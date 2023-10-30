Матч между "Марселем" и "Лионом" отменили из-за нападения на футболистов

Болельщики "Марселя забросали камнями автобус, в котором ехали спортсмены «Лиона». В результате пострадали несколько игроков, главный тренер и его помощник.
Фанаты "Марселя" атаковали автобус "Лиона" по пути на стадион «Велодром». В салоне находились спортсмены и тренерский состав. Большим камнем было разбито стекло в автобусе - в результате несколько пассажиров автобуса пострадали.
Главному тренеру Фабио Гроссо осколки стекла порезали лицо, и он приехал на стадион в крови. Ему потребовалась помощь врачей и перевязка. Осколок стекла попал в глаз и помощнику главного тренера, Раффаэле Лонго. Кроме этого, пострадали еще несколько игроков "Лиона".
В результате Лига 1 приняла решение отменить матч «Марсель» – «Лион». Арбитр матча Франсуа Летексье сообщил, что в компетентные органы будет подан отчёт о решении комиссии на кризисной встрече, которая состоялась сразу же после инцидента.
Кстати, помимо автобуса с игроками, фанаты "Марселя" забросали камнями также три автобуса с болельщиками "Лиона". Было несколько пострадавших, а сам транспорт был настолько повреждён, что для возвращения домой пришлось нанимать другие автобусы.
Матч «Марсель» — «Лион» должен был состояться 29 октября в 22:45 по московскому времени. О новой дате игры сообщат позже.
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Не могу сказать, что горжусь этим поступком, но хоть "будет, что внукам рассказать".
Тем более, что "ЛаМай" всё равно был говноколлективом, задуманным и созданным тупо для сгребания бабла.