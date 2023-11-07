"Надо вернуться в алкоголизм!": певица Слава пожаловалась на самочувствие после того, как бросила пить

Месяц назад Слава решила бросить пить, так как пьяная уже наломала дров. Увидев свои публикации в социальных сетях, артистка признала, что смотрится неприглядно и перешла на ЗОЖ. Но после отказа от алкоголя Слава стала чувствовать себя хуже.

Как бросишь пить, весь организм к чертовой матери полетел. Спина болит, грудь болит, все болит, кашель не проходит, потолстела на шесть-семь килограммов, уже все платья перешила… А когда пью, то ерунду начинаю нести, вы сами видели. Вот и что делать? Либо быть здоровой, но говорить, либо быть жирной и больной, но адекватной, не выпивать? Где золотая середина? Все-таки надо вернуться в алкоголизм. Шучу!, - заявила Слава.