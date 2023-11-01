В Южной Корее известная спортсменка чуть не вышла замуж за мнимого парня

Вскоре социальные сети заполнились сообщениями, подобными приведённым выше, но Нам Хён Хи не только отвергла их, но и пригрозила судебным иском всем, кто пытается дискредитировать её будущего мужа. Несмотря на попытки Нам защитить свою любовь, в интернете продолжали появляться всё новые и новые доказательства. Одно из новостных изданий сообщило, что Чон — студентка Korea Horseman High School, академии конного спорта, и опубликовало её фотографии. Другие источники поведали, что Чон — бывшая заключенная, попавшая в тюрьму по обвинению в мошенничестве и вымогательстве, и что она действительно женщина.

Издание Dispatch, специализирующееся на новостях о знаменитостях, сообщило, что в одном из случаев в 2019 году Чон выдавала себя за незаконного сына Филиппа Чона, председателя совета директоров Paradise Hotel and Casino Group. Однако в заявлении компании эти утверждения были признаны ложными. Она также была приговорена к двум годам и трем месяцам тюремного заключения за выманивание денег у многочисленных жертв.