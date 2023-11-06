Акинфееву предложили работу мечты прямо во время матча

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И главное - зарплата достойная! От такого предложения трудно отказаться!
Капитану футбольной команды ЦСКА Игорю Акинфееву прямо во время матча между ЦСКА и «Пари НН» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги толпа болельщиков предложила поработать главным по коням в деревне. Оплату обещают пельменями.
Акинфеев выступает за московский клуб с 2003 года и провел за 20 лет 751 матч, в 314 из которых не пропустил ни одного мяча. Как отреагировал на столь заманчивое предложение сам футболист пока не известно. Но это однозначно лучшее предложение года по вакансиям для спортсменов.😎
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Метки: Болельщики Спорт ЦСКА Юмор игорь акинфеев футбол
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