Болельщики ЦСКА устроили пирошоу в конце игры с «Зенитом»

Болельщики ЦСКА устроили красочное огненное шоу, когда встреча команд закончилась со счётом 2:0 в пользу питерской команды. После этого ОМОН отвёз в отделение полиции более 400 болельщиков, сообщает Radovka.

Некоторых привезли в отделение полиции по району Сокол, где находится стадион, других доставили в Войковский ОВД. Среди задержанных оказался несовершеннолетний. За ним приехал в полицию отец.