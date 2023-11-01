Путешественница ездит по Европе в поисках жутких локаций

Больше всего Юстину напугал заброшенный дом на окраине немецкого городка.

"Я не возлагала на это место больших надежд. Я слышала, что дом утратил былое величие, и вряд ли его состояние улучшится в будущем. Не раздумывая, я решила посетить его и посмотреть на некогда эксцентричный экстерьер небольшого дома. То, что я там увидела, превзошло мои ожидания", - рассказывает путешественница.

"Я встретилась с хозяином, который позволил мне пройти во двор. Полагала, что это и будет главным событием дня. Но я еще не знала, что меня ждет впереди. Пожилой мужчина открыл двери дома, приглашая меня войти, но я не была уверена, стоит ли идти дальше или бежать прочь. От увиденного у меня буквально перехватило дыхание".