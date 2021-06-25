Почему пандемия гонконгского гриппа, бушевавшая в конце 1960‑х, обошла СССР

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Когда говорят о COVID-19, ситуацию часто сравнивают с пандемией «испанки», охватившей мир в начале 20 столетия. Но есть и более близкий пример, о котором знают немногие. Смертоносная эпидемия гонконгского гриппа, начавшаяся в 1968 году и длившаяся почти три года, унесла во всем мире по самым скромным подсчетам 3–4 миллиона жизней. Напасть обошла немногие страны и в их числе СССР. Почему так произошло?
Традиционно новая пандемия зародилась на территории Китая. Первой официальной жертвой гриппа стала пожилая торговка морепродуктами из Гонконга, принадлежавшего тогда Великобритании. Первые симптомы недуга появились у женщины 13 июля 1968 года, а спустя неделю она умерла.
Всего через месяц в городе не осталось свободных больничных коек – количество заболевших перевалило за полмиллиона. Вирусологи из Лондона определили инфекцию как штамм H3N2 гриппа A, ранее неизвестный науке. Предположительно, что эта мутация появилась среди домашнего скота, вероятнее всего, свиней, но в то время определить это точно не представлялось возможным.
Нужно отметить, что смертность от гонконгского гриппа была довольно низкой – не более 0,5%. Но это с лихвой компенсировалось невероятной заразностью инфекции. Из-за огромного числа заболевших количество умерших также было грандиозным. Вирус гриппа передавался не только традиционным воздушно-капельным путем, но и контактным способом. Чтобы заболеть было достаточно прикоснуться к телу человека, на котором был пот, или к его слизистым.
Нужно отметить, что смертность от гонконгского гриппа была довольно низкой – не более 0,5%. Но это с лихвой компенсировалось невероятной заразностью инфекции. Из-за огромного числа заболевших количество умерших также было грандиозным. Вирус гриппа передавался не только традиционным воздушно-капельным путем, но и контактным способом. Чтобы заболеть было достаточно прикоснуться к телу человека, на котором был пот, или к его слизистым.
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Основным симптомом болезни был сухой изнуряющий кашель, иногда с выделением крови, а также высокая температура с первого дня болезни. Осложнения гонконгского гриппа были многочисленными и очень тяжелыми. Усугублялось все тем, что инкубационный период этой формы гриппа мог длиться от 1 дня до 2 недель. Как и сегодня наибольшей опасности подвергались пожилые люди и те, кто страдал хроническими заболеваниями.
Уже к концу лета эпидемия в полную силу разгулялась в Сингапуре, Малайзии, на Филиппинах, Тайване и во Вьетнаме. Как раз Вьетнам, на территории которого тогда бушевала война, стал мостом для инфекции в США. В сентябре гонконгский грипп начал косить жителей Штатов. По разным подсчетам он убил от 30 до 100 тысяч американцев.
Уже к концу лета эпидемия в полную силу разгулялась в Сингапуре, Малайзии, на Филиппинах, Тайване и во Вьетнаме. Как раз Вьетнам, на территории которого тогда бушевала война, стал мостом для инфекции в США. В сентябре гонконгский грипп начал косить жителей Штатов. По разным подсчетам он убил от 30 до 100 тысяч американцев.
Избежала массовых жертв дисциплинированная Япония – там заранее ввели карантин, масочный режим и дезинфекцию рук. А вот Европа пострадала от новой болезни очень сильно. В декабре 1968 года в некоторых густонаселенных районах Франции переболела половина населения.
В некоторых странах Европы даже пришлось остановить часть фабрик – на производстве просто некому было работать. Но больше всего досталось Германии. В ФРГ и ГДР в первые месяцы эпидемии умерло более 60 тысяч человек. Морги не справлялись с нагрузкой и в Западном Берлине для хранения тел начали использовать недостроенные тоннели и станции метрополитена.
В некоторых странах Европы даже пришлось остановить часть фабрик – на производстве просто некому было работать. Но больше всего досталось Германии. В ФРГ и ГДР в первые месяцы эпидемии умерло более 60 тысяч человек. Морги не справлялись с нагрузкой и в Западном Берлине для хранения тел начали использовать недостроенные тоннели и станции метрополитена.
Удивительно, но СССР избежал участи других стран Европы и Азии. Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Спас советских граждан от гриппозного мора «железный занавес». Советским властям даже не пришлось вводить суровые карантинные меры – пассажирооборот с другими странами был настолько ничтожным, что риск эпидемии практически отсутствовал.
Особые эпидемиологические распоряжения касались только тех граждан, которые могли контактировать с иностранцами. В эту группу попали сотрудники немногочисленных международных аэровокзалов, гостиниц «Интурист», магазинов, где отоваривались за валютные чеки и ресторанов Москвы и Ленинграда.
Особые эпидемиологические распоряжения касались только тех граждан, которые могли контактировать с иностранцами. В эту группу попали сотрудники немногочисленных международных аэровокзалов, гостиниц «Интурист», магазинов, где отоваривались за валютные чеки и ресторанов Москвы и Ленинграда.
Всем, кто контактировал с гостями из-за рубежа предписывалось находиться рядом с ними в марлевых многослойных медицинских масках и тщательно мыть руки с мылом. Все-таки люди в СССР гонконгским гриппом болели, и врачи выделяют две эпидемиологические волны – в 1968 и 1970 годах. Но число больных было настолько мизерным, что оно даже не повлияло на обычную картину смертности от осложнений обычного гриппа.
К концу 1970 года советским вирусологам удалось решить проблему гриппа – была создана вакцина и прививки получили все, кто находился в группах риска. Во всем мире штамм H3N2 еще убивал тысячами людей, а в советской стране уже даже отказались от масок.
К концу 1970 года советским вирусологам удалось решить проблему гриппа – была создана вакцина и прививки получили все, кто находился в группах риска. Во всем мире штамм H3N2 еще убивал тысячами людей, а в советской стране уже даже отказались от масок.
Пандемия гонконгского гриппа не прошла бесследно. Именно благодаря ей удалось установить, что основной группой риска стоит считать людей старше 65 лет. Также во многих развитых странах начали активно разрабатывать сыворотки против разных штаммов гриппа и вакцинировать население.
Пандемию 1968–1971 годов можно считать необычной. Смертоносный грипп не вызывал паники и пресса не доводила людей до отчаяния домыслами и страшными цифрами. В те времена в мире хватало проблем и событий – война во Вьетнаме, ядерная угроза СССР, культурная революция в Китае и сексуальная в капиталистических странах. Поэтому на пандемии не акцентировали внимание и для части населения планеты она прошла почти незаметно.
Пандемию 1968–1971 годов можно считать необычной. Смертоносный грипп не вызывал паники и пресса не доводила людей до отчаяния домыслами и страшными цифрами. В те времена в мире хватало проблем и событий – война во Вьетнаме, ядерная угроза СССР, культурная революция в Китае и сексуальная в капиталистических странах. Поэтому на пандемии не акцентировали внимание и для части населения планеты она прошла почти незаметно.
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Метки: СССР грипп интересное история пандемия
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Новости партнёров
Нынешний ковид в США за год унес в 6 раз больше жизней, чем тот гонконгский грипп за три года.
Самое время начинать паниковать.
И пустит в мир, где в прошлом войны, боль и рак.
Где побежден гонконгский грипп.
На всем готовеньком ты счастлив ли? Дурак...
В. Высоцкой
Ширятся, растут заболевания. Если хилый - сразу в гроб.
Сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирания.
СССР действительно избежал мировую пандемию гонконгского гриппа по причине своей изолированности от всего остального мира