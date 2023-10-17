«Главного пранкера русского Ютуба» проверит Генпрокуратура за избиение бездомных

Недавно Била проверяла полиция из-за того, что он якобы позвонил и сообщил о минировании в подмосковной школе. Позже выяснилось, что это был не он. Теперь же у Била новые проблемы. Активисты «Братства Морозов-Златоуст» посмотрели ролики с его «розыгрышами» и нашли те, где он переодевается в пенсионерку, докапывается до людей на улице и начинает их избивать.