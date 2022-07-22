Дети - жертвы халатности взрослых: о вспышке ВИЧ в Элисте

Считается, что “нулевым пациентом”, впервые занёсшим ВИЧ в СССР был военный переводчик Владимир Красичков. В 1981 году он отправился в командировку в Танзанию, где и заразился. Не будем уточнять, чем он занимался в Танзании, но он продолжил этим заниматься и на родине. В 1984 году переводчик вернулся в Советский Союз. В 1985 году в советских больницах уже можно было провериться на ВИЧ, проверился и Красичков. К тому времени у него уже развился СПИД. После возвращения из Танзании он успел вступить в очень близкий контакт с 25 мужчинами. Все они были солдатами срочной службы и к тому моменту, когда тайное стало явным, уже демобилизовались, разъехались в разные уголки огромной страны. Врачи нашли всех 25 дембелей, обнаружили ВИЧ у 5 из них и узнали, что один заражённый стал донором крови.



Кровь этого донора перелили ещё пятерым людям. Ещё он заразил свою жену, и его сын родился с ВИЧ-инфекцией. Именно после этого случая всех доноров стали проверять на ВИЧ, а всех ВИЧ-положительных пациентов направляли во 2-ю московскую инфекционную больницу на Соколиной горе. Красичков умер от саркомы Капоши (классический исход для больных СПИДом) в 1987 году в этой самой больнице.



