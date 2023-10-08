«Во мне течет кровь моих предков, в том числе еврейская»: Ксения Собчак осудила атаку на Израиль

И назвала эту территорию «второй родиной».
7 октября палестинцы обстреляли ракетами Израиль. Было выпущено столько снарядов, что с ними не справился «Железный купол».
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В ответ израильтяне начали бомбить Сектор Газа. Жертвами ударов стали сотни человек с обеих сторон.
Осторожно, матюги:
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С сегодняшнего дня Израиль находится в состоянии войны:
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Для меня важный символ происходящего сейчас на моей второй Родине, — плененная боевиками голая девушка, лежащая в кузове машины, мчащейся по арабскому кварталу. Именно этот кадр настолько впечатывается в мозг, что точно изменит ход истории на Ближнем Востоке. Во мне кровь моих предков, в том числе еврейская.
Недавно Собчак получила израильский паспорт. Гражданство этой страны есть и у её сына.
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А шо, среди евреев, таки, были кентавры?
И относиться к ним надо соответственно.
Я имею ввиду, без претензий на адекватность.
Однако они воюют с другом моего врага, а именно с израилем.
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Хорошо сказано!!!
С 1948 года
Несколько их - только у прохиндеев.