Назад в прошлое: интерьеры заброшенного дома 1960-х годов

В Северной Каролине есть дом, заполненный игрушками 1960-70-х годов. Его владелица скончалась в 2002 году. Игрушки принадлежали дочерям женщины, а впоследствии достались внучкам. Заглянем внутрь?
Американский фотограф и путешественник Брайан Сансиверо исследует заброшенные здания более 10 лет.
"Меня всегда привлекала история. Я очень любопытный человек и меня интригует неизвестное. Это и заставляет меня изучать места, которые другие ещё не видели", - рассказывает автор снимков.
В оригинальных коробках всё ещё лежат игрушки из коллекции Барби, такие как дом и лодка. Так много игрушек, которые бабушка не успела подарить внучкам.
"Атмосфера в доме была довольно мрачной. Из-за портретов казалось, что семья наблюдает за мной. Кроме того, чувствовалась грусть, потому что когда-то в этом доме было много любви. Увидев старые игрушки, я вспомнил своё детство".
"Я знаю, что Барби коллекционируют. Были старые фигурки-тролли, кукольные домики, игрушечные музыкальные инструменты и многое другое".
"Поскольку дом рушится, я думаю, эти игрушки будут потеряны или уничтожены. Вот почему я люблю фотографировать оставленные вещи, чтобы сохранить их таким образом", - объяснил Брайан.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Так много игрушек, которые бабушка не успела подарить внучкам." А почему не успела?
Такое впечатление, что целая семья вдруг исчезла, например погибла в авиакатастрофе. А человек, который остался в живых (предположим - бабушка) ничего не стал ничего трогать, а потом умер....
особенно от фотографий семьи на стенах. Странно, что потомки не забрали их...