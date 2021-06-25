Почему пандемия гонконгского гриппа, бушевавшая в конце 1960‑х, обошла СССР

Основным симптомом болезни был сухой изнуряющий кашель, иногда с выделением крови, а также высокая температура с первого дня болезни. Осложнения гонконгского гриппа были многочисленными и очень тяжелыми. Усугублялось все тем, что инкубационный период этой формы гриппа мог длиться от 1 дня до 2 недель. Как и сегодня наибольшей опасности подвергались пожилые люди и те, кто страдал хроническими заболеваниями.



Уже к концу лета эпидемия в полную силу разгулялась в Сингапуре, Малайзии, на Филиппинах, Тайване и во Вьетнаме. Как раз Вьетнам, на территории которого тогда бушевала война, стал мостом для инфекции в США. В сентябре гонконгский грипп начал косить жителей Штатов. По разным подсчетам он убил от 30 до 100 тысяч американцев.