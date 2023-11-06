Испанский стыд: Цыгановы и рассказали о розыгрыше с обыском и подарили на день рождения Собчак золотые лапти

Который день Вика и Вадим Цыгановы поминают Ксению Собчак недобрым словом. Сначала её назвали "стукачкой". Благодаря Собчак, по их словам, к артистам нагрянули с обыском. После той непонятной истории, которая принесла Цыгановым" пару десятков тысяч новых подписчиков (и ради этой цели всё и затевалось, предполагают интернет-пользователи), в адрес экс-ведущей "Дома-2" полетели новые оскорбления. Правда, завуалированные под поздравления.

Отмечавшую вчера день рождения Собчак назвали рептилоидом. здоровья не пожелали, а рекомендовали покаяться.



