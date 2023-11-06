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Испанский стыд: Цыгановы и рассказали о розыгрыше с обыском и подарили на день рождения Собчак золотые лапти

Испанский стыд: Цыгановы и рассказали о розыгрыше с обыском и подарили на день рождения Собчак золотые лапти

Автор:
06 ноября 2023 13:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: prank   Видео   Цыгановы   ксения собчак   обыск   рептилоид   розыгрыш Вован и Лексус   
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Чем дальше - тем страшнее. Активные супруги Цыгановы всё не успокаиваются и продолжают творить дичь. В недавнюю историю с якобы обыском приплели пранкеров Вована и Лексуса, и последний согласился вызвать паре психиатрическую помощь. А потом поздравили Ксению Собчак, к которой Цыгановы испытывают какую-то непонятную страсть.

Который день Вика и Вадим Цыгановы поминают Ксению Собчак недобрым словом. Сначала её назвали "стукачкой". Благодаря Собчак, по их словам, к артистам нагрянули с обыском. После той непонятной истории, которая принесла Цыгановым" пару десятков тысяч новых подписчиков (и ради этой цели всё и затевалось, предполагают интернет-пользователи), в адрес экс-ведущей "Дома-2" полетели новые оскорбления. Правда, завуалированные под поздравления.


Отмечавшую вчера день рождения Собчак назвали рептилоидом. здоровья не пожелали, а рекомендовали покаяться.


Между тем, Собчак понятия не имеет, чем именно насолила этой паре. "В какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы на них стучать?" - удивляется журналистка.



В соцсетях новую выходку Цыгановых не оценили. По мнению интернет-пользователей, пару занесло куда-то не туда. И люди набожные, коими себя Цыгановы позиционируют, вести себя так не будут. Озлобленность, кликушество, неприкрытая агрессия обычно не свойственны тем, кто живёт с Богом в душе.

Что касается видео с якобы обыском, в котором Цыгановы обвинили Собчак, на самом деле - пранк, разыгранным с участием Вована и Лексуса. В Телеграм-канале Вики Цыгановой появилось новый ролик, в котором её супруг благодарит за мастерски разыгранный пранк.


Как и раньше, пост сопровождает максимально странная подпись:

"Обыски прошли. Русская классика с нами: Lexus, Квачков, Прилепин. Открываем ботоферму по разводу рептилоидов, присоединяйтесь!

P.S. Это вторая часть, первая часть держится в секрете. Ждите!"


Сами Вован и Лексус опровергли своё участие в этом розыгрыше:


"Сейчас разгоняется бредовая новость, что якобы мы причастны к фейкам Цыгановых про «обыск» в их семействе. Сообщения в СМИ о том, что мы стоим за историей об «обысках» в доме Виктории и Вадима Цыгановых, являются бредом воспаленного сознания. В разговоре Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейки про обыск. Все, чем можем помочь этому достопочтенному семейству— лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят", - сообщили они.

Нет, осень - время обострений, это понятно.но ведь это только гриппом болеют вместе, а с ума всё-таки сходят поодиночке.


Или времена настолько изменились?

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Метки: prank   Видео   Цыгановы   ксения собчак   обыск   рептилоид   розыгрыш Вован и Лексус   
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6  комментариев
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28k
AzuveR 46 минут назад
Подобной уйнёй ,решили привлечь к себе внимание. Забыли о них. Ибо на буй не нужны.
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15k
GROMOZEKA 10 минут назад
Зайду попозже.
Когда картинку с гадюкой и жабой запостят
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25k
sssss3 Полчаса назад
Да забудьте вы Собчаку, хватит какашку пиарить.
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9k
Бритва 41 минуту назад
покрутил колёсиком и нифига не понял.
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3k
Василий Афиногенов 42 минуты назад
старость не в радость
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