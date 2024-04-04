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«Уже SOS надо кричать»: в Алтайском крае глава сельсовета устроил заплыв по затопленной талыми водами улице, чтобы пристыдить чиновников и коммунальщиков

«Уже SOS надо кричать»: в Алтайском крае глава сельсовета устроил заплыв по затопленной талыми водами улице, чтобы пристыдить чиновников и коммунальщиков

Автор:
04 апреля 2024 14:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Алтайский край   Видео   администрация   глава   заплыв   сельсовет   
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Власти района в ответ на это порекомендовали ему «не тратить время на купание».

Руководитель Солнечного сельсовета Алексей Дуров показал эпичный заплыв по улице своего села. Сделал это, чтобы показать бездействие местных властей. Какой-то умелец ещё и добавил в видео музыку из «Пиратов Карибского моря».

Потом Дуров сообщил:

100% села затопило, глава Первомайского района бездействует, открещивается, отмалчивается, а проблема усугубляется.

Он добавил, что в село пригнали спецтехнику, но она лишь гоняет воду по кругу. Проблема не решена - люди продолжают сидеть по ноздри в воде.

Когда видео разлетелось по сети, на связь вышла та самая администрация Первомайского района. По словам её представителей, для устранения ЧП задействовали 8 человек и 4 мотопомпы. И сейчас в селе Солнечное подтоплено 10 приусадебных участков. А глава района, Юлия Фролова, посоветовала делать всё, чтобы ликвидировать последствия стихийных бедствий, а не плавать по сельским улицам.

Ситуация с паводком в селе Солнечное стабилизировалась. Вода сохранилась только в самых низких точках села и не будет создавать проблем для жизни людей. Благодаря оперативным действиям местных властей, ККУ ГО ЧС и ПБ по Алтайскому краю, МУП "ПКС" и добровольцев, уровень воды значительно снизился. В целом ситуация по району нормализуется, вода с участков уходит.

Моё мнение: когда складывается сложная ситуация, руководители органов местного самоуправления всех уровней должны предпринять все возможные меры для ликвидации последствий стихийных бедствий, привлекая все возможные ресурсы, а не тратить время на купание в сточных водах.

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Метки: Алтайский край   Видео   администрация   глава   заплыв   сельсовет   
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54k
Aleksandr Час назад
Им некогда, всё о России думают...
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48k
Соломей 13 минут назад
я что то не понял, глава сельсовета это типа "блогер" по сенсациям, или лицо которое как раз и должно организовывать работу в вверенном ему участку территории?то есть он довел ситуацию с канализацией и водоотведением, до того, что мы видим на видео, и плавает в луже, рассказывая о законе Симона Стевина из учебника для 7- го класса по гидростатике?Ничего не понимаю, кто тут на чём стоит?
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92k
sapér Vodička 49 минут назад
А ХДЕ ?
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Живу в Смоленске.....у нас река Днепр, давно но плотно затапливала ул Краснофлотскую, там поле было....давно сильного паводка не было, но когда было, по пояс воды.....И что Вы думаете все поле по застроили коттеджами....в расчет на что? Что прокатит? Ну год прокатит ну два.... ну десять но потом же [мат] будет .... И вот почему их спать должны??? Тратить ресурсы, деньги.....
Так же как в Сочи оползни.... сносит дом..... через 2 года там опять стоют и на что рассчет???
P.S. Ситуации разные бывают, я не защищаю ни кого но бывает так что люди сами ищут проблем а потом спасите, помогите....
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312
Серега Димка Смола/67 11 минут назад
Но,тут же ясно говорится,что воды талые.А значит снег либо вообще не чистили,либо сгребали в огромные сугробы и не вывозили.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
какую инфекцию он подхватил-станет чуть позже...
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
каждый год одна и таже куета
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Серега Damvrot Hohlam 10 минут назад
Неожиданно зима наступает и так же неожиданно отступает?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2747 постов (2702 в горячем)

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