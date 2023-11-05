Семейство Цыгановых обвинили Собчак в "стукачестве", ответ не заставил себя долго ждать

По словам журналистки, она не понимает, «в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы на них стучать».



«С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты».





Ну а начался весь этот "цирк с конями" после того, как семейство Цыгановых дало интервью у Дудя, с рассуждениями о рептилоидах, мировом заговоре и прочих странных вещах. Правда, через пару дней они от этого интервью открестились, явив, что не было ничего и все это все сгенерировала нейросеть и deepfake.



