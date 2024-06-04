15 горе-работников, которые слушали правила о технике безопасности вполуха

Ниже вы можете увидеть несколько фото, которые наглядно покажут, как делать не надо!
Правила техники безопасности были придуманы не просто так. При выполнении ряда работ они могут сохранить не только здоровье, но и жизнь. Однако некоторые люди, вероятно, считают, что опасности на них не распространяются, поэтому они могут работать так, как этого пожелает их фантазия. Со стороны эти «фокусы» могут выглядеть забавно. Но следует помнить, что даже одно неловкое движение в таких случаях способно привести к серьёзным последствиям.
Вместо устойчивой лестницы или какой-нибудь подставки строители решили использовать мусорный контейнер.
Интересно, как они потом оттуда выбирались?
Думаю, некоторым людям просто не нравится быть живыми.
Как этим парням вообще пришла такая схема в голову?
Я буквально упал с дивана только потому, что посмотрел на эту фотографию.
У парня безграничное доверие к этим перилам.
Меня поражает то, что парень подложил подушку между тросами и автомобилем, чтобы избежать повреждений. Но мысли о защите почему-то не распространились на него самого.
Посмотрим, сколько здесь нарушений. Парень без ремней безопасности, без каски, страховочная цепь не застёгнута сзади, стоит на поручне, высовывается за поручни.
Этот узел сразу же развяжется в случае падения. Да, он будет держать работника постоянно в напряжении, чтобы он не отвлекался. Однако задумка, конечно, сомнительная и всё равно довольно опасная.
Источник:
- Неприятные сюрпризы и нелепые выходки начальства
- «И так сойдёт»: 17 случаев, когда за работу брались "мастера своего дела"
- "Мне надоело там работать!": томскую "Ленту" поджёг сотрудник, который очень сильно устал
- В Южной Корее робот уничтожил работника, приняв его за коробку с перцем
- Им плевать на технику безопасности