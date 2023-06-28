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"Что за влажные фантазии?": певица Слава рассказала, как к ней приставал Орландо Блум

"Что за влажные фантазии?": певица Слава рассказала, как к ней приставал Орландо Блум

Автор:
28 июня 2023 10:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   интересное   орландо блум   певица   слава   фантазии   фото   шоу бизнес   
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Певица Слава в последнее время пристрастилась к алкоголю. На своей странице Анастасия Сланевская ни один раз появлялась пьяная. Теперь певица рассказывает о своей дружбе с Джей Ло и несостоявшемся романе с Орландо Блумом.

На своей странице в запрещённой сети певица Слава рассказала о своих знакомствах со звёздами голливуда. 43-летняя артистка вспомнила, как однажды выступала на одном корпоративе в Крыму наряду с Дженнифер Лопес:

Когда я носила Тошу (дочь Антонина) под сердцем, мы выступали в Форосе на свадьбе (сына узбекского нефтяного магната и миллионера Азама Асланова, 33-летнего Амона) с Джей Ло. Очень люблю ее. Помню, вел Коля Басков и Лерочка Кудрявцева. Я еще была пузатая.

Далее Слава рассказала даже о том, как голливудский актёр Орландо Блум приставал к ней.

Я вообще знакома с огромным количеством голливудских звезд и актеров... В Лондоне как-то была на благотворительном вечере Горбачева (вероятно, речь идет о благотворительном гала-концерте в лондонском Альберт-холле в честь 80-летия единственного президента СССР Михаила Горбачева 30 марта 2011 года). Ко мне даже приставал Орландо Блум и Саймон, солист группы Duran Duran. Бабуля была нарасхват, просто невозможно.

Пользователи сети не поверили "бабке", сославшись на пристрастие к алкоголю.

В последнее время певица Слава пристрастилась к алкоголю. Не так давно она материла пьяная тех, кто покинул Россию. На следующий день конечно же последовали извинения.

Я, конечно, вчера дала жару, что-то нахрюкалась после концерта, хорошее настроение было. Мой директор Николай удалил все мои сторис, с утра смотрю — ничего нету. Переживает он, думает, что я перебрала. Но я от своих слов абсолютно не отказываюсь.

А ещё раньше певица рассказывала на своей странице, как сильно напилась со своим мужем.

Господи, как мы вчера напились. Вы не представляете этого просто. Просто «глаз питона». Знаете, как алкашей выдают глаза? Они светлеют в три тона, поэтому это называется «глаз питона».

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Метки: Видео   интересное   орландо блум   певица   слава   фантазии   фото   шоу бизнес   
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1  комментарий
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ruslan d 47 минут назад
Да почему бы и нет , на самом деле все эти звезды намного ближе чем кажутся .
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