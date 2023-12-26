Любитель антиквариата озолотился, купив старый дом

Когда Алекс купил дом и всё его содержимое за 10000 долларов (около 700 тыс. рублей), перед ним стояла задача вернуть дом в пригодное для жизни состояние и найти хоть что-нибудь ценное. Тогда он ещё не догадывался, как ему повезло.

Свои поиски Арчболд выложил на YouTube-канал Curiosity Incorporated. В начале видео канадец объясняет: "Человек, который здесь жил, очень любил моду, так что есть большая вероятность, что некоторые из этих вещей дизайнерские". Он оказался прав.

Новый домовладелец обнаружил слиток серебра весом почти 3 кг, украшения Tiffany с бриллиантами, спрятанные в тапочках, и, конечно, много дизайнерской одежды.