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«Я пошутила»: Валентина Матвиенко заявила, что её слова о создании Министерства Счастья были метафорой

«Я пошутила»: Валентина Матвиенко заявила, что её слова о создании Министерства Счастья были метафорой

Автор:
09 ноября 2023 15:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валентина Матвиенко   Видео   ОАЭ   министерство счастья   председатель   совет федерации   шутка   
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А ведь многие поверили.

С 4 по 6 ноября в Москве проходил форум «Знание.Первые», на нём выступила и произвела небольшой фурор Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она тогда сообщила, что в России нужно принять закон о всеобщем счастье и учредить профильное министерство. Как только это появится, все станут счастливы и довольны, но это не точно.

Необходимо немедленно принять закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми.

Общественность не осталась в стороне и принялась бурно обсуждать идею Валентины Ивановны. Сразу вспомнили ОАЭ, где такое министерство есть и вполне неплохо работает. Также заметили, что в Эмиратах у граждан давно уже закрыты все базовые потребности: в еде, крыше над головой, безопасности. У них хорошая медицина, людям оплачивают высшее образование в любой стране и и перечисляют часть доходов от продажи углеводородов. Возможно, от переизбытка «ништячков», гражданам ОАЭ становится просто скучновато - такое бывает, когда всё есть. И местные власти решили сделать их более счастливыми. Так и появилось министерство.

А слова Валентины Матвиенко запомнились и ушли в народ. Одним идея очень понравилась, другие разнесли её в пух и прах. И вот сегодня Валентину Ивановну снова спросили про Министерство Счастья и она ответила:

Послушайте, я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора.

Но идею всё равно считает положительной. Хоть и метафорой.

Так что пока обойдёмся без Министерства Счастья.

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Метки: Валентина Матвиенко   Видео   ОАЭ   министерство счастья   председатель   совет федерации   шутка   
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15k
Kucher Час назад
Вальку-стакан отпустило?
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181
babai65 2 минуты назад
Тут в пору уже не только байдена проверять на психические расстройства. Чем больше власти тем большую пургу несут , а потом орут что их не правильно поняли или вырвали из контекста.
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41k
Сергей 4 минуты назад
Кто то шутит, а кто то делает.
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−1
Kostya Inochkin 12 минут назад
Некоторым гражданам у власти: "Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения."©
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15k
Hairy 15 минут назад
мразь
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
путин наверно позвонил и сказал: Ты чё старая калоша, совсем берега попутала, только я имею право, обещать счастье людям. Вот она и включила заднюю.
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49k
Элек Мек 36 минут назад
Министерство правды, Министерство мира, Министерство любви и Министерство изобилия - четыре министерства правительства Океании в антиутопическом романе Джорджа Оруэлла 1949 года "Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый".
Почему бы не последовать этому примеру?
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37k
Алексей 43 минуты назад
так вон их сколько создано этих министерств счастья - мне больше всех Министерство транспорта нравится, я каждый день счастлив - побольше бы таких...
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258
Александр Шевченко 45 минут назад
Валя не пошутила , Валя переобулась , причём на волне хейта ... Опыт не пропьёшь.
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7k
Vladimir 58 минут назад
Вся страна идиоты, а она писец какая остроумная. Это же какой авторитет надо иметь, чтобы от твоих глупостей люди напрягались. Милонов вот старается - старается, а как был рыжим фриком так им и остается.
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3k
Carex Час назад
Но деньги на открытие и закрытие этого министерства уже выделили и освоили.
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151
PsyDoza Frankenschpökel 2 часа назад
Для шуток уже Петросян есть, а она для другого предназначена
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Валька-бутылка опять пургу прогнала! Видимо не опохмелилась!
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Вот что сосули с людями делают
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62k
pynh 2 часа назад
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