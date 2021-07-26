Мощный камнепад уничтожил мост и покалечил людей в Индии

На горной дороге в индийском штате Химачал-Прадеш сошедшая с горы лавина камней снесла мост через реку и разбила микроавтобус с туристами. В автомобиле находилось 11 человек. Девять из них погибли мгновенно, еще двое получили тяжелые травмы.





В ролике, заснятом очевидцами, видно, как огромные валуны "летят" вниз по склону и с грохотом падают в речку в непосредственной близости от деревушки, расположившейся у подножия горы.