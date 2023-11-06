15-летнему сыну Кадырова вручили еще две награды

Награждение героя многих республик происходило во время визита Адама Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова в КЧР. Фото были опубликованы в Телеграм-канале главы КЧР Рашида Темрезова.





В некоторых СМИ появились сообщения, что власти Кабардино-Балкарии и Адыгеи не согласились выступить в защиту Адама Кадырова после избиения Никиты Журавеля и вручать наград республик ему не стали. Впрочем, для формирования имиджа "защитника ислама" и без того сделано немало. .В соцсетях гадают, какая награда у 15-летнего подростка будет следующей. Ваши предположения?