Ким Кардашьян назвали "мужчиной года"

В настоящее время семейный бизнес по пошиву труселей, корректирующего белья, носков, купальников и одежды оценивается в 4 миллиарда долларов. Ким считает примером для подражания своего отца Роберта Кардашьяна. Кому интересно, большую и пространную статью о её рассуждениях о своей семье и об отце, в частности, можно прочесть здесь.

Но вернемся к титулу "мужчина года". Некоторые в штатском до сих пор не поняли, как такое вообще могло произойти, ведь Ким вообще не имеет к мужскому гендеру никакого отношения.

Кому лень включать переводчик, то вкратце гражданин очень возмущен и недоумевает. И таких на ютубе много, недоумевающих.