 лет обманывала и обирала подругу, притворяясь мужчиной в соцсетях