15-летнему сыну Кадырова вручили еще две награды

Такими темпами наследник главы Чечни к 18 годам станет орденоносцем каких поискать!
Несовершеннолетний сын Рамзана Кадырова к своим 15 годам имеет весьма неплохой список достижений и наград:
- Избил в СИЗО г. Грозный Никиту Журавеля -юного курьера из Волгограда, который решил в подражание шведским активистам сжечь Коран.
- Стал Героем Чечни.
- Получил орден "Дуслык" - вторую по значимости награду в Татарстане. Её вручают видным деятелям культуры, искусства, значимым людям Республики.
- Получил должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.
Невероятные "заслуги" юноши также оценили в Карачаево-Черкессии. Ранее Адам Кадыров получил орден за заслуги перед Республикой, а недавно ему вручили еще одну награду за укрепление исламский ценностей: орден "За заслуги перед Уммой" первой степени.
Орден за заслуги перед КЧР вручал глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов, а орденом "За заслуги перед Уммой" сына Кадырова награждал председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев.
Награждение героя многих республик происходило во время визита Адама Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова в КЧР. Фото были опубликованы в Телеграм-канале главы КЧР Рашида Темрезова.
В некоторых СМИ появились сообщения, что власти Кабардино-Балкарии и Адыгеи не согласились выступить в защиту Адама Кадырова после избиения Никиты Журавеля и вручать наград республик ему не стали. Впрочем, для формирования имиджа "защитника ислама" и без того сделано немало. .В соцсетях гадают, какая награда у 15-летнего подростка будет следующей. Ваши предположения?
Источник:
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На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта...
(что дальше, всем известно)
Вызывает недоумение не само награждение, а то с каким подобострастием на это смотрят близкие Кадырову люди.
К чему приводят незаслуженные награды мы знаем....
А как гласит история, как только они заканчиваются, то и заканчивается жизнь таких персонажей.
Для мимолетной радости обесценивают заслуги других людей.
У меня наград не счесть:
Весь обвешанный, как елка,
На спине и то их шесть!
Во первых, это правило трех поколений. генерал имеет право носить ордена деда, а тот наверняка успел повоевать. В случае залета, виновным также будут дети и внуки генерала.
Во вторых, медальки у них тоже дают за административную и трудовую деятельность. так что это перед нами ветераны труда.
Но вызывает вопросы его внешний вид.
Кадыров из него начал лепить какого-то супергероя, но пока он не приведет себя в форму, никакого уважения к нему не будет.
Быть таким жирным в 15 лет?
Да это же абсолютно безвольное существо.
Прекрати жрать, займись спортом, хоть на фотках с липравми медальками будешь смотреться нормально.
А скорее всего, если заняться собой, то появится самоуважение и самому стыдно будет участвовать в этих дешёвых спектаклях с награждениями.
Есть богатый папка - получи место.
Отличный пример.
Потом спрашиваете - а чёй-то молодёжь за царя подыхать не хочет?
Повторяю - никакой Навальный не сделал больше для дестабилизации и дискредитации власти больше чем Кадыровы.
Ну блин дают чечены ..