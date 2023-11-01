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"Скоро бросит?": новой подружке Лео ДиКаприо — 25 лет

"Скоро бросит?": новой подружке Лео ДиКаприо — 25 лет

Автор:
01 ноября 2023 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лео ДиКаприо   Леонардо ДиКаприо   звезды   знаменитости   истории   пары   фото   шоу бизнес   
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48-летний Леонардо ДиКаприо известен романами с молоденькими девушками. Все заметили тенденцию: актёр не встречается с дамами старше 25 лет. Недавно его застали за поцелуями с итальянской моделью Витторией Черетти — в июне ей исполнилось 25, и фанаты активно шутят, что скоро пара расстанется.

У Леонардо Ди Каприо новая возлюбленная — итальянская модель Виттория Черетти. Парочку уже засняли за поцелуями, а также на вечеринке, посвящённой Хэллоуину. Узнав эту новость, многие фанаты не поверили своим глазам: дело в том, что актёр уже много лет не встречается с девушками старше 25-ти. Черетти родилась в июне 1998 года, и в соцсетях уже шутят, что скоро пара расстанется:


"Ей уже 25? Получается, этим отношениям осталось около восьми месяцев," - пишут пользователи Твиттера.

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Поклонники также заметили, что когда вышел "Титаник" (19 декабря 1997 года), Виттория даже ещё не родилась. Парочку впервые заметили в августе этого года - они танцевали вместе в ночном клубе на Ибице, Испания. Несколько дней спустя их заметили на свидании за поеданием мороженого в Санта-Барбаре, штат Калифорния. ДиКаприо и его последняя девушка, аргентинская модель Камила Морроне, начали встречаться в 2017 году, когда Лео было 43, а модели - 20. Они расстались в 2022 году, через несколько недель после того, как актрисе исполнилось 25.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лео ДиКаприо   Леонардо ДиКаприо   звезды   знаменитости   истории   пары   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 21 минуту назад
Комментарий к фото
я подумал он на этом фото дал обет безбрачия ..и в монахи ушел..)
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5k
Serj81 4 минуты назад
Какая страшненькая его новая деваха... ну Лео блин, ёклмн
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