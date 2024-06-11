Гигантские древние колеса-нории. Кто и зачем их создал

Появились они в 300-е годы нашей эры. Первые колеса построили, вероятнее всего, римляне. Последующие колеса были близки по дизайну, но появились гораздо позднее - в 7-9 веках. Вероятнее всего арабы, завоевавшие эти области, оценили пользу устройств и стали создавать аналогичные конструкции.

Согласно письменным источникам, новые колеса активно строились, как минимум, до 13 века нашей эры. Далее новые колеса не собирались, а все действующие - реставрировались. В Средние века здесь функционировало 30 колес, до наших дней сохранилось 17 из них.

История подобных конструкций уходит корнями в древние времена. Считается, что они были изобретены в Древней Греции или Месопотамии и позже усовершенствованы римлянами. Однако самые старые сохранившиеся колеса в Хаме датируются XIII веком, когда город был важным центром сельского хозяйства и торговли.