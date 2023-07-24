"В нетрезвом состоянии перебарщиваю": певица Слава принесла публичные извинения Ксении Собчак за пьяные оскорбления

Спустя почти полтора месяца Слава принесла Собчак извинения. Певица записала ролик в Instagram*, где призналась, что просто переборщила с алкоголем.

"Иногда я выражаю свое мнение и негодование в очень жесткой форме и не слежу за словами. Я давно хотела извиниться перед Ксюшей Собчак за то, что я ее обзывала… вы помните как. На самом деле она неплохая девчонка, я с ней знакома, она тоже мама, тоже дочь, тоже жена. И так выражаться — это не очень красиво"