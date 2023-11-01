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Как звёзды выглядят в соцсетях и в жизни

Как звёзды выглядят в соцсетях и в жизни

Автор:
01 ноября 2023 14:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в жизни и в соцсетях   до и после   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
1613
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Знаменитости тоже люди: они публикуют удачные кадры, а плохие удаляют. И порой забавно смотреть за различиями в кадрах, ведь на фото СМИ они выглядят совсем иначе.

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Метки: в жизни и в соцсетях   до и после   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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19k
Алексей Теуш Час назад
Шейк, Лонгория и Хантингтон-Уайтли я СЛЫХАЛ... *ять, кто все остальные?!!!
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3k
Алекс Чебурашкин 11 минут назад
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1k
Руслана Тарасова 21 минуту назад
Как страшно жить, без этих знаний: кто как выглядит до и после...
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1k
Руслана Тарасова 22 минуты назад
Знать бы ещё кто это это Мегин Мирсалехи....Все, пропал день, буду мучаться, что я до этого не знала, во - первых, кто такая есть "Мегин", и во вторых, ч оказывается не знала ( о ужас!), как она выглядит в соцсетях и наяву!
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3k
Χάρων Полчаса назад
Кто все эти ... тёти?
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14k
Александр 38 минут назад
Звёзды серенькие, небольшие, разбитые по парам. Они с погона старого прапорщика осыпались?
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3k
Nigilist 59 минут назад
В какой жизни? Фото сняты с одного места и ракурса. Кое-где видны фильтра, а большинстве: с подсветкой и без подсветки.
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4k
roy komarov Час назад
Чалотра!
Повезло Ведьмаку
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Спелая кукурузинка

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