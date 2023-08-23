Алёна Шишкова рассказала, из-за чего так сильно изменилась её внешность

Как оказалось, последние несколько лет Алёна боролась с булимией и анорексией. На лечение этих болезней у модели ушло восемь лет. Она проходила курсы лечения по набору веса в разных клиниках и санаториях, сдавала все необходимые анализы, выслушивала вердикты и рекомендации. Но рецидивы никуда не ушли.