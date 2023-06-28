"Что за влажные фантазии?": певица Слава рассказала, как к ней приставал Орландо Блум

Далее Слава рассказала даже о том, как голливудский актёр Орландо Блум приставал к ней.

Я вообще знакома с огромным количеством голливудских звезд и актеров... В Лондоне как-то была на благотворительном вечере Горбачева (вероятно, речь идет о благотворительном гала-концерте в лондонском Альберт-холле в честь 80-летия единственного президента СССР Михаила Горбачева 30 марта 2011 года). Ко мне даже приставал Орландо Блум и Саймон, солист группы Duran Duran. Бабуля была нарасхват, просто невозможно.

Пользователи сети не поверили "бабке", сославшись на пристрастие к алкоголю.