Учёные откопали в Сибири зомби-вирусы и боятся новой пандемии

Говорят, будет пострашнее ковида. Но есть нюанс.
В вечной сибирской мерзлоте затаилось Нечто. Так считает группа исследователей,
пересмотревшая ужастиков обнаружившая штаммы «микробов Мафусаила», их ещё называют вирусами-зомби. В зомби никто ещё не превратился, но звучит броско и зловеще.
Сейчас анализ пандемических угроз сфокусирован на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. При этом мало внимания уделяется возможной вспышке на Крайнем Севере, которая может распространиться на юг, - и я считаю, что это упущение. Там есть опасные вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую эпидемию, - нагоняет тумана генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя.
В общем, Нечто - это вирусы. И учёный считает, что следующая пандемия начнётся не из-за новых штаммов. Её вызовут болезни из далёкого прошлого.
Тот же Клавери с группой исследователей был в экспедиции в Сибири ещё в 2014 году. Тогда он наковырял вирусы, которые оттаяли в лаборатории и стали бодро поражать клетки, которые подсовывал им учёный. Одному из организмов было около 50 тысяч лет. По крайней мере так утверждает Клавери.
Вирусы, которые мы выделили, были способны заражать только амёбы и не представляли риска для человека. Однако мы идентифицировали геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, которые, являются хорошо известными патогенами человека.
В общем, ещё немного - и начнётся зомби-апокалипсис. Настоящий, сибирский цугундер. И учёный боится, что вскоре мерзлота растает из-за глобального потепления, в Сибири резко увеличится транспортное сообщение и начнётся активное развитие самых дальних уголков региона. В бывшей мерзлоте станут бурить скважины и шахты для добычи нефти и руды, и вместе полезными ископаемыми на волю вырвутся древние вирусы. Якобы это дело ближайших 20-30 лет.
Эти действия высвободят огромное количество патогенов, которые все ещё лежат там. Шахтеры будут спускаться туда и дышать вирусами. Последствия могут быть катастрофическими.
Есть и другая точка зрения, более реалистичная: как только речь заходит о ещё большем развитии региона, сразу активизируются древние вирусы. Ну а чтобы остановить это «зло», биологи создадут арктическую сеть мониторинга. Она будет выявлять случаи заболевания и контролировать перемещения инфицированных. Как всё это будет работать в нынешних условиях - не сообщают.
Российских учёных брутальные и мрачные прогнозы Клавери не напугали. Может и надо уже бояться… но что-то пока не страшно.
Источник:
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И если теоретически, какой-то вирус проспал во льдах десятки тысяч лет и проснулся. То судьба его незавидна. Если провести аналогию, это всё равно что древний римский триарий был помещён в крио сон, а потом разбужен и выкинут на современном поле боя.. Он в своей тунике, со щитом и пилумом долго не протянет против пулемётов, мин, артиллерии и ударам с воздуха.. Вот тоже самое будет с организмом, который на тысячи лет выпал из эволюционной борьбы видов.
Было бы иначе, мы б давно уже все вымерли от простой кишечной палочки или вроде того.. а сейчас мы ходим, и носим в себе кучу вирусов, среди которых и чума и холера и тиф.. но. они не могут эффективно развиваться внутри нас, из-за того что подавлены иммунитетом и фактически пребывают в полумёртвом состоянии.
С другой стороны, если какой-нить хронической хворью подорвать иммунитет, то нет смысла бояться экзотического древнего вируса - вы можете умереть от ОРВИ (осложнений).
тут вон каждый день что то новое объявляют:
- то в Йеллоустонском национальном парке зомби-вирус у оленей
- то в китайской лаборатории "вирус Х" пострашнее ковидла со 100% смертностью у мышей.
О нем же (или о подобном) объявили в Давосе.
В общем запас масок, перчаток, гречки, тушенки, сахара и чая лучше проинспектировать и обновить.