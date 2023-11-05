Семейство Цыгановых обвинили Собчак в "стукачестве", ответ не заставил себя долго ждать

Ничего не понятно, но очень интересно!
Певица Вика Цыганова в своем тг-канале сообщила, что в ее доме проводились обыски и были изъяты какие-то улики и во всем виновата Ксения Собчак. Причем муж певицы продюсер Вадим Цыганов подтвердил эту информацию.
Адвокат Цыгановых приехала к дому певицы. Но в итоге напрочь отказалась давать какие-либо комментарии.
Чрез два часа после "обысков" появился еще один не менее странный пост.
Ксения Собчак в стороне не осталась и прокомментировала произошедшее у себя на канале.
По словам журналистки, она не понимает, «в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы на них стучать».
«С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты».
Ну а начался весь этот "цирк с конями" после того, как семейство Цыгановых дало интервью у Дудя, с рассуждениями о рептилоидах, мировом заговоре и прочих странных вещах. Правда, через пару дней они от этого интервью открестились, явив, что не было ничего и все это все сгенерировала нейросеть и deepfake.
Короче, во всем виноваты рептилоиды и ИИ, инфа 100 %. Не забывайте свои шапочки из фольги в общественном транспорте и хорошего вам воскресенья, друзья!
Источник:
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