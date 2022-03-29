Невидимый убийца: это оружие страшнее ядерного

В 1346 году армия хана Джанибека осадила крымский город Каффу (современная Феодосия). В войске осаждающих вспыхнула бубонная чума и хан приказал закидать город трупами погибших от болезни солдат. Потом сделал несколько неудачных попыток штурма и увёл войска - армия была настолько измотана болезнью, что о дальнейшей войне не было и речи.

А в городе тоже началась чума. Позже, на кораблях генуэзских купцов, она «отправилась» в Европу. По разным оценкам, от неё погибло от 30 до 50 процентов населения Западной Европы.