Перед матчем на Евро-2024 болельщики из Грузии и Турции устроили массовую драку

Также на стадионе с крыши полились потоки воды.
Чемпионат Европы начался с массовой драки болельщиков. Матч между командами Грузии и Турции ещё не начался, а болельщики уже устроили потасовку. ТАСС сообщает, что сектор с турецкими болельщиками располагается за воротами. Как раз рядом с ними находятся болельщики сборной Грузии. Не дождавшись начала матча, болельщики схлестнулись в драке. Они перелазили через ограждения, бросая друг в друга стулья и предметы.
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Несмотря на то, что охранники пытались их разнять, болельщики дрались несколько минут. Матч начнётся в 19.00 по МСК, поэтому к началу они успеют успокоиться, говорят журналисты.
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Однако, тут пришла ещё одна напасть. RT сообщает, что перед матчем на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, где должен состояться матч, прохудилась крыша. Журналисты засняли, как с неё стекают потоки воды.
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Сообщается, что Грузия впервые вышла на чемпионат Европы. С ней в группе — Турция, Чехия и Португалия. Две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Завершающий матч турнира состоится 14 июля.
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