Путешественница ездит по Европе в поисках жутких локаций

Юстина, жительница Праги, Чехия, исследует необычные и заброшенные места. Поискав интересную локацию в Интернете, девушка изучает карту, садится в поезд и отправляется в путешествие. На сегодняшний день она посетила сотни таких мест в Европе. Больше всего её привлекает их аутентичность и мрачная красота.
Больше всего Юстину напугал заброшенный дом на окраине немецкого городка.
"Я не возлагала на это место больших надежд. Я слышала, что дом утратил былое величие, и вряд ли его состояние улучшится в будущем. Не раздумывая, я решила посетить его и посмотреть на некогда эксцентричный экстерьер небольшого дома. То, что я там увидела, превзошло мои ожидания", - рассказывает путешественница.
"Я встретилась с хозяином, который позволил мне пройти во двор. Полагала, что это и будет главным событием дня. Но я еще не знала, что меня ждет впереди. Пожилой мужчина открыл двери дома, приглашая меня войти, но я не была уверена, стоит ли идти дальше или бежать прочь. От увиденного у меня буквально перехватило дыхание".
Костёл построили в XVI веке. В 1968 году, когда во время панихиды обрушилась крыша, местные жители решили, что место проклято. Так церковь и пустовала, пока местный скульптор Якуб Хадрава не создал жуткую коллекцию "призраков". Теперь они занимают скамьи, привлекая тысячи посетителей со всего мира.
"Внутри были скелеты, жуткие куклы и многое другое. Жалею, что сделала так мало фотографий. Мне нравятся люди со странностями, но в один момент я подумала, что все скелеты в доме могут быть фотографами, которые посещали это место ранее, поэтому я поспешила уйти. Место останется в моей памяти благодаря своей аутентичности. Это не музей с платой за вход, а старик, живущий в доме с привидениями и скелетами".
Это место паломничества, но вид тысяч крестов в одном месте, несомненно, жутковат.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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(отрывок из поэмы)
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"Помнишь ту локацию,
Где цвела акация?
Помнишь, как с лйфхаком
Ставил тебя ...ком?"
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(В.Сиплый, "Былое и шконки")