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Невидимый убийца: это оружие страшнее ядерного

Невидимый убийца: это оружие страшнее ядерного (6 фото)

Автор:
29 марта 2022 17:21
Сообщество : Истории
Метки: вирус   европа   индейцы   инфекция   пандемия   проказа   чума   эпидемия   
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С незапамятных времён против врагов боролись не только мечами, копьями и огнём, но и инфекциями.

Мысли о победе над врагом с помощью искусственно созданной пандемии - чем не радость для полководца? Противники полягут, а он сможет сохранить своё войско. Так думали и в античности, и в более поздние времена. О том, что инфекции носят хаотический характер и поражают всех - об этом тогда не размышляли, и пытались использовать любые способы, лишь бы одержать победу.

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Первые известные случаи использования бактериологического оружия - это осада крепостей армией Александра Македонского. Воины перебрасывали трупы людей и животных через стены, и если осаждённые не успевали их убирать - а они не успевали, потому что было не до этого - то начиналась эпидемия. Люди гибли как мухи и крепость можно было взять без особых усилий.

Чуть позже такой метод использовали и римляне, только они его усовершенствовали. Бросали не все тела погибших, а тех, кто умер от чумы. Также использовали трупы прокажённых. Брали город в осаду, забрасывали несколько трупов в источники, из которых горожане брали воду, и регулярно обстреливали город трупами из катапульт. А потом спокойно ждали, пока основная часть населения вымрет. После этого выжидали довольно длительное время и только потом заходили в город. Тут надо сказать, что  такие «приёмы» римляне использовали всего пару раз и то крайне неохотно: был огромный риск заразиться самим, и они это отлично понимали.

В 1346 году армия хана Джанибека осадила крымский город Каффу (современная Феодосия). В войске осаждающих вспыхнула бубонная чума и хан приказал закидать город трупами погибших от болезни солдат. Потом сделал несколько неудачных попыток штурма и увёл войска - армия была настолько измотана болезнью, что о дальнейшей войне не было и речи.

А в городе тоже началась чума. Позже, на кораблях генуэзских купцов, она «отправилась» в Европу. По разным оценкам, от неё погибло от 30 до 50 процентов населения Западной Европы.

Следующими, кто «эффективно» использовал бактериологическое оружие, были  колонисты. В 1763 году, на территории нынешних США, вспыхнуло индейское восстание против англичан. Мятежников, которые вообще-то отстаивали законные права на собственную территорию, поддержали французы, и дела у англичан пошли совсем плохо. Но они нашли выход: организовали переговоры с вождями индейских племён, и вручили им подарки - шерстяные одеяла и платки, это тряпьё они взяли у больных оспой. Сами англичане (как и большинство европейцев того времени) оспой уже переболели, а вот индейцы с таким заболеванием ещё не сталкивались. Началась масштабная эпидемия и восстание прекратилось само собой - воевать уже никто не мог.

Позже колонисты «усовершенствовали» свой подход и стали подкидывать индейцам вещи больных корью. Она была чрезвычайно заразна и «косила» несчастных индейцев лучше любого оружия.

Во время Второй мировой войны разработкой и использованием вирусов занимались японцы. В Отряде 731 они ставили жуткие эксперименты над пленными и холодно и методично отслеживали результаты. От их «опытов» погибло около трёх тысяч человек. В качестве боевых штаммов использовались сибирская язва, оспа, чума, бруцеллёз. После окончания войны все эти наработки перешли в руки американцев. Те тщательно изучили «старания» японских коллег и сделали вывод: бакоружие нецелесообразно - велика вероятность заражения не только солдат противника, но и своих воинов. Следом за ними заболеют гражданские и далее по цепочке - практически вся планета. Ну хоть до этого додумались.

Сейчас бактериологическое оружие может и не используют, но точно изучают. Остаётся надеяться, что всё же у кого-то хватит ума им не воспользоваться. Потому что для инфекций и вирусов нет границ и нет особенных препятствий, они поражают всех без разбора. Тут не помогут ни статус, ни деньги, ни полезные знакомства.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вирус   европа   индейцы   инфекция   пандемия   проказа   чума   эпидемия   
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8  комментариев
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86k
Броненосец Потелкам 6 часов назад
Считаю корона вирус примером применения бак.оружия в современности.
Весь расчёт был на то, что фармацевтики Китая слабовата, а России - уничтожена в 90-00годах
Для американцев было большой неожиданностью, что Россия быстро справилась с задачей.
Военную медицину они не учли.
А на Украине так и не сделали вакцину.
Патамушта своей фармацевтики там действительно уже нет
Только американская
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Андрей 3 часа назад
Фильм "Плоть+кровь" с Р.Хауэром.
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August

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