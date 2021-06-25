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Почему пандемия гонконгского гриппа, бушевавшая в конце 1960‑х, обошла СССР

Почему пандемия гонконгского гриппа, бушевавшая в конце 1960‑х, обошла СССР (7 фото)

Автор:
25 июня 2021 06:01
Метки: СССР   грипп   интересное   история   пандемия   
771
7
Когда говорят о COVID-19, ситуацию часто сравнивают с пандемией «испанки», охватившей мир в начале 20 столетия. Но есть и более близкий пример, о котором знают немногие. Смертоносная эпидемия гонконгского гриппа, начавшаяся в 1968 году и длившаяся почти три года, унесла во всем мире по самым скромным подсчетам 3–4 миллиона жизней. Напасть обошла немногие страны и в их числе СССР. Почему так произошло?
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Метки: СССР   грипп   интересное   история   пандемия   
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539
Dreamlin 3 часа назад
А еще не было интернета, где всякие бездельники ради славы и собственного эго несут полную чушь на многомиллионную аудиторию. А миллионы готовы верить в любую ерунду только бы получилось, что они знают больше других, именно они особенные, знающие правду, а вокруг все идиоты, вакцины обладают страшными побочными эффектами, о которых рассказывают только в их секретных чатиках, а 2.5 млрд вакцинированных людей тщательно скрывают что они давно умерли.
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4k
Fishki_surfer Час назад
>>> пресса не доводила людей до отчаяния домыслами и страшными цифрами.

Нынешний ковид в США за год унес в 6 раз больше жизней, чем тот гонконгский грипп за три года.
Самое время начинать паниковать.
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Дмитрий Час назад
Как говорится: всё, что произошло, уже когда то и где то было. С нынешней заразой всё к этому и идёт, т.е. к 3-м годам.
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4k
Иван 2 часа назад
Ну так кто тогда был у руля и кто сейчас.
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3k
aleksander 2 часа назад
Разбудит нас какой-то тип
И пустит в мир, где в прошлом войны, боль и рак.
Где побежден гонконгский грипп.
На всем готовеньком ты счастлив ли? Дурак...

В. Высоцкой
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3k
Горожанин 2 часа назад
В СССР много было эпидемий гриппа, и все они, как правило, приходили из Азии - железный занавес что-то никак не помогал. При этом и локдаунов, и обязательного масочного режима не вводилось. Применялись обычные частичные карантийные меры - прежде всего отменялись занятия в школах, отменялись массовые мероприятия и вводился запрет на помещение больных в больницах. Впрочем и в постсоветской России так было до недавнего времени.
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