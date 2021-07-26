Мощный камнепад уничтожил мост и покалечил людей в Индии

И кому-то хватило
ума смелости заснять все на видео.
На горной дороге в индийском штате Химачал-Прадеш сошедшая с горы лавина камней снесла мост через реку и разбила микроавтобус с туристами. В автомобиле находилось 11 человек. Девять из них погибли мгновенно, еще двое получили тяжелые травмы.
В ролике, заснятом очевидцами, видно, как огромные валуны "летят" вниз по склону и с грохотом падают в речку в непосредственной близости от деревушки, расположившейся у подножия горы.
Один из валунов угодил точно в мост и сломал конструкцию пополам
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К счастью, в ролике не видно рокового момента с микроавтобусом. Полиция сообщает, что в момент камнепада автомобиль проезжал мимо. Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.
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