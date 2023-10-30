Как выглядят дети звёзд, которые как две капли воды похожи на знаменитых родителей

1248
14
Порой сходство детей и родителей настолько очевидное, что даже не нужно гадать: кто тут мама и папа. Перед вами подросшие дети знаменитостей, которые выбрали тот же путь, что и знаменитые предки. Яблочко от яблони...
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Как изменились актрисы популярных фильмов и сериалов
- 20 звёздных детей, которые очень похожи на своих родителей в молодости
- 15+ реальных имён и фамилий отечественных звёзд, которые могут удивить
- Знаменитости, которые не стесняются своего тела и открыто показывают дефекты
- Как в детстве выглядели отечественные и зарубежные знаменитости
Новости партнёров
реклама
Но Мику Джаггеру я бы посоветовал призадуматься))