Учёные откопали в Сибири зомби-вирусы и боятся новой пандемии

В общем, Нечто - это вирусы. И учёный считает, что следующая пандемия начнётся не из-за новых штаммов. Её вызовут болезни из далёкого прошлого.

Тот же Клавери с группой исследователей был в экспедиции в Сибири ещё в 2014 году. Тогда он наковырял вирусы, которые оттаяли в лаборатории и стали бодро поражать клетки, которые подсовывал им учёный. Одному из организмов было около 50 тысяч лет. По крайней мере так утверждает Клавери.

Вирусы, которые мы выделили, были способны заражать только амёбы и не представляли риска для человека. Однако мы идентифицировали геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, которые, являются хорошо известными патогенами человека.

В общем, ещё немного - и начнётся зомби-апокалипсис. Настоящий, сибирский цугундер. И учёный боится, что вскоре мерзлота растает из-за глобального потепления, в Сибири резко увеличится транспортное сообщение и начнётся активное развитие самых дальних уголков региона. В бывшей мерзлоте станут бурить скважины и шахты для добычи нефти и руды, и вместе полезными ископаемыми на волю вырвутся древние вирусы. Якобы это дело ближайших 20-30 лет.