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«Главного пранкера русского Ютуба» проверит Генпрокуратура за избиение бездомных

«Главного пранкера русского Ютуба» проверит Генпрокуратура за избиение бездомных

Автор:
17 октября 2023 17:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: prank   Видео   Эдвард Бил   проверка   прокуратура   розыгрыш   
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Он уже отсидел срок за то, что устроил ДТП в Москве и покалечил женщину. Теперь у него новые перспективы.

1 апреля 2021 года Эдвард Бил спровоцировал аварию на Смоленской площади. Тогда столкнулось пять автомобилей. В одной из машин находилась женщина, она серьёзно пострадала.

За это Била отправили в колонию:

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Пресненский районный суд приговорил Эдуарда Биля (настоящее имя блогера, прим.) к 1 году и 2 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Когда вышел, обещал начать новую жизнь и не повторять прежних ошибок. Как сообщила его жена в день освобождения Била:

Молод и свеж! Начнём всё сначала!

Недавно Била проверяла полиция из-за того, что он якобы позвонил и сообщил о минировании в подмосковной школе. Позже выяснилось, что это был не он. Теперь же у Била новые проблемы. Активисты «Братства Морозов-Златоуст» посмотрели ролики с его «розыгрышами» и нашли те, где он переодевается в пенсионерку, докапывается до людей на улице и начинает их избивать.

Активисты посчитали это оскорбительным и неприемлемым. Они написали заявление и теперь пранкер снова пообщается с прокурором. На этот раз без всяких пранков.

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Метки: prank   Видео   Эдвард Бил   проверка   прокуратура   розыгрыш   
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11  комментариев
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194
ruslan d Час назад
Ипанутым нет покоя ...
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2k
Вадим Курбатов 20 минут назад
Рожа у него, конечно, интеллектом не испорчена…
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2k
Bobbus 22 минуты назад
Какой же он мразотный. Ну вот не надо быть особым физигномистом, чтобы по его роже определить- он дебил
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9k
sedoisever Полчаса назад
А активисты не прсчитаали оскорбительным угрозы "дать пи@ды старушке"?
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1k
Pinhead 40 минут назад
Лучше не скажешь
Ссылка www.youtube.com
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6k
Трям Час назад
отправьте этого молдовашку на родину через зону!
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223
Катюшка Час назад
Эдвард де Бил он....
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14k
Ivan Час назад
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ruslan d Ivan Час назад
Да уже делали обзоры на то как эти перцы сидят , можно на трубе посмотреть , говорят , что никто их там не трогает особо ...
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ruslan d Херанука Паибалу Час назад
Ну если по делу , то конечно пусть сидят .
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