«Я пошутила»: Валентина Матвиенко заявила, что её слова о создании Министерства Счастья были метафорой

А слова Валентины Матвиенко запомнились и ушли в народ. Одним идея очень понравилась, другие разнесли её в пух и прах. И вот сегодня Валентину Ивановну снова спросили про Министерство Счастья и она ответила:

Послушайте, я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора.

Но идею всё равно считает положительной. Хоть и метафорой.