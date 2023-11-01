Как звёзды выглядят в соцсетях и в жизни

1613
14
Знаменитости тоже люди: они публикуют удачные кадры, а плохие удаляют. И порой забавно смотреть за различиями в кадрах, ведь на фото СМИ они выглядят совсем иначе.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 14 звезд, которые изменили внешность с помощью косметолога или хирурга, но отрицают это
- Как выглядят популярные советские знаменитости спустя годы
- Как выглядели знаменитые мужчины в детстве и сейчас
- Как сейчас выглядит Гвен Стефани — звезда 90-х и 2000-х
- Тогда и сейчас: как звёзды выглядят спустя годы
Новости партнёров
реклама