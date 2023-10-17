«Главного пранкера русского Ютуба» проверит Генпрокуратура за избиение бездомных

Он уже отсидел срок за то, что устроил ДТП в Москве и покалечил женщину. Теперь у него новые перспективы.
1 апреля 2021 года Эдвард Бил спровоцировал аварию на Смоленской площади. Тогда столкнулось пять автомобилей. В одной из машин находилась женщина, она серьёзно пострадала.
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За это Била отправили в колонию:
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Пресненский районный суд приговорил Эдуарда Биля (настоящее имя блогера, прим.) к 1 году и 2 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.
Когда вышел, обещал начать новую жизнь и не повторять прежних ошибок. Как сообщила его жена в день освобождения Била:
Молод и свеж! Начнём всё сначала!
Недавно Била проверяла полиция из-за того, что он якобы позвонил и сообщил о минировании в подмосковной школе. Позже выяснилось, что это был не он. Теперь же у Била новые проблемы. Активисты «Братства Морозов-Златоуст» посмотрели ролики с его «розыгрышами» и нашли те, где он переодевается в пенсионерку, докапывается до людей на улице и начинает их избивать.
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Активисты посчитали это оскорбительным и неприемлемым. Они написали заявление и теперь пранкер снова пообщается с прокурором. На этот раз без всяких пранков.
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там им и место