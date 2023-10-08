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«Во мне течет кровь моих предков, в том числе еврейская»: Ксения Собчак осудила атаку на Израиль

«Во мне течет кровь моих предков, в том числе еврейская»: Ксения Собчак осудила атаку на Израиль

Автор:
08 октября 2023 19:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Израиль   бомбежки   война   ксения собчак   палестина   
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И назвала эту территорию «второй родиной».

7 октября палестинцы обстреляли ракетами Израиль. Было выпущено столько снарядов, что с ними не справился «Железный купол».

В ответ израильтяне начали бомбить Сектор Газа. Жертвами ударов стали сотни человек с обеих сторон.

Осторожно, матюги:

С сегодняшнего дня Израиль находится в состоянии войны:

От происходящего не осталась в стороне Ксения Собчак. Она заявила:

Для меня важный символ происходящего сейчас на моей второй Родине, — плененная боевиками голая девушка, лежащая в кузове машины, мчащейся по арабскому кварталу. Именно этот кадр настолько впечатывается в мозг, что точно изменит ход истории на Ближнем Востоке. Во мне кровь моих предков, в том числе еврейская.

Недавно Собчак получила израильский паспорт. Гражданство этой страны есть и у её сына.


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Метки: Видео   Израиль   бомбежки   война   ксения собчак   палестина   
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46  комментариев
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Во мне кровь моих предков, в том числе еврейская.»

А шо, среди евреев, таки, были кентавры?
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3k
OLDer Минуту назад
А евреи ее своею считают?
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33k
Юр21 2 минуты назад
Ибануться! И мне надо знать что там прохрюкала на эту тему Ксюшадь? Кто она такая, президент супердержавы? Лицо решающее дальнейшую судьбу мира? Она обычная брехучая собачка лижущая жопу США. Не надо её здесь без конца пиарить, и чету Галкиных не надо поминать, и Сёму Мясные Уши. Нахер, пусть валят в Светлый Город На Холме, а у нас Орда, Мордор и мы тут ватники.
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4k
Феликс Дзержинский 9 минут назад
Ксюша, мой тебе совет, доедай овёс и успокойся, еврейка }{уева
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19k
Robin Hood 17 минут назад
Яврейского в Кобыле я не наблюдаю. Так дидовка средней паршивости.
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23k
Виталий Касандров Полчаса назад
Кому войну то Израиль объявил .
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7k
evenSeven 39 минут назад
Ксюша, так и послужи своей новой отчизне!
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2k
Куртуазный Маньерист 42 минуты назад
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4k
Феликс Дзержинский 46 минут назад
В ней течёт говно, всех национальностей.
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1k
Rom 52 минуты назад
Кадр, про который она говорит, видел вчера. Постоянно перед глазами. Это война, но так с девушкой поступать.... там в пикапе, это даже не мрази. Это низшее говно в своем роде.
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251
Павел Верещагин Rom 20 минут назад
в 20 веке не должен был бы..а сейчас с изменивщимися понятиями современного мира-вполне может
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6k
Трям 53 минуты назад
В ней течет говно!
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43k
Валерий 54 минуты назад
да выдайте ей каску и автомат и пущай скачет на войну
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31k
Владимир 54 минуты назад
Ну так пусть скачет в ридну еврейщину и кидается там под палестинцев. В чем проблема то?
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4k
Горожанин Час назад
Лошадь не выдержит двоих - бандеровский нацизм и еврейство. Загнанную лошадь пристреливают.
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41k
Сергей Час назад
Эта жидовская кобыла ещё и в президенты России лезла.
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684
Мицелий Грибов Час назад
Так в чём дело - вперёд, автомат в копыта и скакать спасать свою родину
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38
Вася Мицелий Грибов 51 минуту назад
не она, а на ней пусть скачут!)))
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35k
albedo Час назад
Вспомнилось:
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1k
Веселый Пук Час назад
Откуда же взялась страна такая как Израиль? Очень интересная история.
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251
Павел Верещагин Валерий 13 минут назад
очевидно-такую семью выгонят сса..ми тряпками.но!если влиятельные соседи,движимые кто расчетами,кто планами,кто кто комплексом вины поддержат такое вселение,живущим придется смириться,или отравлять всеми доступными средствами такое семейство
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35k
albedo Час назад
Родина может быть только ОДНА.
Несколько их - только у прохиндеев.
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2k
Максим Макашев Час назад
Ксюшадь! Если у тебя кровь еврейская, то почему ты в России, а не в рядах ЦАХАЛа? Тебя твоя родина-мать зовёт!!!
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7k
x3matic Час назад
Какой только крови у этого животного нет.Но русской не грамма.
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