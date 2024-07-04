Города, реки и нечто неожиданное: что изображено на самой старой карте Нововавилонского царства

"Imago Mundi" или Вавилонская карта мира — это артефакт, который часто считают древнейшей картой известного мира. Хотя находка не такая точная, как современные карты, она дает уникальный взгляд на то, как древние вавилоняне видели себя и свое окружение.

Эта карта, созданная между 2600 и 2900 годами назад, появилась в период расцвета Неовавилонского царства, период, отмеченный достижениями в архитектуре, культуре, математике и ранней науке.

Согласно Британской энциклопедии, археолог Ормузд Рассам, известный раскопками важных ассирийских и вавилонских артефактов, в частности табличек из "Эпоса о Гильгамеше", нашел карту во время раскопок 1881 года в Сиппаре на территории современного Ирака. Однако некоторые считают, что она могла происходить из Борсиппы, другого древнего города.