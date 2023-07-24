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"В нетрезвом состоянии перебарщиваю": певица Слава принесла публичные извинения Ксении Собчак за пьяные оскорбления

"В нетрезвом состоянии перебарщиваю": певица Слава принесла публичные извинения Ксении Собчак за пьяные оскорбления

Автор:
24 июля 2023 09:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   алкоголь   извинения   интересное   слава   собчак   фото   шоу бизнес   
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В начале июня певица Слава обматерила Ксению Собчак, перебрав алкоголя. Певица обвинила телеведущую в том, что она уехала из России и сейчас живёт в Израиле.

5 июня певица Слава напилась и принялась записывать сторис в Instagram*. Певица послала матом журналистку, а также потребовала у Собчак "валить в свой израильский дом".

После того как Слава опубликовала ролики, Ксения Собчак в своём Telegram-канале ответила певице.

"Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и Славу после трех бокалов", — написала Собчак и отметила, что у Славы тоже есть недвижимость за рубежом.

Спустя почти полтора месяца Слава принесла Собчак извинения. Певица записала ролик в Instagram*, где призналась, что просто переборщила с алкоголем.

"Иногда я выражаю свое мнение и негодование в очень жесткой форме и не слежу за словами. Я давно хотела извиниться перед Ксюшей Собчак за то, что я ее обзывала… вы помните как. На самом деле она неплохая девчонка, я с ней знакома, она тоже мама, тоже дочь, тоже жена. И так выражаться — это не очень красиво"

О том, что Слава бухает, известно уже давно. Выпив, Слава начинает материть всех и каждого, кто чем-то ей не понравился. Недавно она убеждала подписчиков, что Орландо Блум оказывал ей знаки внимания.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   алкоголь   извинения   интересное   слава   собчак   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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Dsident Час назад
Ну, бывает. Всё равно у кобылки такая репутация, что любое высказывание в точку попадет.
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57k
Олег Минуту назад
Я Славу зауважал после этого, а теперь.... тьфу, б,дь.... Жабогадюкинг...
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1k
liveevil 23 минуты назад
Обоср*ла свою репутацию по самое нельзя с этим бухаловом и всё равно продолжает бухать по-чёрному + показывать это на весь инстаграм. Мозги уплыли в с*ськи?
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19k
сеньор Леонсио 58 минут назад
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