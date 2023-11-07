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"Надо вернуться в алкоголизм!": певица Слава пожаловалась на самочувствие после того, как бросила пить

"Надо вернуться в алкоголизм!": певица Слава пожаловалась на самочувствие после того, как бросила пить

Автор:
07 ноября 2023 10:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: алкоголизм   бросила пить   здоровые   интересное   певица   слава   фото   
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Певица Слава за последний год сделала много позорных дел, будучи пьяной. Она обматерила Ксению Собчак на своей странице и оскорбила других звёзд российского шоу-бизнеса. После этого ей пришлось извиняться.

Месяц назад Слава решила бросить пить, так как пьяная уже наломала дров. Увидев свои публикации в социальных сетях, артистка признала, что смотрится неприглядно и перешла на ЗОЖ. Но после отказа от алкоголя Слава стала чувствовать себя хуже.

Как бросишь пить, весь организм к чертовой матери полетел. Спина болит, грудь болит, все болит, кашель не проходит, потолстела на шесть-семь килограммов, уже все платья перешила… А когда пью, то ерунду начинаю нести, вы сами видели. Вот и что делать? Либо быть здоровой, но говорить, либо быть жирной и больной, но адекватной, не выпивать? Где золотая середина? Все-таки надо вернуться в алкоголизм. Шучу!, - заявила Слава.

Женский алкоголизм - страшная вещь, которая просто так не проходит. Кроме набора веса 43-летнюю Анастасию Сланевскую ждёт сюрприз в виде депрессии.

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Метки: алкоголизм   бросила пить   здоровые   интересное   певица   слава   фото   
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6  комментариев
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37k
Dobry vojak Svejk Час назад
Давайте будем честными. Обматерить собчак не позорное дело ! Так что Слава, тут себя не вини, это и трезвым нормально ! ))
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2k
Павел Астахов 13 минут назад
То, что она обматерила Собчак - это просто прекрасно
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1k
investas 41 минуту назад
певица?*)
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6k
Smolny 54 минуты назад
Женщина самоироничная, эт хшо.
Тем не менее - женский алкоголизм не лечится.
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35k
Андрей Иванов Час назад
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