Ким Кардашьян назвали "мужчиной года"

Ну, собственно почему бы и нет? Если мужики могут быть "женщинами года", то кто сказал, что в дурке в эту игру нельзя играть вдвоем.
Есть такой весьма известный в узких кругах журнал GQ, пишет о предпринимателях, бизнесе и т.д.
Ну, в общем, именно этот журнал и признал Ким "мужчиной-магнатом года". Также мужиками признали Трэвиса Скотта, Джейкоба Элорди и Тома Форда. Вся четверка ниже на фото.
Ким, собственно говоря, признали мужиком за ее вклад в семейный бизнес и запуск новой линейки нижнего мужского белья, плюс семейство Кардашьян стали официальными поставщиками труселей для бойцов НБА.
В настоящее время семейный бизнес по пошиву труселей, корректирующего белья, носков, купальников и одежды оценивается в 4 миллиарда долларов. Ким считает примером для подражания своего отца Роберта Кардашьяна. Кому интересно, большую и пространную статью о её рассуждениях о своей семье и об отце, в частности, можно прочесть здесь.
Но вернемся к титулу "мужчина года". Некоторые в штатском до сих пор не поняли, как такое вообще могло произойти, ведь Ким вообще не имеет к мужскому гендеру никакого отношения.
Кому лень включать переводчик, то вкратце гражданин очень возмущен и недоумевает. И таких на ютубе много, недоумевающих.
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Ну за что боролись, с тем и поздравляем!
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в последние лет десять, пиндостан стал НУ ОЧЕНЬ странным, мягко говоря, местом и дела там творятся не менее чуднЫе. воистину! на данном этапе, сшп по праву заслуживают звание «содом и гоморра» наших дней. но... еще они верят в бога и бла-бла-бла, и еще они «избранные».