«Я пошутила»: Валентина Матвиенко заявила, что её слова о создании Министерства Счастья были метафорой

А ведь многие поверили.
С 4 по 6 ноября в Москве проходил форум «Знание.Первые», на нём выступила и произвела небольшой фурор Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она тогда сообщила, что в России нужно принять закон о всеобщем счастье и учредить профильное министерство. Как только это появится, все станут счастливы и довольны, но это не точно.
Необходимо немедленно принять закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми.
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Общественность не осталась в стороне и принялась бурно обсуждать идею Валентины Ивановны. Сразу вспомнили ОАЭ, где такое министерство есть и вполне неплохо работает. Также заметили, что в Эмиратах у граждан давно уже закрыты все базовые потребности: в еде, крыше над головой, безопасности. У них хорошая медицина, людям оплачивают высшее образование в любой стране и и перечисляют часть доходов от продажи углеводородов. Возможно, от переизбытка «ништячков», гражданам ОАЭ становится просто скучновато - такое бывает, когда всё есть. И местные власти решили сделать их более счастливыми. Так и появилось министерство.
А слова Валентины Матвиенко запомнились и ушли в народ. Одним идея очень понравилась, другие разнесли её в пух и прах. И вот сегодня Валентину Ивановну снова спросили про Министерство Счастья и она ответила:
Послушайте, я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора.
Но идею всё равно считает положительной. Хоть и метафорой.
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Так что пока обойдёмся без Министерства Счастья.
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Почему бы не последовать этому примеру?