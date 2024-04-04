«Уже SOS надо кричать»: в Алтайском крае глава сельсовета устроил заплыв по затопленной талыми водами улице, чтобы пристыдить чиновников и коммунальщиков

Руководитель Солнечного сельсовета Алексей Дуров показал эпичный заплыв по улице своего села. Сделал это, чтобы показать бездействие местных властей. Какой-то умелец ещё и добавил в видео музыку из «Пиратов Карибского моря».

Потом Дуров сообщил:

100% села затопило, глава Первомайского района бездействует, открещивается, отмалчивается, а проблема усугубляется.

Он добавил, что в село пригнали спецтехнику, но она лишь гоняет воду по кругу. Проблема не решена - люди продолжают сидеть по ноздри в воде.