Алёна Шишкова рассказала, из-за чего так сильно изменилась её внешность

Известная модель Алёна Шишкова когда-то была успешной моделью и первой женой рэпера Тимати. Но сейчас Алёна не продолжает карьеру и публикует в социальных сетях странные фотографии.
Алёна Шикова опубликовала на своей странице в Instagram* новые фотографии. На снимках Шишкова, но очень уже не похожа на себя. Губы, скулы, глаза — всё это как будто от другого человека.
Подписчики заметили удивительные изменения и обвинили Алёну в том, что она переборщила с пластическими операциями. В ответ модель рассказала, что последние несколько лет она переживала не самый лёгкий период жизни.
Красота и здоровье привлекают, восхищают, а когда вдруг что-то не так, сразу начинается: иди поешь, ноги-спички, руки худые, филлеры вколола, скулы шарики!
После появления на нескольких шоу, на внешность Алёны обратили внимание СМИ и другие блогеры.
Бесконечные фото „до/после“ гуляли по пабликам и Телеграм-каналам. А еще были разборы моих „проблемных зон“ от супер-косметологов, которые меня никогда вживую даже не видели, но не упустили возможность „заскочить в тему“ и пропиариться „профессиональными“ знаниями.
Шишкова рассказала, что уже устала от негатива и раскрыла секрет своих изменений.
Как оказалось, последние несколько лет Алёна боролась с булимией и анорексией. На лечение этих болезней у модели ушло восемь лет. Она проходила курсы лечения по набору веса в разных клиниках и санаториях, сдавала все необходимые анализы, выслушивала вердикты и рекомендации. Но рецидивы никуда не ушли.
Алёна рассказала, как проходила реабилитацию в клинике. Поступила она туда с критическим весом 45 кг. Справиться с болезнью Алёне помогли психологи, диетологи и другие врачи.
Напомним, что до этого на странице Алёны появлялась реклама разных фитнес-тренеров, которые обещали быстрые результаты, курсов по набору веса и других компаний, борющихся с РПП. Однако помогли Алёне справиться с проблемой лишь настоящие врачи.
Источник:
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