Болельщики ЦСКА устроили пирошоу в конце игры с «Зенитом»

После матча ЦСКА - «Зенит» было задержано 408 болельщиков, в том числе несовершеннолетний ребенок. Причиной стало фаер-шоу, которое устроили фанаты ЦСКА. Болельщиков выпускали группами. Они проходили через ОМОН и отправлялись в отделение. Остальных продержали на стадионе до глубокой ночи.
Болельщики ЦСКА устроили красочное огненное шоу, когда встреча команд закончилась со счётом 2:0 в пользу питерской команды. После этого ОМОН отвёз в отделение полиции более 400 болельщиков, сообщает Radovka.
Некоторых привезли в отделение полиции по району Сокол, где находится стадион, других доставили в Войковский ОВД. Среди задержанных оказался несовершеннолетний. За ним приехал в полицию отец.
Людей, которые остались на трибуне, не выпускали ни в туалет, ни попить, ни поесть. Три часа люди стояли на морозе, и ждали своей очереди покинуть стадион.
«Я болельщиками не занимаюсь. Отвечаю ли я за безопасность? Отвечаю. Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спросите у полиции», – заявил заместитель генерального директора по безопасности ЦСКА Иван Уланов «Матч ТВ». Как оказалось, Уланов вообще не в курсе, что происходит.
Ночью часть задержанных отпустили. Но остальные ещё находятся в отделении полиции до выяснения обстоятельств, уточняет Readovka.
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Ну досмотрели на входе, а после входа им уже все раздали администраторы
Сколько раз был на концертах, даже вшивую шоколадку в потайном кармане сумки находят и требуют выкинуть, и после этого в фан-зоне фаеры у каждого второго