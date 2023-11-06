Акинфееву предложили работу мечты прямо во время матча

Акинфеев выступает за московский клуб с 2003 года и провел за 20 лет 751 матч, в 314 из которых не пропустил ни одного мяча. Как отреагировал на столь заманчивое предложение сам футболист пока не известно. Но это однозначно лучшее предложение года по вакансиям для спортсменов.😎