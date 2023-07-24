"В нетрезвом состоянии перебарщиваю": певица Слава принесла публичные извинения Ксении Собчак за пьяные оскорбления

В начале июня певица Слава обматерила Ксению Собчак, перебрав алкоголя. Певица обвинила телеведущую в том, что она уехала из России и сейчас живёт в Израиле.
5 июня певица Слава напилась и принялась записывать сторис в Instagram*. Певица послала матом журналистку, а также потребовала у Собчак "валить в свой израильский дом".
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После того как Слава опубликовала ролики, Ксения Собчак в своём Telegram-канале ответила певице.
"Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и Славу после трех бокалов", — написала Собчак и отметила, что у Славы тоже есть недвижимость за рубежом.
Спустя почти полтора месяца Слава принесла Собчак извинения. Певица записала ролик в Instagram*, где призналась, что просто переборщила с алкоголем.
"Иногда я выражаю свое мнение и негодование в очень жесткой форме и не слежу за словами. Я давно хотела извиниться перед Ксюшей Собчак за то, что я ее обзывала… вы помните как. На самом деле она неплохая девчонка, я с ней знакома, она тоже мама, тоже дочь, тоже жена. И так выражаться — это не очень красиво"
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О том, что Слава бухает, известно уже давно. Выпив, Слава начинает материть всех и каждого, кто чем-то ей не понравился. Недавно она убеждала подписчиков, что Орландо Блум оказывал ей знаки внимания.
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