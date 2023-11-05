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Семейство Цыгановых обвинили Собчак в "стукачестве", ответ не заставил себя долго ждать

Семейство Цыгановых обвинили Собчак в "стукачестве", ответ не заставил себя долго ждать

Автор:
05 ноября 2023 07:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Цыгановы   звезды   обыски   собчак   улики   шоу бизнес   
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Ничего не понятно, но очень интересно!

Певица Вика Цыганова в своем тг-канале сообщила, что в ее доме проводились обыски и были изъяты какие-то улики и во всем виновата Ксения Собчак. Причем муж певицы продюсер Вадим Цыганов подтвердил эту информацию.


Адвокат Цыгановых приехала к дому певицы. Но в итоге напрочь отказалась давать какие-либо комментарии.


Чрез два часа после "обысков" появился еще один не менее странный пост.


Ксения Собчак в стороне не осталась и прокомментировала произошедшее у себя на канале.


По словам журналистки, она не понимает, «в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы на них стучать».

«С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты».


Ну а начался весь этот "цирк с конями" после того, как семейство Цыгановых дало интервью у Дудя, с рассуждениями о рептилоидах, мировом заговоре и прочих странных вещах. Правда, через пару дней они от этого интервью открестились, явив, что не было ничего и все это все сгенерировала нейросеть и deepfake.


Короче, во всем виноваты рептилоиды и ИИ, инфа 100 %. Не забывайте свои шапочки из фольги в общественном транспорте и хорошего вам воскресенья, друзья!

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Метки: Цыгановы   звезды   обыски   собчак   улики   шоу бизнес   
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11  комментариев
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129k
Leff 2 часа назад
Абсолютно пох. Певичка так себе . А после ее слов о том что Круга ,как и Пушкина надо изучать в школе она для меня перестала существовать вообще.
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5k
Горожанин 15 минут назад
Посмотрел видео якобы интервью Цыгановых с Дудем. Однозначная фальшивка. Даже доказывать нечего. А форма и суть подачи этого в данном посте говорит о том, что автор демагог и просто порочит Вику Цыганову. Мразь автор и понятно где он проживает.
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9k
ишты 21 минуту назад
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 40 минут назад
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5k
glazz_19 49 минут назад
Интересно, когда всяких Собчак и Дудей величают журналистами, это оскорбляет журналистов? Или в данной профессии чувство собственного достоинства отсутствует в принципе?
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57k
Опиум для народа 49 минут назад
Что-то дох"я в последнее время этого недоделанного семейства цыгановых стало...
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15k
Kostick Час назад
знаити званите.... вот же насекомое.
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541
Алексей Бляйбтрой Час назад
пить меньше надо
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8
Топор плывёт 2 часа назад
Во всём виноваты их языки, которыми они метут как помелом. Если уж они решили дать интервью Дудю, то надо было выглядеть достойно, а не нести чушь.
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56k
zloykoyot 2 часа назад
Видимо в качестве улик были изъяты весёлые грибы. Ну или волшебный порошок. Или марки из тридесятого царства.
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