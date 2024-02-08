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Назад в прошлое: интерьеры заброшенного дома 1960-х годов

Назад в прошлое: интерьеры заброшенного дома 1960-х годов

Автор:
08 февраля 2024 10:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Прошлое   США   дом   заброшенный   интерьер   фотография   
2435
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В Северной Каролине есть дом, заполненный игрушками 1960-70-х годов. Его владелица скончалась в 2002 году. Игрушки принадлежали дочерям женщины, а впоследствии достались внучкам. Заглянем внутрь?

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Американский фотограф и путешественник Брайан Сансиверо исследует заброшенные здания более 10 лет.

"Меня всегда привлекала история. Я очень любопытный человек и меня интригует неизвестное. Это и заставляет меня изучать места, которые другие ещё не видели", - рассказывает автор снимков.

В оригинальных коробках всё ещё лежат игрушки из коллекции Барби, такие как дом и лодка. Так много игрушек, которые бабушка не успела подарить внучкам.

"Атмосфера в доме была довольно мрачной. Из-за портретов казалось, что семья наблюдает за мной. Кроме того, чувствовалась грусть, потому что когда-то в этом доме было много любви. Увидев старые игрушки, я вспомнил своё детство".

"Я знаю, что Барби коллекционируют. Были старые фигурки-тролли, кукольные домики, игрушечные музыкальные инструменты и многое другое".

"Поскольку дом рушится, я думаю, эти игрушки будут потеряны или уничтожены. Вот почему я люблю фотографировать оставленные вещи, чтобы сохранить их таким образом", - объяснил Брайан.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   США   дом   заброшенный   интерьер   фотография   
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9  комментариев
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 5 часов назад
Странно как то. Видно что ранее в доме жида большая семья, учитывая количество игрушек и внимание к детским комнатам и семейным фото, семья счастливая. Получается дети выросли завели свои семьи и семья стала еще больше за счет внучат, в доме должно стать еще радостней и светлей, когда все собирались вместе. А тут судя по фото, мама а потом и бабушка в одночасье стала одиноким и не нужным человеком, а после ее смерти и дом и вещи в доме которые должны родным напоминать о любви и детстве стали ни кому не нужны и все пришло в уныние, запустение.
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9k
vasilykopkov 45 минут назад
Очень странно. Стоит детская кровать. Но обычно её выбрасывают, когда ребёнок подрастает, чтобы освободить место под большую кровать. А если переезжают, то берут с собой, тоже самое можно сказать об игрушках, не говоря уже о личных вещах. Семейные фото при переезде 100% забрали бы.
"Так много игрушек, которые бабушка не успела подарить внучкам." А почему не успела?
Такое впечатление, что целая семья вдруг исчезла, например погибла в авиакатастрофе. А человек, который остался в живых (предположим - бабушка) ничего не стал ничего трогать, а потом умер....
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1k
Kra 4 часа назад
печально как-то от этих фотографий...
особенно от фотографий семьи на стенах. Странно, что потомки не забрали их...
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
ну..пусть какая нибудь пиндоская киностудия по ужастикам снимет бюджетный киношку..считай на декорациях и бутафории уже можно с экономить)
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62k
pynh 5 часов назад
Не верю.
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