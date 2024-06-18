Перед матчем на Евро-2024 болельщики из Грузии и Турции устроили массовую драку

Чемпионат Европы начался с массовой драки болельщиков. Матч между командами Грузии и Турции ещё не начался, а болельщики уже устроили потасовку. ТАСС сообщает, что сектор с турецкими болельщиками располагается за воротами. Как раз рядом с ними находятся болельщики сборной Грузии. Не дождавшись начала матча, болельщики схлестнулись в драке. Они перелазили через ограждения, бросая друг в друга стулья и предметы.