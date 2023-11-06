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15-летнему сыну Кадырова вручили еще две награды

15-летнему сыну Кадырова вручили еще две награды

Автор:
06 ноября 2023 08:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Адам Кадыров   КЧР   награждение   наследник   орден   рамзан кадыров   
1909
5

Такими темпами наследник главы Чечни к 18 годам станет орденоносцем каких поискать!

Несовершеннолетний сын Рамзана Кадырова к своим 15 годам имеет весьма неплохой список достижений и наград:

  1. Избил в СИЗО г. Грозный Никиту Журавеля -юного курьера из Волгограда, который решил в подражание шведским активистам сжечь Коран.
  2. Стал Героем Чечни.
  3. Получил орден "Дуслык" - вторую по значимости награду в Татарстане. Её вручают видным деятелям культуры, искусства, значимым людям Республики.
  4. Получил должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.


Невероятные "заслуги" юноши также оценили в Карачаево-Черкессии. Ранее Адам Кадыров получил орден за заслуги перед Республикой, а недавно ему вручили еще одну награду за укрепление исламский ценностей: орден "За заслуги перед Уммой" первой степени.



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Орден за заслуги перед КЧР вручал глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов, а орденом "За заслуги перед Уммой" сына Кадырова награждал председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев.

Награждение героя многих республик происходило во время визита Адама Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова в КЧР. Фото были опубликованы в Телеграм-канале главы КЧР Рашида Темрезова.


В некоторых СМИ появились сообщения, что власти Кабардино-Балкарии и Адыгеи не согласились выступить в защиту Адама Кадырова после избиения Никиты Журавеля и вручать наград республик ему не стали. Впрочем, для формирования имиджа "защитника ислама" и без того сделано немало. .В соцсетях гадают, какая награда у 15-летнего подростка будет следующей. Ваши предположения?

Источник:

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Метки: Ynews   Адам Кадыров   КЧР   награждение   наследник   орден   рамзан кадыров   
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63  комментария
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159
a.r.t. 2 часа назад
Шел Адам куда-то вдаль.
На груди была медаль:

«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта...
(что дальше, всем известно)
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11k
Властелин 2 минуты назад
Ну это где то такое же толстое состояние его ожидает в не далеком будущем.
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6k
Pashuta 5 минут назад
К 18-ти годам ему медали уже на штаны будут вешать, причем с обратной их стороны...
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11k
Властелин 5 минут назад
ФСБ вообще следит за этим беспределом.
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3k
Василий Афиногенов 5 минут назад
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225
Диман 6 минут назад
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11k
Властелин 6 минут назад
Желательно бы следующую такую награду

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−1
Михаил Носко 7 минут назад
говноботы 15 рублевые (гомозеки, клопы и прочая перхоть как эту новость примут?
)
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 18 минут назад
Все это говорит о том что власть в Чечне отрывается от народа со скоростью взлетающей в космос ракеты.
Вызывает недоумение не само награждение, а то с каким подобострастием на это смотрят близкие Кадырову люди.
К чему приводят незаслуженные награды мы знаем....

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1k
Страж 21 минуту назад
Позорище. Очередной харч соплёй в морду великого В.В.
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17k
Мистер Фикс Полчаса назад
По какому разделу квалификационного справочника можно стать начальником в 15 лет?
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102
NordSun Полчаса назад
Без влиятельных людей тяжело ему будет потом.
А как гласит история, как только они заканчиваются, то и заканчивается жизнь таких персонажей.
Для мимолетной радости обесценивают заслуги других людей.
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24k
ЦСКА Полчаса назад
Неудивительно....Обидно будет если настоящие боевые награды, такие как "орден мужества" или "медаль за отвагу", начнут на каждый бамбук вешать...
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37k
Алексей Полчаса назад
Куда крепить спереди места нет - крепите на спину, чуть выше куполов)
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2
mr.Bin Полчаса назад
я не читал статью,я зашёл почитать коменты ... как это восхитительно!
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463
AlexWoyz Полчаса назад
нас ждёт чеченский халифат?
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12k
harlamov Полчаса назад
Позор конечно.
Но вызывает вопросы его внешний вид.
Кадыров из него начал лепить какого-то супергероя, но пока он не приведет себя в форму, никакого уважения к нему не будет.
Быть таким жирным в 15 лет?
Да это же абсолютно безвольное существо.
Прекрати жрать, займись спортом, хоть на фотках с липравми медальками будешь смотреться нормально.
А скорее всего, если заняться собой, то появится самоуважение и самому стыдно будет участвовать в этих дешёвых спектаклях с награждениями.
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57k
Опиум для народа 38 минут назад
Побил беззащитного подсудимого (еще не осуждённого) - получи цацку.
Есть богатый папка - получи место.
Отличный пример.
Потом спрашиваете - а чёй-то молодёжь за царя подыхать не хочет?
Повторяю - никакой Навальный не сделал больше для дестабилизации и дискредитации власти больше чем Кадыровы.
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7k
newegg 46 минут назад
Цирк уродов.
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−1
Михаил Носко 49 минут назад
хватит раскачивать галеру стабильности! нормальный малый растет. начальником кгб будет или министром Расийскйо федерации
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710
МИХАН 49 минут назад
По ходу Адама готовят на замену отцу Рамзану хе хе
Ну блин дают чечены ..
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