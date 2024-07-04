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Города, реки и нечто неожиданное: что изображено на самой старой карте Нововавилонского царства

Города, реки и нечто неожиданное: что изображено на самой старой карте Нововавилонского царства

Автор:
04 июля 2024 09:06
Сообщество : Наука
Метки: в мире   интересно   карта Нововавилонского царства   наука   познавательно   факты   фото   
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Еще в XIX веке археологи нашли древний артефакт, известный как Вавилонская карта мира, однако исследования этого предмета продолжаются. Ученые обнаружили, что на этой карте изображены не только древние города, но и кое-что совсем другое.

"Imago Mundi" или Вавилонская карта мира — это артефакт, который часто считают древнейшей картой известного мира. Хотя находка не такая точная, как современные карты, она дает уникальный взгляд на то, как древние вавилоняне видели себя и свое окружение.

Эта карта, созданная между 2600 и 2900 годами назад, появилась в период расцвета Неовавилонского царства, период, отмеченный достижениями в архитектуре, культуре, математике и ранней науке.

Согласно Британской энциклопедии, археолог Ормузд Рассам, известный раскопками важных ассирийских и вавилонских артефактов, в частности табличек из "Эпоса о Гильгамеше", нашел карту во время раскопок 1881 года в Сиппаре на территории современного Ирака. Однако некоторые считают, что она могла происходить из Борсиппы, другого древнего города.

Треснувшая табличка размером 12,2 на 8,2 см, которая сейчас хранится в Британском музее в Лондоне, содержит круговую карту с клинописным текстом. Несмотря на отсутствие фрагментов, ученые реконструировали большую часть ее содержания. На артефакте очерчена Месопотамия и показаны выдающиеся древние города и культуры, такие как вавилоняне и ассирийцы.

Вавилон изображен прямоугольной полосой в верхней части карты, которую пересекают линии, изображающие реку Евфрат. Эта знаменитая река протекает с северных гор через Вавилон и заканчивается в южных болотах. Другие города, в частности Ассирия, Дер и Урарту, окружены полосой, представляющей океан, который называют "Горькой водой" или "Горькой рекой".

За океаном, в верхней части артефакта, область, обозначенная как "там, где не видно солнца", указывает на землю вечной тьмы, возможно, вдохновленную эпосом о Гильгамеше. На карте изображены мифические существа, такие как крылатый конь, морской змей, человек-скорпион и человек-бык, а также реальные животные, как газели, пантеры, олени, обезьяны, горные козлы, буйволы и волки.

На карте также изображены человеческие фигуры, отсылающие к легендарным персонажам, таким как Утнапиштим, переживший потоп, и Саргон, первый правитель Аккадской империи. Хотя Вавилонская карта мира не является практичной для современной навигации, ее историческая ценность заключается в том, что она дает представление о мировоззрении тогдашних людей.

Как отмечает эксперт Британского музея доктор Ирвинг Финкель, Вавилон изображен значительно больше других городов на карте, что свидетельствует о его центральном значении в древнем мире.

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Метки: в мире   интересно   карта Нововавилонского царства   наука   познавательно   факты   фото   
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13  комментариев
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albedo 2 часа назад
таким как Утнапиштим, переживший потоп,
-------------
И после этого иудеи и прочие будут говорить, что христианство позаимствовало религию у них.
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284
Александр 8 минут назад
Так что необычного,британские учёные,нашли?
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3549 постов (3356 в горячем)

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