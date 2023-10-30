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Матч между "Марселем" и "Лионом" отменили из-за нападения на футболистов

Матч между "Марселем" и "Лионом" отменили из-за нападения на футболистов

Автор:
30 октября 2023 17:37
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   lion   Болельщики   Лига 1   Спорт   вандализм   забросали камнями   марсель   фанаты   футбол   
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Болельщики "Марселя забросали камнями автобус, в котором ехали спортсмены «Лиона». В результате пострадали несколько игроков, главный тренер и его помощник.

Фанаты "Марселя" атаковали автобус "Лиона" по пути на стадион «Велодром». В салоне находились спортсмены и тренерский состав. Большим камнем было разбито стекло в автобусе - в результате несколько пассажиров автобуса пострадали.


Главному тренеру Фабио Гроссо осколки стекла порезали лицо, и он приехал на стадион в крови. Ему потребовалась помощь врачей и перевязка. Осколок стекла попал в глаз и помощнику главного тренера, Раффаэле Лонго. Кроме этого, пострадали еще несколько игроков "Лиона".


В результате Лига 1 приняла решение отменить матч «Марсель» – «Лион». Арбитр матча Франсуа Летексье сообщил, что в компетентные органы будет подан отчёт о решении комиссии на кризисной встрече, которая состоялась сразу же после инцидента.


Кстати, помимо автобуса с игроками, фанаты "Марселя" забросали камнями также три автобуса с болельщиками "Лиона". Было несколько пострадавших, а сам транспорт был настолько повреждён, что для возвращения домой пришлось нанимать другие автобусы.


Матч «Марсель» — «Лион» должен был состояться 29 октября в 22:45 по московскому времени. О новой дате игры сообщат позже.

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Метки: Ynews   lion   Болельщики   Лига 1   Спорт   вандализм   забросали камнями   марсель   фанаты   футбол   
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5  комментариев
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3k
Наблюдатель Час назад
Сразу назначить Марсель проигравшим.
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17k
Поручик 20 минут назад
На заре моей туманной и мотузяной юности мы как-то, с компанией "Армии "Алисы" и при поддержке группы товарищей-панков из Ленинградского Рок-Клуба, перевернули автобус, на котором группа "Ласковый Май" приехала гастролировать в БКЗ "Октябрьский"...
Не могу сказать, что горжусь этим поступком, но хоть "будет, что внукам рассказать".
Тем более, что "ЛаМай" всё равно был говноколлективом, задуманным и созданным тупо для сгребания бабла.
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29k
Ваня 37 минут назад
да здравствует франция!!! мля, дебилы...
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