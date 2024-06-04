15 горе-работников, которые слушали правила о технике безопасности вполуха

Правила техники безопасности были придуманы не просто так. При выполнении ряда работ они могут сохранить не только здоровье, но и жизнь. Однако некоторые люди, вероятно, считают, что опасности на них не распространяются, поэтому они могут работать так, как этого пожелает их фантазия. Со стороны эти «фокусы» могут выглядеть забавно. Но следует помнить, что даже одно неловкое движение в таких случаях способно привести к серьёзным последствиям.