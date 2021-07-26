FISHKINET
Сообщество Аварии 4612 постов • 469 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
Мощный камнепад уничтожил мост и покалечил людей в Индии

Мощный камнепад уничтожил мост и покалечил людей в Индии (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: видео   индия   камнепад   мост   обрушение   погибшие   трагедия   
327
2
1

И кому-то хватило ума смелости заснять все на видео.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: видео   индия   камнепад   мост   обрушение   погибшие   трагедия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Великий Кормчий Полчаса назад
В аду есть отдельный котёл для авторов вертикальной съёмки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео) «Устрой истерику». Что стало с блондинками из трех резонансных ДТП (7 фото + 1 видео) Видео: героическое спасение ребенка, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом Видео: героическое спасение ребенка, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом В Мехико метромост рухнул вместе с вагонами метро на машины В Мехико метромост рухнул вместе с вагонами метро на машины Видео: грузовик едет по узкому мосту через реку Витим (Забайкалье) Видео: грузовик едет по узкому мосту через реку Витим (Забайкалье) Они все чувствуют: слон оплакивает дрессировщика на похоронах Они все чувствуют: слон оплакивает дрессировщика на похоронах Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля? Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля?
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

389380



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Глубоко ли уходит в землю Останкинская башня?
2
97
Глубоко ли уходит в землю Останкинская башня?
15 угрожающих фотографий, которые могут напугать до дрожи
0
25
15 угрожающих фотографий, которые могут напугать до дрожи
﻿
«Продам за полтора миллиона». А на Фишках можно забрать бесплатно!
«Продам за полтора миллиона». А на Фишках можно забрать бесплатно!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#картинки#приколы#люди#комментарии#в мире#на различный вкус#фильм
#фото#факты#фотографии#подборка#прикольные#познавательно#смешные#спорт#полиция
#Юмор#СССР#кино#Россия#животные#прикол#шоу бизнес#природа#страна

На что жалуетесь?

Вернуться