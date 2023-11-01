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Сообщество Страшилки и ужастики 89 постов • 137 подписчиков подписаться
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Путешественница ездит по Европе в поисках жутких локаций

Путешественница ездит по Европе в поисках жутких локаций

Автор:
01 ноября 2023 11:11
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: Европа   дом   заброшенные дома   кладбище   путешествие   фотограф   
1106
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Юстина, жительница Праги, Чехия, исследует необычные и заброшенные места. Поискав интересную локацию в Интернете, девушка изучает карту, садится в поезд и отправляется в путешествие. На сегодняшний день она посетила сотни таких мест в Европе. Больше всего её привлекает их аутентичность и мрачная красота.

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Больше всего Юстину напугал заброшенный дом на окраине немецкого городка.

"Я не возлагала на это место больших надежд. Я слышала, что дом утратил былое величие, и вряд ли его состояние улучшится в будущем. Не раздумывая, я решила посетить его и посмотреть на некогда эксцентричный экстерьер небольшого дома. То, что я там увидела, превзошло мои ожидания", - рассказывает путешественница.

"Я встретилась с хозяином, который позволил мне пройти во двор. Полагала, что это и будет главным событием дня. Но я еще не знала, что меня ждет впереди. Пожилой мужчина открыл двери дома, приглашая меня войти, но я не была уверена, стоит ли идти дальше или бежать прочь. От увиденного у меня буквально перехватило дыхание".


Костёл построили в XVI веке. В 1968 году, когда во время панихиды обрушилась крыша, местные жители решили, что место проклято. Так церковь и пустовала, пока местный скульптор Якуб Хадрава не создал жуткую коллекцию "призраков". Теперь они занимают скамьи, привлекая тысячи посетителей со всего мира.


"Внутри были скелеты, жуткие куклы и многое другое. Жалею, что сделала так мало фотографий. Мне нравятся люди со странностями, но в один момент я подумала, что все скелеты в доме могут быть фотографами, которые посещали это место ранее, поэтому я поспешила уйти. Место останется в моей памяти благодаря своей аутентичности. Это не музей с платой за вход, а старик, живущий в доме с привидениями и скелетами".


Это место паломничества, но вид тысяч крестов в одном месте, несомненно, жутковат.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Европа   дом   заброшенные дома   кладбище   путешествие   фотограф   
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4  комментария
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10k
Борис Карабанов 17 минут назад
АУТЕНТИЧНАЯ ЛОКАЦИЯ.
(отрывок из поэмы)
.......................................
"Помнишь ту локацию,
Где цвела акация?
Помнишь, как с лйфхаком
Ставил тебя ...ком?"
........................................
(В.Сиплый, "Былое и шконки")
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83k
Доктор Джонс Полчаса назад
Слишком много Чехии в одном посте, наводит на определенные мысли...
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127k
Аааа 43 минуты назад
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508
ruslan d 53 минуты назад
Красиво , обожаю такие места
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