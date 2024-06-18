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Перед матчем на Евро-2024 болельщики из Грузии и Турции устроили массовую драку

Перед матчем на Евро-2024 болельщики из Грузии и Турции устроили массовую драку

Автор:
18 июня 2024 19:13
Сообщество : Спорт
Метки: Болельщики   Евро-2024   Спорт   драка   драка болельщиков   массовая драка   футбол   
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Также на стадионе с крыши полились потоки воды.

Чемпионат Европы начался с массовой драки болельщиков. Матч между командами Грузии и Турции ещё не начался, а болельщики уже устроили потасовку. ТАСС сообщает, что сектор с турецкими болельщиками располагается за воротами. Как раз рядом с ними находятся болельщики сборной Грузии. Не дождавшись начала матча, болельщики схлестнулись в драке. Они перелазили через ограждения, бросая друг в друга стулья и предметы.

Несмотря на то, что охранники пытались их разнять, болельщики дрались несколько минут. Матч начнётся в 19.00 по МСК, поэтому к началу они успеют успокоиться, говорят журналисты.

Однако, тут пришла ещё одна напасть. RT сообщает, что перед матчем на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, где должен состояться матч, прохудилась крыша. Журналисты засняли, как с неё стекают потоки воды.

Сообщается, что Грузия впервые вышла на чемпионат Европы. С ней в группе — Турция, Чехия и Португалия. Две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Завершающий матч турнира состоится 14 июля.

Болельщик из Шотландии столкнулся с суровой реальностью аренды жилья через Booking.com в Германии во время проведения Чемпионата Европы по футболу. Такого сервиса он не ожидал даже в самых смелых фантазиях!

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Метки: Болельщики   Евро-2024   Спорт   драка   драка болельщиков   массовая драка   футбол   
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Ал Полчаса назад
Где драка то ??? бросались тряпочками...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5134 поста (4919 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
359552



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