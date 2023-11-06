Испанский стыд: Цыгановы и рассказали о розыгрыше с обыском и подарили на день рождения Собчак золотые лапти

Чем дальше - тем страшнее. Активные супруги Цыгановы всё не успокаиваются и продолжают творить дичь. В недавнюю историю с якобы обыском приплели пранкеров Вована и Лексуса, и последний согласился вызвать паре психиатрическую помощь. А потом поздравили Ксению Собчак, к которой Цыгановы испытывают какую-то непонятную страсть.
Который день Вика и Вадим Цыгановы поминают Ксению Собчак недобрым словом. Сначала её назвали "стукачкой". Благодаря Собчак, по их словам, к артистам нагрянули с обыском. После той непонятной истории, которая принесла Цыгановым" пару десятков тысяч новых подписчиков (и ради этой цели всё и затевалось, предполагают интернет-пользователи), в адрес экс-ведущей "Дома-2" полетели новые оскорбления. Правда, завуалированные под поздравления.
Отмечавшую вчера день рождения Собчак назвали рептилоидом. здоровья не пожелали, а рекомендовали покаяться.
Источник:
Между тем, Собчак понятия не имеет, чем именно насолила этой паре. "В какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы на них стучать?" - удивляется журналистка.
В соцсетях новую выходку Цыгановых не оценили. По мнению интернет-пользователей, пару занесло куда-то не туда. И люди набожные, коими себя Цыгановы позиционируют, вести себя так не будут. Озлобленность, кликушество, неприкрытая агрессия обычно не свойственны тем, кто живёт с Богом в душе.
Что касается видео с якобы обыском, в котором Цыгановы обвинили Собчак, на самом деле - пранк, разыгранным с участием Вована и Лексуса. В Телеграм-канале Вики Цыгановой появилось новый ролик, в котором её супруг благодарит за мастерски разыгранный пранк.
Как и раньше, пост сопровождает максимально странная подпись:
"Обыски прошли. Русская классика с нами: Lexus, Квачков, Прилепин. Открываем ботоферму по разводу рептилоидов, присоединяйтесь!
P.S. Это вторая часть, первая часть держится в секрете. Ждите!"
Источник:
Сами Вован и Лексус опровергли своё участие в этом розыгрыше:
"Сейчас разгоняется бредовая новость, что якобы мы причастны к фейкам Цыгановых про «обыск» в их семействе. Сообщения в СМИ о том, что мы стоим за историей об «обысках» в доме Виктории и Вадима Цыгановых, являются бредом воспаленного сознания. В разговоре Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейки про обыск. Все, чем можем помочь этому достопочтенному семейству— лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят", - сообщили они.
Нет, осень - время обострений, это понятно.но ведь это только гриппом болеют вместе, а с ума всё-таки сходят поодиночке.
Источник:
Или времена настолько изменились?
Источник:
- Пранкер пришёл на показ модной одежды в Нью-Йорке и прогулялся по подиуму в купальной шапочке и полиэтиленовом плаще
- "Это же Олег Монгол!": Виктория Боня ужаснула своими фото после пластики стоимостью 28 миллионов рублей
- В Москве пранкеры инсценировали похищение человека и поплатились
- «Боюсь, жить ему недолго»: Иван Охлобыстин рассказал, что он думает об уехавшем Алексее Панине и его скандальном интервью
- Куча дорогих часов, чёрная икра и оружие: в Дагестане прошёл обыск в замке экс-министра спорта республики
Когда картинку с гадюкой и жабой запостят