Заброшенный дом 1842 года с мрачной историей

Брайан Сансиверо зашёл в один из заброшенных особняков Вирджинии и увидел несколько кукол-русалок в натуральную величину. Но и это оказалось не самым интересным. Местные историки рассказали, что во время Гражданской войны в доме жили солдаты, а затем он был переоборудован под ресторан. Именно в это время владелец был признан виновным в убийстве и сокрытии более 20 тел в подвале.