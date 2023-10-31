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Время сюрпризов. С ностальгией о нулевых в России

Время сюрпризов. С ностальгией о нулевых в России

Автор:
31 октября 2023 21:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   воспоминания   звёзды   ностальгия   нулевые   шоу бизнес   
2967
17

Период с 2000 года по 2010 год - это время неоднозначное, но многие из нас вспоминают его с ностальгией. А какие самые яркие воспоминания о российских нулевых у вас?

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Метки: Россия   воспоминания   звёзды   ностальгия   нулевые   шоу бизнес   
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11  комментариев
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15k
Kostick 2 часа назад
водафона не было никогда.
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56k
dima423 8 минут назад
Комментарий к фото
Вот кстати да, было дело...шлюх было что ппц, на каждой трассе через каждый км по кучке... да даже в центре москвы на манежке помню стояли) Где они все?? вообще же нихера не осталось, одни стремные крокодилы и мигрантки по квартиркам
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56k
dima423 11 минут назад
Комментарий к фото
а чего человечков 10?
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3k
Fiverknot 52 минуты назад
Последнее фото это 100% не ранее 2006 г, когда у нас в стране появились "эмо".
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Richard

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