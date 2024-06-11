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Гигантские древние колеса-нории. Кто и зачем их создал

Гигантские древние колеса-нории. Кто и зачем их создал

Автор:
11 июня 2024 09:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: Сирия   в мире   древние колеса-нории   интересно   познавательно   факты   фото   
2007
5

В Сирии сейчас можно увидеть гигантские колеса, расположенные вдоль реки Оронт. Они деревянные, очень древние, но стоят до сих пор.

Это самая старая сохранившаяся гидравлическая система. Самые крупные колеса достигают 21 метра в высоту - то есть размером с семиэтажный дом.

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Появились они в 300-е годы нашей эры. Первые колеса построили, вероятнее всего, римляне. Последующие колеса были близки по дизайну, но появились гораздо позднее - в 7-9 веках. Вероятнее всего арабы, завоевавшие эти области, оценили пользу устройств и стали создавать аналогичные конструкции.

Согласно письменным источникам, новые колеса активно строились, как минимум, до 13 века нашей эры. Далее новые колеса не собирались, а все действующие - реставрировались. В Средние века здесь функционировало 30 колес, до наших дней сохранилось 17 из них.

История подобных конструкций уходит корнями в древние времена. Считается, что они были изобретены в Древней Греции или Месопотамии и позже усовершенствованы римлянами. Однако самые старые сохранившиеся колеса в Хаме датируются XIII веком, когда город был важным центром сельского хозяйства и торговли.

Основная функция нории - поднимать воду из реки для орошения близлежащих полей и садов. Колеса приводятся в движение силой течения реки, а специальные ковши, прикрепленные к ободу колеса, зачерпывают воду и поднимают ее на вершину. Затем вода выливается в акведуки, которые распределяют ее по полям. Каждый ковш зачерпывал от 4 до 12 литров воды. А общая подача воды для одного колеса составляла от 50 до 200 тысяч литров в час.

У реки Оронт высокие берега и нет уклона. Поэтому такие колеса - самый эффективный для Средних веков и Античности способ добыть воду для орошения.

Конечно, деревянные детали недолговечны. При активной работе все деревянные детали колес заменялись примерно раз в 15 лет. Для этого здесь существовали отдельные семьи, передававшие навыки из поколение в поколения.

Отказываться от норий стали только в 50-е годы XX века. Их стали вытеснять новые оросительные насосами, на бензиновых и дизельных двигателях.

Продуманные материалы и конструкция

Детали сделаны из разных пород дерева. Массивные оси и подшипники изготавливались из дерева грецкого ореха. Для других же использовались дуб, сосна и тополь.

Инженеры прекрасно понимали различия между видами древесины. Грецкий орех выбирался для осей и подшипников за счет нескольких качеств:

Очень прочная и твердая древесина. Детали должны выдерживать значительные нагрузки и износ.

Стабильные размеры. Древесина грецкого ореха обладает относительно низкой гигроскопичностью. То есть сжимается и расширяется не так сильно под воздействием влаги и температуры.

Устойчивость к гниению. Древесина грецкого ореха содержит природные танины и масла, которые значительно повышают устойчивость к гниению и разложению.

Самосмазка. Природные масла действуют как естественная смазка, уменьшая трение между движущимися частями. Для других деталей норий, таких как лопасти, ковши и конструктивные элементы, использовались дуб, сосна и тополь из-за их широкой доступности, относительной прочности и легкости обработки.

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Метки: Сирия   в мире   древние колеса-нории   интересно   познавательно   факты   фото   
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7  комментариев
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28k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а если сделать такое колесо из металла и с нормальными подшипниками - то там только подшипники смазывать - и ремонт понадобится лет через пятьдесят ... и что самое главное - никакого топлива и энергии не требует ...
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36k
Teodor 51 минуту назад
Во, блин, а теперь пиндосы, чьи предки в те века еще из пещер не вышли, пытаются их жизни учить...
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5k
Elen Elen Час назад
У реки нет уклона. Ага. Но течение почему-то есть. Куда вода течет без уклона?
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2k
max Час назад
в дружный коллектив требуются
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3486 постов (3184 в горячем)

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