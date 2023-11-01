"Скоро бросит?": новой подружке Лео ДиКаприо — 25 лет

Поклонники также заметили, что когда вышел "Титаник" (19 декабря 1997 года), Виттория даже ещё не родилась. Парочку впервые заметили в августе этого года - они танцевали вместе в ночном клубе на Ибице, Испания. Несколько дней спустя их заметили на свидании за поеданием мороженого в Санта-Барбаре, штат Калифорния. ДиКаприо и его последняя девушка, аргентинская модель Камила Морроне, начали встречаться в 2017 году, когда Лео было 43, а модели - 20. Они расстались в 2022 году, через несколько недель после того, как актрисе исполнилось 25.