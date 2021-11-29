FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2527 постов • 410 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Болельщики ЦСКА устроили пирошоу в конце игры с «Зенитом»

Болельщики ЦСКА устроили пирошоу в конце игры с «Зенитом» (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 12:02
Сообщество : Спорт
Метки: ЦСКА   болельщики   зенит   интересное   огонь   фото   футбол   шоу   
530
3
1

После матча ЦСКА - «Зенит» было задержано 408 болельщиков, в том числе несовершеннолетний ребенок. Причиной стало фаер-шоу, которое устроили фанаты ЦСКА. Болельщиков выпускали группами. Они проходили через ОМОН и отправлялись в отделение. Остальных продержали на стадионе до глубокой ночи.

Болельщики ЦСКА устроили красочное огненное шоу, когда встреча команд закончилась со счётом 2:0 в пользу питерской команды. После этого ОМОН отвёз в отделение полиции более 400 болельщиков, сообщает Radovka.

Некоторых привезли в отделение полиции по району Сокол, где находится стадион, других доставили в Войковский ОВД. Среди задержанных оказался несовершеннолетний. За ним приехал в полицию отец.

Людей, которые остались на трибуне, не выпускали ни в туалет, ни попить, ни поесть. Три часа люди стояли на морозе, и ждали своей очереди покинуть стадион.

 «Я болельщиками не занимаюсь. Отвечаю ли я за безопасность? Отвечаю. Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спросите у полиции», – заявил заместитель генерального директора по безопасности ЦСКА Иван Уланов «Матч ТВ». Как оказалось, Уланов вообще не в курсе, что происходит.

Ночью часть задержанных отпустили. Но остальные ещё находятся в отделении полиции до выяснения обстоятельств, уточняет Readovka.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: ЦСКА   болельщики   зенит   интересное   огонь   фото   футбол   шоу   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
ЦСКА Час назад
Дебилшоу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
238
Leonid 13 минут назад
Да, но на входе же досмотр?! куда они смотрели??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ZmeyUA 44 минуты назад
В 2014 из вот таких фанатов-дегенератов появился "Правый сектор"... Не люблю я их
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Слепой Пью Час назад
Фанаты - это почти фанатики, и порой переходят эту грань "почти".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) В Омской области пожар уничтожил целую деревню В Омской области пожар уничтожил целую деревню Уилл Смит встретился с «Зенитом» и рассказал о желании посетить Дагестан Уилл Смит встретился с «Зенитом» и рассказал о желании посетить Дагестан Диего Марадона скончался от остановки сердца Диего Марадона скончался от остановки сердца Жители Екатеринбурга стали участниками международного порнопроекта по мотивам «Дома-2» Жители Екатеринбурга стали участниками международного порнопроекта по мотивам «Дома-2» Седокова назвала ток-шоу на Первом канале «говном», и россияне её поддержали Седокова назвала ток-шоу на Первом канале «говном», и россияне её поддержали
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11367



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х
3
109
Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х
Финские мемы — о российской границе, погоде и живописи
1
195
Финские мемы — о российской границе, погоде и живописи
Набирающие популярность в сообществах
В Москве таким не кормят даже собак: корма для животных в Москве лучше, чем еда большинства россиян
0
66
В Москве таким не кормят даже собак: корма для животных в Москве лучше, чем еда...
История первого серийного маньяка из США и его «отеля для пыток» с десятками жертв
0
23
История первого серийного маньяка из США и его «отеля для пыток» с десятками жертв
23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео)
23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая новость
0
2

Лучшие демотиваторы
Клубные тёлки
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Жизнь#история#картинки#Ynews#еда#как приготовить#космос#город
#Юмор#люди#факты#фотографии#кино#страна#забавно#коронавирус#Россия#истории
#животные#подборка#СССР#прикол#кулинария#вкусно#прикольные#познавательно#Рецепт#милота

На что жалуетесь?

Вернуться