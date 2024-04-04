«Уже SOS надо кричать»: в Алтайском крае глава сельсовета устроил заплыв по затопленной талыми водами улице, чтобы пристыдить чиновников и коммунальщиков

Власти района в ответ на это порекомендовали ему «не тратить время на купание».
Руководитель Солнечного сельсовета Алексей Дуров показал эпичный заплыв по улице своего села. Сделал это, чтобы показать бездействие местных властей. Какой-то умелец ещё и добавил в видео музыку из «Пиратов Карибского моря».
Потом Дуров сообщил:
100% села затопило, глава Первомайского района бездействует, открещивается, отмалчивается, а проблема усугубляется.
Он добавил, что в село пригнали спецтехнику, но она лишь гоняет воду по кругу. Проблема не решена - люди продолжают сидеть по ноздри в воде.
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Когда видео разлетелось по сети, на связь вышла та самая администрация Первомайского района. По словам её представителей, для устранения ЧП задействовали 8 человек и 4 мотопомпы. И сейчас в селе Солнечное подтоплено 10 приусадебных участков. А глава района, Юлия Фролова, посоветовала делать всё, чтобы ликвидировать последствия стихийных бедствий, а не плавать по сельским улицам.
Ситуация с паводком в селе Солнечное стабилизировалась. Вода сохранилась только в самых низких точках села и не будет создавать проблем для жизни людей. Благодаря оперативным действиям местных властей, ККУ ГО ЧС и ПБ по Алтайскому краю, МУП "ПКС" и добровольцев, уровень воды значительно снизился. В целом ситуация по району нормализуется, вода с участков уходит.
Моё мнение: когда складывается сложная ситуация, руководители органов местного самоуправления всех уровней должны предпринять все возможные меры для ликвидации последствий стихийных бедствий, привлекая все возможные ресурсы, а не тратить время на купание в сточных водах.
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Так же как в Сочи оползни.... сносит дом..... через 2 года там опять стоют и на что рассчет???
P.S. Ситуации разные бывают, я не защищаю ни кого но бывает так что люди сами ищут проблем а потом спасите, помогите....