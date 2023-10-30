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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8175 постов • 891 подписчик подписаться
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Как выглядят дети звёзд, которые как две капли воды похожи на знаменитых родителей

Как выглядят дети звёзд, которые как две капли воды похожи на знаменитых родителей

Автор:
30 октября 2023 14:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звездные дети   звезды   знаменитости   интересно   папа и мамы   фото   шоу бизнес   
1248
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Порой сходство детей и родителей настолько очевидное, что даже не нужно гадать: кто тут мама и папа. Перед вами подросшие дети знаменитостей, которые выбрали тот же путь, что и знаменитые предки. Яблочко от яблони...

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Метки: звездные дети   звезды   знаменитости   интересно   папа и мамы   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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24k
ЦСКА 24 минуты назад
Блин, одно лицо.....
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169
Михаил 10 минут назад
Милу забыли
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1k
Gadova 46 минут назад
Так и не поняла на кого похожа Эпл Мартин
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3k
Едондер пуп 57 минут назад
Новые имена в искусстве... со старыми фамилиями (ц))
Но Мику Джаггеру я бы посоветовал призадуматься))
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