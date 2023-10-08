«Во мне течет кровь моих предков, в том числе еврейская»: Ксения Собчак осудила атаку на Израиль

Для меня важный символ происходящего сейчас на моей второй Родине, — плененная боевиками голая девушка, лежащая в кузове машины, мчащейся по арабскому кварталу. Именно этот кадр настолько впечатывается в мозг, что точно изменит ход истории на Ближнем Востоке. Во мне кровь моих предков, в том числе еврейская.