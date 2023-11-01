"Скоро бросит?": новой подружке Лео ДиКаприо — 25 лет

48-летний Леонардо ДиКаприо известен романами с молоденькими девушками. Все заметили тенденцию: актёр не встречается с дамами старше 25 лет. Недавно его застали за поцелуями с итальянской моделью Витторией Черетти — в июне ей исполнилось 25, и фанаты активно шутят, что скоро пара расстанется.
У Леонардо Ди Каприо новая возлюбленная — итальянская модель Виттория Черетти. Парочку уже засняли за поцелуями, а также на вечеринке, посвящённой Хэллоуину. Узнав эту новость, многие фанаты не поверили своим глазам: дело в том, что актёр уже много лет не встречается с девушками старше 25-ти. Черетти родилась в июне 1998 года, и в соцсетях уже шутят, что скоро пара расстанется:
"Ей уже 25? Получается, этим отношениям осталось около восьми месяцев," - пишут пользователи Твиттера.
Поклонники также заметили, что когда вышел "Титаник" (19 декабря 1997 года), Виттория даже ещё не родилась. Парочку впервые заметили в августе этого года - они танцевали вместе в ночном клубе на Ибице, Испания. Несколько дней спустя их заметили на свидании за поеданием мороженого в Санта-Барбаре, штат Калифорния. ДиКаприо и его последняя девушка, аргентинская модель Камила Морроне, начали встречаться в 2017 году, когда Лео было 43, а модели - 20. Они расстались в 2022 году, через несколько недель после того, как актрисе исполнилось 25.
Ди Каприо ранее встречался с бразильской супермоделью Жизель Бундхен: ей тогда было 19, а ему — 24
Актёр встречался с израильской моделью Бар Рафаэли с 2005 по 2010 год — они расстались, когда ей исполнилось 25
У него также были непродолжительные отношения с Блейк Лайвли в 2011 году, когда ей было 23, а Ди Каприо — 37
Лео также встречался с моделью Victoria's Secret Эрин Хизертон в 2012 году, когда ей было 22 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Мать закрыла в ванной и сказала ждать отца": детские шалости и реакции родителей
- 10 случаев, когда соревнования по поеданию еды закончились летальным исходом
- Друзья с привилегиями: люди рассказали про отношения, где их прокатили на эмоциональных качелях
- О чём говорят девушки: женские секреты на форумах
- Вытворяльщики: пользователи вспоминают, какую "дичь" делали в детстве