Матвиенко предложила главе Роспотребнадзора заменить "совковое" название ведомства

Парламентарий призналась, что просто не может его выговорить.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко упрекнула Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) за слишком длинное и "совковое" название. Парламентарий заявила главе ведомства Анне Поповой, что пора его осовременить и сделать короче, поскольку даже сенаторы не могут его выговорить и вынуждены постоянно придумывать сокращённые версии.
"Анна Юрьевна, только название надо поменять, не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься - и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - ну точно не выговорить. Все сокращенно называют", — предложила Матвиенко.
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Также в ходе правительственного часа с участием Поповой сенатор сообщила, что раньше к Роспотребнадзору были претензии, но глава ведомства всегда реагирует "очень оперативно и адекватно".
"Если раньше критиковали за то, что очень много документов, тома, требований и так далее - не то, что юристу не разобраться, а бизнесу, людям. За последнее время колоссальная работа выполнена по приведению всего этого хозяйства в порядок", — добавила Матвиенко.
Напомним, 6 ноября, выступая на форме "Знание. Первые", Матвиенко предложила создать в России "министерство счастья", которое бы рассматривало все законопроекты, постановления и решения правительства с точки зрения полезности для граждан.
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Давай все переименуем:
А вооще мне даже интересно. Мне за 50. И реально мношгие [мат] и [мат] гнынче если не насамм верху. то при власти. хотя бы местной. уровня регионов РФ. Впрочем,Ю как ки и многие, смаые настоящие 3,14 ерасты и наркоманы.