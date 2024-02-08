Назад в прошлое: интерьеры заброшенного дома 1960-х годов

Американский фотограф и путешественник Брайан Сансиверо исследует заброшенные здания более 10 лет.

"Меня всегда привлекала история. Я очень любопытный человек и меня интригует неизвестное. Это и заставляет меня изучать места, которые другие ещё не видели", - рассказывает автор снимков.