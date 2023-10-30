Матч между "Марселем" и "Лионом" отменили из-за нападения на футболистов

Кстати, помимо автобуса с игроками, фанаты "Марселя" забросали камнями также три автобуса с болельщиками "Лиона". Было несколько пострадавших, а сам транспорт был настолько повреждён, что для возвращения домой пришлось нанимать другие автобусы.

Матч «Марсель» — «Лион» должен был состояться 29 октября в 22:45 по московскому времени. О новой дате игры сообщат позже.