Время сюрпризов. С ностальгией о нулевых в России

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Период с 2000 года по 2010 год - это время неоднозначное, но многие из нас вспоминают его с ностальгией. А какие самые яркие воспоминания о российских нулевых у вас?
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2. Французская актриса Катрин Денев и Сергей Бодров-младший на премьере фильма Восток-Запад/Est - Ouest. 2000 год
4. Жанна Фриске в фильме «Дневной Дозор». Тогда казалось, что скоро у нас начнут снимать крутое кино. 2005 год
11. Автомобили ВАЗ-2106 подготовленные в качестве подарков для особо отличившихся сотрудников милиции. 2000 год
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