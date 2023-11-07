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Заброшенный дом 1842 года с мрачной историей

Заброшенный дом 1842 года с мрачной историей

Автор:
07 ноября 2023 13:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: дом   заброшенный   история   особняк   убийство   фотограф   
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Брайан Сансиверо зашёл в один из заброшенных особняков Вирджинии и увидел несколько кукол-русалок в натуральную величину. Но и это оказалось не самым интересным. Местные историки рассказали, что во время Гражданской войны в доме жили солдаты, а затем он был переоборудован под ресторан. Именно в это время владелец был признан виновным в убийстве и сокрытии более 20 тел в подвале.

"Когда я впервые вошел в дом, я еще не знал его историю. Я увидел большой зловещий дом во время поездки по штату Вирджиния, и мне просто стало любопытно. Однако я чувствовал, что здесь, несомненно, произошла какая-то странная или трагическая история", - рассказывает фотограф.

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"В 2018 году сколько бы я ни делал снимков, все они получались размытыми. Этому не было объяснения. В 2020 году я снова попытался посетить особняк, но, добравшись до него, понял, что забыл фотоаппарат, такое случилось со мной впервые. Как будто что-то мешало мне запечатлеть этот дом. Третий раз оказался удачным".

"Повсюду была разбросана винтажная одежда. Я нашёл несколько русалок. Попытался найти о них хоть какую-то информацию в Интернете, но безуспешно".

Кроме архитектуры и даты постройки 1842 года не было никаких свидетельств, что дом использовался во время Гражданской войны. Даже местному историку было сложно проследить историю. Все предметы интерьера относятся к 1940-м годам и более позднему времени.

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Метки: дом   заброшенный   история   особняк   убийство   фотограф   
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Мухамедов Александр Ашурович Час назад
О чём пост????
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