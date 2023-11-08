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Матвиенко предложила главе Роспотребнадзора заменить "совковое" название ведомства

Матвиенко предложила главе Роспотребнадзора заменить "совковое" название ведомства

Автор:
08 ноября 2023 15:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Анна Попова   Валентина Матвиенко   Видео   Роспотребнадзор   название   переименование   совок   сокращение   
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Парламентарий призналась, что просто не может его выговорить.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко упрекнула Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) за слишком длинное и "совковое" название. Парламентарий заявила главе ведомства Анне Поповой, что пора его осовременить и сделать короче, поскольку даже сенаторы не могут его выговорить и вынуждены постоянно придумывать сокращённые версии.


"Анна Юрьевна, только название надо поменять, не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься - и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - ну точно не выговорить. Все сокращенно называют", — предложила Матвиенко.

Также в ходе правительственного часа с участием Поповой сенатор сообщила, что раньше к Роспотребнадзору были претензии, но глава ведомства всегда реагирует "очень оперативно и адекватно".


"Если раньше критиковали за то, что очень много документов, тома, требований и так далее - не то, что юристу не разобраться, а бизнесу, людям. За последнее время колоссальная работа выполнена по приведению всего этого хозяйства в порядок", — добавила Матвиенко.


Напомним, 6 ноября, выступая на форме "Знание. Первые", Матвиенко предложила создать в России "министерство счастья", которое бы рассматривало все законопроекты, постановления и решения правительства с точки зрения полезности для граждан.

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Метки: Анна Попова   Валентина Матвиенко   Видео   Роспотребнадзор   название   переименование   совок   сокращение   
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13  комментариев
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62k
pynh Час назад
Правильно. Вот Валька-стакан от совкового погоняла избавилась.
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16k
Женя 39 секунд назад
А чего церемониться?
Давай все переименуем:
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312
Eric Cartman 2 минуты назад
Не может выговорить до того как стакан бахнула, или после?
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8k
Игорь 3 минуты назад
ДА я тоже не могу выговорить название это, когда литр водки махану, как она
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7k
Андрей Крылов 5 минут назад
Может пооа эту старую комсомольскую [мат] заменить? Валя -стакан совсем рамсы попутала....
А вооще мне даже интересно. Мне за 50. И реально мношгие [мат] и [мат] гнынче если не насамм верху. то при власти. хотя бы местной. уровня регионов РФ. Впрочем,Ю как ки и многие, смаые настоящие 3,14 ерасты и наркоманы.
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1k
Илья Полчаса назад
Сука . При СССР первая комсомоле была .
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24k
ЦСКА Полчаса назад
Хохлушка из Шепетовки как есть! Роспотребнадзор не по нёбу пришелся!? Дура! Матвиенко цэ сенатор, цэ европа?? Как она вообще до сих пор не в богодельне??
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22k
babuby Полчаса назад
Ну а что! Давайте "Ку", "Чатлане", "чаклы", и прочее ведём! И разноцветную дифференциацию штанов, заодно, чтобы отличать кто есть кто.
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4k
Феликс Дзержинский 38 минут назад
Сучары конченые.
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6k
Smolny 54 минуты назад
Валя, Стакаша - когда Ленинград переименовывали, смогла выговорить на немецкий манер?! Теперь потерпишь и РосПотребНадзор - это хотя бы по русски.
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