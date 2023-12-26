Любитель антиквариата озолотился, купив старый дом

Алекс Арчболд из Канады купил дом женщины, страдавшей патологическим накопительством. Само жилище стало ветхим из-за многолетнего запустения и чрезмерного коллекционирования, но в нём сохранилось множество ценных вещей.
Алекс Арчболд приобрел дом в канадском Эдмонтоне после того, как предыдущая владелица скончалась. Преподаватель по фортепиано Бетт-Джоан Рэк умерла в ноябре 2020 года в возрасте 76 лет.
Когда Алекс купил дом и всё его содержимое за 10000 долларов (около 700 тыс. рублей), перед ним стояла задача вернуть дом в пригодное для жизни состояние и найти хоть что-нибудь ценное. Тогда он ещё не догадывался, как ему повезло.
Свои поиски Арчболд выложил на YouTube-канал Curiosity Incorporated. В начале видео канадец объясняет: "Человек, который здесь жил, очень любил моду, так что есть большая вероятность, что некоторые из этих вещей дизайнерские". Он оказался прав.
Новый домовладелец обнаружил слиток серебра весом почти 3 кг, украшения Tiffany с бриллиантами, спрятанные в тапочках, и, конечно, много дизайнерской одежды.
Он быстро понял, что сможет заработать на антиквариате гораздо больше, чем 10000 долларов, потраченных на недвижимость.
"Это лучшее вложение, которое я когда-либо делал", - признался Арчболд.
Только на первом аукционе он заработал 250 тыс. долларов (более 17 млн рублей). А вся коллекция может стоить 385 тыс. фунтов стерлингов (почти 27 млн рублей).
Алекс сказал: "Это история из разряда городских легенд, и мне довелось стать её героем. Просто безумие".
Анжела Ларсон, владелица магазина винтажной одежды, скупила у Арчболда несколько тысяч вещей.
Она прокомментировала: "Я была очарована. Хозяйка этих вещей любила моду, причем действительно качественную. Большинство нарядов были 50-х, 60-х, 70-х годов, очень красивые вещи. Она обожала французские изделия, ручной пошив и интересный ткани".
Арчболд сказал о мадам Рэк: "Будь она на 40 лет моложе, то стала бы модным блогером. Но она явно предпочла бы посвятить себя ученикам и запомниться музыкой".
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Источник: — переведено специально для fishki.net