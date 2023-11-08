Матвиенко предложила главе Роспотребнадзора заменить "совковое" название ведомства

Также в ходе правительственного часа с участием Поповой сенатор сообщила, что раньше к Роспотребнадзору были претензии, но глава ведомства всегда реагирует "очень оперативно и адекватно".





"Если раньше критиковали за то, что очень много документов, тома, требований и так далее - не то, что юристу не разобраться, а бизнесу, людям. За последнее время колоссальная работа выполнена по приведению всего этого хозяйства в порядок", — добавила Матвиенко.





Напомним, 6 ноября, выступая на форме "Знание. Первые", Матвиенко предложила создать в России "министерство счастья", которое бы рассматривало все законопроекты, постановления и решения правительства с точки зрения полезности для граждан.